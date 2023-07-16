Глава УПЦ назвал арест наместника Киево-Печерской лавры недоразумением

Глава УПЦ митрополит Онуфрий счел арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла на Украине недоразумением

Арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) является «просто каким-то недоразумением», заявил глава Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Митрополит Онуфрий, обращаясь к наместнику лавры, заявил: «Дорогой владыка Павел, до нас дошли слухи, что вас закрыли в СИЗО». Глава УПЦ сообщил, что узнал об этом «с печалью, сожалением», передает РИА «Новости».

Он выразил уверенность, что митрополит Павел – «хороший монах, архиерей, наместник», а случившееся – «просто какое-то недоразумение». По мнению главы УПЦ, «люди понимают это», а также они понимают, что наместник Киево-Печерской лавры не заслуживает такого обращения.

Митрополит Онуфрий уверен, что «это закончится». «Вы будете на свободе и мы будем молиться и прославлять Бога. Божией вам помощи. Пусть Господь бережет вас», – сказал глава УПЦ.

В пятницу Соломенский районный суд Киева отправил под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. 1 апреля митрополиту Павлу предъявили обвинения в якобы «разжигании религиозной вражды» и «оправдании» действий России.