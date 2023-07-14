Эксперты призвали популяризовать качественный контент о российской науке

Популяризация науки нуждается в создании качественного контента, который делал бы из российских ученых героев, которым хотелось бы подражать, к такому выводу пришли эксперты на сессии Форума будущих технологий «Как и что двигает науку? Инструменты нефинансовой, государственной поддержки».

Эксперты обсудили важность популяризации науки в стране и почему одной из главных проблем являются фейки. По их мнению, для популяризации науки России важно создавать качественный контент.

«Науку двигают примеры и герои. Когда ты показываешь примеры и создаешь изученных героев, то это, конечно, является очень сильной мотивацией для того, чтобы попытаться действовать так же, изучать, учиться, открывать, двигаться вперед», – заметил гендиректор медиагруппы «Красный квадрат» Илья Кривицкий.

По его словам, важно, чтобы посыл был понятен, нужно работать на одну историю, на один бренд. Также важно задействовать все медиаканалы продвижения, чтобы бренд и контент доносить до аудитории. «И самое важное, это, конечно, разный современный язык для каждой аудитории, потому что с детьми мы говорим на одном языке, с молодежью на другом, со взрослыми на третьем и так далее. Каждый проект показывает, что на свою целевую аудиторию он может быть разным», – подчеркнул Кривицкий.

В популяризации науки нужно прежде всего фокусироваться на детях, отметила руководитель департамента взаимодействия с органами государственной власти и индустриями АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Евгения Данильченко. Важно работать с родителями, чтобы они захотели направить своих детей по научной стезе, добавила она. «Это должны быть какие-то анимационные проекты, которые будут рассказывать о том, что наука – это классно», – уточнила Данильченко.

В целом ИРИ поддерживает проекты, которые связанны с наукой. «Например, в первом полугодии этого года мы увеличили количество проектов про науку на 54% по сравнению с общим количеством проектов про науку в 2022 году», – рассказала Данильченко.

Для популяризации отечественной науки также важно работать с учеными, считает первый заместитель генерального директора российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко. По его словам, молодым ученым нужно дать какую-то энергетическую подпитку, трибуну, локальное признание, чтобы они себя почувствовали востребованными и интересными.

Чтобы поддержать отечественных ученых, была учреждена ежегодная национальная премия в области будущих технологий «Вызов». Она призвана отметить прорывные идеи, изобретения, которые будут менять не только ландшафт науки, но и направление будущих технологий. «Эта премия будет про звезд науки. Эта премия будет про риск и драйв в науке. Что в достаточной степени уже само по себе необычно», – отметил президент Фонда развития научно-культурных связей «Вызов» Леонид Шляховер.