Российские войска за сутки отразили 15 атак ВСУ на Донецком направлении

Минобороны заявило об отражении 15 атак ВСУ на Донецком направлении

Российские военные за прошедшие сутки успешно отразили 15 атак со стороны Украины на Донецком направлении, сообщили в Минобороны России.

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС РФ успешно отразили 15 атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Северное, Орехово-Василевка, Красногоровка, Веселое, Новомихайловка, Первомайское и Марьинка ДНР.

Отмечается, что в районах Раздоловки и Ивано-Дарьевки ДНР уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ и 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.

Как указали в Минобороны, в ходе боевых действий потери ВСУ составили до 270 украинских военных убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

В пресс-службе уточнили, что на Краснолиманском направлении российские военные отразили три атаки противника в ЛНР и в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Голиково и Кузьмино ЛНР.

В ведомстве добавили, что в ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ и поражено до 100 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

В Минобороны заявили, что на Южно-Донецком направлении ВС России пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Кроме того, в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.

Пресс-служба отметила, что на Купянском направлении ВС РФ поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Табаевка, Ольшана и Кисловка Харьковской области, а за прошедшие сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военных, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Акация», указали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две переоборудованные в ударный вариант для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200.

В сообщении ведомства говорится, что российские войска уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Пилиповка ЛНР, Триполье ДНР, Пологи, Чапаевка, Азов, Токмак и Любимовка Запорожской области, а также Новая Каховка Херсонской области.

Ранее в Минобороны заявили, что ВС РФ пресекли попытку украинских военных атаковать объекты в районе Севастополя.