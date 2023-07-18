На Донецком направлении за сутки отражено 12 атак ВСУ

На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений Южной группировки за минувшие сутки отражены 12 атак противника рядом с Первомайским, Веселым, Красногоровкой, Марьинкой и северо-западнее Клещеевки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, под Ступочками, Константиновкой и Красным ДНР поражены скопления живой силы и техники ВСУ. У Красногоровки ДНР уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В ходе боевых действий потери противника на этом направлении составили до 400 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа, американская артсистема М777, три польские самоходные артиллерийские установки Krab, самоходная артустановка «Гвоздика», две гаубицы «Мста-Б», орудия Д-20 и Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки противника поблизости от Червоной Дибровой и Макеевки Луганской народной республики (ЛНР). Также в районах пунктов Терны ДНР, Червоная Диброва, Кармазиновка, Ковалевка ЛНР нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ, сообщил Конашенков.

В районе Кузьмино ЛНР пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены до ста военнослужащих, две бронемашины, польская самоходная артустановка Krab, а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около Урожайного ДНР и Приютного Запорожской области. Под Владимировкой и Урожайным ДНР отражены три атака противника, отчитались в Минобороны.

На Запорожском направлении слаженными действиями российских подразделений отражены три атаки противника рядом с Новоданиловкой Запорожской области. В районах Малой Токмачки и Орехова Запорожской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Уничтожены три склада боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад ВСУ у Малой Токмачки и Успеновки Запорожской области. Потери противника на этих направлениях за минувшие сутки составили свыше 200 военнослужащих, танк, две бронемашины, гаубица «МСТА-Б», а также пушка Д-44, перечислили в Минобороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки ликвидированы порядка 50 военнослужащих, четыре пикапа, две гаубицы «МСТА-Б», самоходная артустановка «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 89 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 98 районах, подытожили в оборонном ведомстве.