В ЦИК рассказали о применении сейф-пакетов на выборах в новых регионах

Члены ЦИК одобрили поправку в положение о проведении выборов в установления итогов голосования в случае принятия решения о проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд. Как отметил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, поправка принята для обеспечения большей сохранности избирательных бюллетеней и соблюдения чистоты процедуры в новых регионах, где выборы проходят в условиях военного положения.

Согласно поправке, на указанных выборах могут применяться сейф-пакеты. Теперь из переносных ящиков бюллетени будут перемещаться в сейф-пакеты, а они, в свою очередь, в металлические ящики. Председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко заявила на заседании, что возможность применения сейф-пакетов можно только приветствовать. Переносные ящики для голосования, как показала практика, отметила она, в металлические ящики и шкафы просто не помещаются, сообщается на сайте НОМ.

Председатель НОМ, член СПЧ при президенте РФ Александр Брод подчеркнул, что использование сейф-пакетов на выборах способствует большей прозрачности процедуры хранения бюллетеней.

Внесены изменения в порядок ЦИК России об аккредитации представителей СМИ для присутствия в течение всего периода голосования в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдумов. Как объяснили в ЦИК, изменения связаны с поправками ФЗ-67, предусматривающими возможность проведения выборов в условиях военного положения.

В новых регионах аккредитовывать СМИ будут избирательные комиссии субъектов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на основании своего порядка.

Что касается экстерриториальных участков в иных регионах, то правом аккредитации здесь обладают те избирательные комиссии, которые их создавали. Так, аккредитация СМИ на выборах в органы государственной власти четырех новых регионов будет и на экстерриториальных избирательных участках, образованных за пределами своих территорий, по тем же правилам, что действуют в новых регионах.

В свою очередь, если на экстерриториальных участках, расположенных в ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областях, проводится голосование в органы власти других субъектов России, то аккредитовывать СМИ будут избирательные комиссии этих регионов, организующие данные выборы. Однако аккредитация для работы на таких участках будет вестись по тем же правилам, что предусмотрены для проведения выборов, проводимых в органы государственной власти ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областей.

Как сообщили в ЦИК России, в новых регионах она начинается 12 августа из-за сокращенных этапов избирательного процесса, а во всех других субъектах – 20 июля. Также, согласно изменениям, принятым ЦИК России на заседании в понедельник, теперь в порядке закрепляется необходимость предоставления журналистом трудового договора и проставления упоминания об иноагентстве, если корреспондент имеет такой статус или представляет СМИ, имеющее его.