В Китае назвали последствия аномальной жары на Земле

«Чжунго Циннянь бао»: Аномальная жара вызовет цепную реакцию и множество экстремальных погодных явлений

Установившаяся по всей планете аномальная жара ведет к возникновению цепной реакции и вызовет множество экстремальных погодных явлений, в том числе и тех, которые ранее не наблюдались, пишет издание «Чжунго Циннянь бао» со ссылкой на китайских экспертов.

В городе Гуйян юго-западной китайской провинции Гуйчжоу прошел Форум экологической цивилизации, эксперты которого обсудили комплекс связанных с изменением климата и экстремальными погодными условиями вопросов, передает РИА «Новости».

Как сообщает по итогам форума издание «Чжунго Циннянь бао», некоторая часть метеорологов заявила о том, что, за исключением экстремальных холодов, частота и интенсивность чрезвычайных погодных явлений, включая экстремальную жару, сильнейшие осадки и повышение уровня моря, в целом увеличиваются. Главный научный сотрудник Китайского национального климатического центра Сунь Ин проводила исследование изменений погоды при высокой температуре, выше 35 градусов по Цельсию, и оно показало, что погода с температурой выше 35 градусов в будущем будет начинаться раньше и заканчиваться позже, а количество дней с высокой температурой расти.

Высокая температура, указали ученые, вызовет серию цепных реакций. Так, экстремальная жара в 2022 году привела к засухе в бассейне реки Янцзы, упал уровень воды, пострадало производство гидроэлектроэнергии, даже в провинции Сычуань, являющейся крупным производителем энергии, наблюдалась нехватка. В различных регионах возникали лесные пожары. Сунь Ин подсчитала, что «с каждым градусом повышения температуры влагоемкость атмосферы будет увеличиваться на 7%, значит, что будет расти и число экстремальных осадков».

Помощник генсека Всемирной метеорологической организации Чжан Вэньцзянь сообщил, что сейчас ежегодно регистрируются 244 тайфуна четвертой и пятой категорий, но если в будущем температура повысится на три градуса, будет происходить более 300 тайфунов, причем их интенсивность будет нарастать.

Эксперты сошлись во мнении, что основной причиной изменения климата по-прежнему являются выбросы парниковых газов. Сунь Ин отметила, что парниковые газы подобны одеялу, покрывающему Землю, и оно становится все толще.

Ранее климатолог из Института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма при Имперском колледже Великобритании Фредерике Отто заявила, что новый рекорд средней температуры на планете не является вехой, которую стоит праздновать, напротив, это смертный приговор для людей и экосистем.