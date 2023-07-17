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Из-за атаки на Крымский мост 12 поездов отстали от расписания
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В Крым с опозданием идут восемь поездов, четыре состава, следующие с полуострова, также отстали от расписания в связи с атакой на Крымский мост, сообщил железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс».
Так, задерживаются поезда в Крым № 396 «Волгоград– Симферополь», № 174 «Москва – Евпатория», № 99 «Ростов – Симферополь»; № 177 «Москва – Симферополь», № 028 «Москва – Симферополь», № 179 «СПб – Евпатория», № 184 «Мурманск – Севастополь» с прицепной группой «Архангельск/Обозерская – Севастополь», №175 «Москва – Симферополь».
Из Крыма с отставанием от графика идут поезда № 178 «Симферополь – Москва», № 092 «Севастополь – Москва», № 176 «Симферополь – Москва», № 183 «Севастополь – Мурманск» с прицепной группой «Севастополь – Архангельск/Обозерская», передает ТАСС.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва знает о том, что за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи стоит Украина.
Кадыров показал пленных «отморозков» из украинского нацбата «Айдар»
Глава Чечни Кадыров показал пленных «отморозков» из украинского нацбата «Айдар»*
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Глава Чечни Рамзан Кадыров показал «отморозков» из украинского националистического батальона «Айдар» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена), взятых в плен российскими войсками в окрестностях Клещеевки под Бахмутом (Артемовском).
Кадыров показал в своем Telegram-канале пленных, взятых в окрестностях Клещеевки бойцами спецназа «Ахмат» совместно с воинами 346-й бригады специального назначения и легендарной четвертой бригады второго армейского корпуса ЛНР.
По словам Кадырова, пленные рассказали, что прикомандированы к украинскому националистическому батальону «Айдар»*, известному своими зверствами над мирными жителями. Глава Чечни призвал выяснить, как долго пленные состояли в рядах «отморозков» «Айдара»*, а также установить, замешаны ли они в преступлениях против гражданских.
По словам Кадырова, пленные рассказали много интересного. Например, в ходе учений им выделялось для стрельбы всего лишь от 9 до 12 патронов в день, а расписываться приходилось о получении и отстреле от 200 до 500 патронов ежедневно, рассказал глава Чечни. «Вот так шла подготовка к украинскому контрнаступу, который, не успев начаться, заглох по всему фронту», – подчеркнул Кадыров.
Накануне стало известно, как один российский боец взял в плен трех украинских военных.
Движение по Крымскому мосту остановлено из-за ЧП
Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП
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В районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил в Telegram, что на месте находятся «правоохранительные органы и все ответственные службы». Глава Крыма обсудил ситуацию с министром транспорта России Виталием Савельевым.
Как заверил Аксенов, принимаются все необходимые меры. На место выехал зампредседателя крымского совмина Игорь Михайличенко. «Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края», – сообщил Аксенов.
Он попросил «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».
Аксенов не раскрыл подробностей ЧП.
Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в Telegram, что «в связи с ЧП на Крымском мосту туристам будет оказана вся необходимаям помощь и поддержка». Крючков сообщил, что в министерстве курортов Крыма разворачивается координационный штаб. Он заверил, что регион обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами.
Оперативный штаб также создан в Краснодарском крае, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram.
Напомним, в июле вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар по Крымскому мосту, но российская система ПВО перехватила ракету к северу от Тамани.
Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. Движение по неповрежденной части Крымского моста было открыто в тот же день – 8 октября. После восстановления мост был полностью открыт для автомобильного движения по всем полосам. В марте 2023 года на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части.
Девочка пострадала при ЧП на Крымском мосту, ее родители погибли
Гладков сообщил о гибели семейной пары и пострадавшем ребенке из Белгородской области в ЧП на Крымском мосту
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В результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту пострадала девочка, ее родители погибли, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Оперштаб Кубани со ссылкой на министерство здравоохранения Краснодарского края сообщил, что ребенок получил черепно-мозговую травму и находится в состоянии средней степени тяжести. Готовится санитарная авиация, «ребенка доставят в краевое лечебное учреждение». Минздрав Краснодарского края подтвердил, что в результате ЧП погибли два человека и пострадала несовершеннолетняя девочка, передает РИА «Новости».
Гладков сообщил в Telegram, что в автомобиле с белгородскими номерами «пострадала девочка», ее родители погибли. Как только позволят врачи, ребенка доставят в Белгородскую область, сообщил Гладков.
Он отметил, что в последние дни детей из Белгородской области отправляют в крымские лагеря. В связи с этим Гладков заверил, что все они уже прибыли на место, «в пути не находится никто», «их жизни ничего не угрожает».
В пресс-службе ГСУ СК по Крыму и Севастополю сообщили, что руководство и следователи по особо важным делам направлены к месту ЧП, передает ТАСС.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту будет возобновлено до 9.00. О причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы, добавил Аксенов.
В понедельник в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено. На пролетах Крымского моста со стороны Крыма повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.
НАК: Киев атаковал Крымский мост двумя надводными дронами
НАК сообщил о террористической атаке Киева на Крымский мост
Киевский режим в ночь на понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, погибли двое взрослых, пострадал ребенок, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
В НАК уточнили, что атака произошла в 3.05 в ночь на понедельник. Мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате было повреждено автодорожное полотно моста, погибли два человека, пострадал ребенок, передает РИА «Новости».
В комитете добавили, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, при этом опоры моста остались целы. Автомобильное движение по мосту остановлено, а движение поездов было возобновлено утром в понедельник.
В Совфеде призвали к максимально жесткому ответу на теракт на Крымском мосту
Сенатор Цеков: Запад обязательно похвалит украинские власти за очередной теракт на Крымском мосту
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Украинские власти тратят массу сил и ресурсов для того, чтобы разрушить связь Крыма с Россией. Но у них ничего не выйдет, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее стало известно о повреждении дорожного полотна Крымского моста в результате теракта.
«Украинские власти в попытках противостоять России глумятся над своим прошлым, над предками. Эти люди уже даже не скрывают того, что Украина превратилась в террористическое государство, а теракты против мирных граждан стали обычным делом», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым.
«Нет сомнений в том, что за этот теракт Украина получит очередную порцию похвалы от США и стран НАТО. Вот только там будто не понимают, что эти методы совершенно точно не принесут ничего хорошего украинским гражданам», – отметил он.
«Крымский мост – бельмо на глазу для властей Украины. Это символ единства Крыма с большой Россией, поэтому изначально в Киеве говорили, что построить его якобы невозможно, что он не выстоит в силу природных условий. Сейчас же они тратят массу сил и ресурсов для того, чтобы его разрушить», – рассуждает парламентарий.
Резюмируя, Цеков отметил, что является сторонником максимально жесткого ответа со стороны России на этот теракт и ему подобные.
Ранее в ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.
В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за террористической атакой стоит Украина, удар был нанесен двумя надводными беспилотниками. Там добавили, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заверил, что предпринимаются все необходимые меры. Он попросил отдыхающих «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».
Известно, что в результате теракта пострадала девочка, ее родители погибли. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семья проживала в возглавляемом им регионе. Он отметил, что как только позволят врачи, ребенка доставят в Белгородскую область.
Вскоре движение по железнодорожной части моста было возобновлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Он также опубликовал сообщение издания «Крым 24» о возобновлении движения поездов на мосту. В частности сообщается, что поезд «Симферополь – Москва» после пятичасовой стоянки отправился в сторону Краснодарского края.
В своем Telegram-канале Крючков также рассказал о том, как добраться в Крым на автомобилях и автобусах. «Автобусное движение до станции «Южная». Оттуда электропоездами в Темрюк. Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения», – написал он. Легковые автомобили могут добраться на полуостров на пароме, либо по альтернативному маршруту через новые территории. Грузовой транспорт – только по альтернативному маршруту.
Минтранс не подтвердил информацию о повреждении опор Крымского моста
Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на пролетах Крымского моста
На пролетах Крымского моста со стороны Крыма повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах, сообщил Минтранс России.
В ведомстве не подтвердили заявления СМИ о повреждении опор. Обследование моста продолжается, передает ТАСС.
Власти региона попросили туристов по возможности оставаться в гостиницах, санаториях и пансионатах.
В справочной Южной пригородной пассажирской компании сообщили, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Власти Темрюкского района Краснодарского края напомнили, что работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена.
В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено.
Украина сообщила о наступлении российских войск на Купянском направлении
Замминистра обороны Украины Маляр сообщила о наступлении российских войск в Харьковской области
Российские войска два дня активно наступают на Купянском направлении в Харьковской области, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Маляр заявила о том, что «на востоке ситуация несколько обострилась». По ее словам, продолжаются «ожесточенные бои». Кроме того, Россия наступает на Авдеевском и Марьинском направлениях, передает РИА «Новости».
Напомним, в Минобороны России сообщили, что за прошедшие сутки на Купянском направлении российские войска уничтожили свыше 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубица Д-20.
В Крыму возложили на Киев ответственность за атаку на Крымский мост
В Крыму заявили, что атака на Крымский мост совершена террористическим режимом Киева
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Крымский мост был поврежден в результате атаки со стороны Украины, заявил председатель госсовета республики Владимир Константинов.
«Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление – атаковал Крымский мост», несмотря на то, что автомобильная часть перехода – исключительно гражданский объект, написал Константинов в Telegram.
Он подчеркнул, что будущие удары по Крыму предотвратит лишь установление Россией контроля на всем Черноморском побережье. «И никаких с ними сделок. Они любую сделку обязательно используют, чтобы по нам ударить. У них нет успехов на поле боя, поэтому будут умалять террористическую деятельность», – написал Константинов.
Он добавил, что железнодорожное полотно от нанесенного удара не пострадало, а другие последствия террористической атаки будут оперативно ликвидированы.
Ранее движение поездов было возобновлено по Крымскому мосту после ЧП.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Украинские СМИ сообщили о причастности СБУ и ВМС к атаке на Крымский мост
«РБК-Украина» и «Обозреватель» сообщили о причастности СБУ и ВМС к атаке на Крымский мост
К атаке на Крымский мост могут быть причастны Служба безопасности Украины (СБУ) и Военно-морские силы страны, сообщают «РБК-Украина» и издание «Обозреватель» со ссылкой на источники.
По словам источников в спецслужбах, СБУ и ВМС Украины атаковали мост с помощью надводных беспилотников, передает ТАСС.
Ранее Главное управление разведки Украины отказалось комментировать ЧП на Крымском мосту.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Утром в понедельник движение поездов по Крымскому мосту было возобновлено.
Стали известны личности погибших при атаке на Крымский мост
При атаке на Крымский мост погибли жители Белгородской области Алексей и Наталья Кулик, их дочь госпитализирована
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Погибшими в результате атаки киевского режима на Крымский мост оказались Алексей и Наталья Кулик, их 14-летняя дочь госпитализирована.
Гибель женщины подтвердили в управлении образования Новооскольского городского округа Белгородской области, где работала Наталья Кулик. Ее охарактеризовали как доброго и светлого человека.
«Очень тяжело сейчас говорить об этом. Мы работали вместе. Еще не можем понять и принять это», – рассказала RT коллега погибшей Дарья Бычкова.
В свою очередь соседка погибших Валентина Чернова сообщила, что семья была хорошей. Алексей работал водителем на КамАЗе.
В ночь на понедельник киевский режим совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждено дорожное полотно, при этом опоры моста остались целы. Возбуждено дело о теракте.
В результате ЧП пострадала девочка, она доставлена в реанимацию Темрюкской центральной больницы. Ее родители погибли. Автомобильное движение по мосту остановлено, а движение поездов было возобновлено утром в понедельник.
Песков: Москва знает, кто стоит за терактом в Крыму
Песков: Россия отдает отчет в коварстве киевского режима
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Москва знает о том, что за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи стоит Украина, российские власти знают о коварности киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня киевский режим убил молодую семью, родителей девочки, девочка ранена. И об этом надо говорить, чтоб все это слышали. Это все дело рук киевского режима», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что Кремль не испытывает никаких иллюзий по поводу возможной причастности Запада к теракту на Крымском мосту. «Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима и Вашингтона и ряда европейских столиц, а также Североатлантического альянса. Мы прекрасно знаем, какой объем информации поступает из Североатлантического альянса, из Вашингтона в Киев на постоянной основе», – сказал Песков.
Говоря о ситуации с туризмом в Крыму, Песков отметил, что следует сохранять бдительность и собранность. «Все соответствующие службы, ведомства работают. Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима. ... Мы все будем работать и сохранять бдительность и собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий», – заявил Песков.
Он также заявил, что специальная военная операция будет продолжена, достижение всех ее целей в конечной перспективе станет ответом, в том числе на подрыв Крымского моста.
В ночь на понедельник украинские спецслужбы совершили террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными дронами. Повреждено дорожное полотно, опоры моста остались целы. Возбуждено дело о теракте. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
В Турции заявили о равнодушии Запада к украинскому зерну
Экс-торгпред Турции Сезер: Запад больше не заинтересован в украинском зерне
У России есть обоснованные претензии к выполнению зерновой сделки, новое продление соглашения стало бы сюрпризом с учетом этого, а также того, что Запад больше не заинтересован в украинском зерне, заявил турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.
Сезер в комментарии РИА «Новости» отметил, что часть черноморской инициативы, а именно вывоз зерна с Украины, без проблем выполняется, Москва этому не препятствовала, хотя значительная часть продукции вывозилась не в беднейшие, в том числе африканские, страны, а поставлялась богатому Западу.
Другая часть инициативы, которая касается меморандума Россия – ООН по российским удобрениям, переподключения Россельхозбанка к SWIFT, снятия ограничений на страхование российских судов, из-за «негативной позиции Запада, не проявляющего должного такта», не выполняется, констатировал турецкий эксперт.
«Равнодушие» Запада по поводу зерновой сделки он объясняет тем, что Запад «больше не заинтересован в украинском зерне. Более того, продолжил турецкий аналитик, многие европейские страны ввели запреты в отношении украинского зерна и сельхозпродукции. «Можно сказать, что западным странам эта сделка больше не нужна», – пояснил эксперт.
Основной своей целью Запад считает ужесточение эмбарго в отношении России, а потому на условия Москвы не отвечает, сказал Сезер. По его словам, если Россия не продлит сделку, ее можно будет понять. «На мой взгляд, Россия будет права», – сказал политолог.
Сезер считает, что если сделка будет продлена снова, это «станет сюрпризом». Турецкий эксперт уверен, что в данной ситуации необходимо заключить новое соглашение с учетом всех условий, если Запад и ООН все еще заинтересованы в украинском зерне.
Ранее источник в деловых кругах Турции заявлял, что, судя по заявлениям российской стороны, шансов на продление черноморской зерновой инициативы все меньше и меньше, однако они есть, если в соглашениях предусмотреть санкции за нарушение договоренностей.
Названы «критические ошибки» НАТО в отношениях с Россией и Украиной
CGTN назвал отказ НАТО смягчить опасения Москвы в сфере безопасности критической ошибкой альянса
Отказ НАТО должным образом смягчить реальные опасения России в области безопасности оказался одной из самых больших ошибок альянса, заявил обозреватель Бобби Надери.
Другой «критической ошибкой» НАТО Надери назвал «поспешную» поддержку Украины после евромайдана. Как заявил Надери, действия НАТО не опирались на «глубокое понимание сложной внутренней динамики». Он полагает, что «ключевым просчетом» для НАТО оказалась «неспособность оценить вероятные последствия своих действий», передает РИА «Новости» со ссылкой на CGTN.
Надери считает некомпетентные действия альянса причиной затянутости украинского конфликта. Он подчеркнул отказ НАТО прислушаться к беспокойству Москвы, а также нежелание альянса поддержать усилия Китая по урегулированию ситуации. Это, по мнению Надери, является выдающимся провалом НАТО.
Напомним, пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков заявил, что НАТО является наступательным альянсом, который несет нестабильность и агрессию. НАТО не является тем блоком, который задумывался и конструировался для обеспечения стабильности и безопасности, сказал он.
После сильного взрыва в Харькове в ряде районов города пропал свет
«Страна»: После сильного взрыва в Харькове в некоторых районах города пропало электричество
Сильный взрыв произошел в Харькове, поле чего в некоторых районах города отключили электричество, сообщило украинское издание «Страна».
По данным официального ресурса для оповещения населения, в Харьковской области воздушная тревога объявлялась в период с 18.23 до 18.44, а также в 18.53, после чего она была отменена, передает ТАСС.
По сообщению издания, над местом взрыва поднимается столб дыма, в некоторых районах города пропало электричество.
Накануне бывший американский военный разведчик предсказал освобождение Россией Днепропетровска, Одессы и Харькова.
Все опоры Крымского моста остались целы после ЧП
Сенатор Ковитиди: Все конструкции Крымского моста остались на своих опорах после ЧП
Все конструкции Крымского моста после атаки в ночь на понедельник находятся на своих опорах, заявила сенатор от республики Ольга Ковитиди.
«Все конструкции моста находятся на своих опорах», – сказала Ковитиди РИА «Новости».
Она также заявила, что виновных за атаку ждет наказание. «Правоохранители работают четко. Лето в Крыму никто не отменит», – заявила сенатор.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно. Автомобильное движение по мосту остановлено, а движение поездов было возобновлено утром в понедельник.