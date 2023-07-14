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Песков: Россия не делала никаких заявлений по продлению зерновой сделки
Песков заявил об отсутствии заявлений России по продлению зерновой сделки
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Российская сторона не делала никаких заявлений по продлению зерновой сделки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу.
«Никаких заявлений на этот счет с российской стороны не было», – цитирует Пескова РИА «Новости».
До этого в пятницу СМИ сообщали со ссылкой на президента Турции Тайипа Эрдогана, что глава Российского государства Владимир Путин якобы «согласился на продление зерновой сделки».
В пятницу Эрдоган заявил, что у него и у Путина общие позиции по зерновой сделке.
Эрдоган решил объяснить Путину выдачу Украине боевиков «Азова»
Эрдоган заявил, что планирует обсудить с Путиным выдачу Украине боевиков «Азова»
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России).
Анкара получила запрос на освобождение шести командиров «Азова», она решила выдать их, после чего последовал ряд заявлений Москвы, заявил Эрдоган в Вильнюсе после саммита НАТО, передает ТАСС. После того, как российская сторона узнала детали выдачи боевиков Киеву, «ситуация стала более позитивной», добавил турецкий президент.
В августе Турция ожидает визита российского лидера, и в ходе визита, вероятно, будет возможность обсудить эти вопросы тет-а-тет, заключил Эрдоган.
В прошлую субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пять командиров «Азова». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом прежних договоренностей.
Стало известно, что Байден пообещал Эрдогану в обмен на прием Швеции в НАТО
Президент США Джо Байден якобы предложил главе Турции Тайипу Эрдогану финансовую помощь от МВФ в размере 11–13 млрд долларов в обмен на ратификацию членства Швеции в НАТО, заявил американский публицист Сеймур Херш.
«Байдену нужна была победа, а Турция испытывает острый финансовый кризис», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию Херша.
Напомним, ранее Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО в ответ на активацию переговоров о безвизовом режиме между Турцией и ЕС.
Эрдоган захотел обсудить с Путиным закупку самолетов-амфибий
Эрдоган захотел обсудить с Путиным закупку самолетов-амфибий для тушений пожаров
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Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным при личной встрече закупку у России самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров.
Турецкие власти выделили Управлению по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) 100 млн лир на закупку вертолетов и самолетов, заявил Эрдоган, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что Анкара намеревается закупить у Москвы несколько самолетов-амфибий, поскольку они «существенно влияют на тушение пожаров». Эрдоган уточнил, что планирует обсудить этот вопрос при личной встрече с Путиным.
Закупка двух-трех самолетов повысит эффективность борьбы с пожарами в лесах, сказал он.
На большей части турецкой территории пришла жара, температура превышает 30 градусов, в пятницу ожидается пик с температурой до 44 градусов в нескольких регионах.
В феврале 2023 года российские самолеты Бе-200 тушили в Турции появившиеся после землетрясений пожары возле населенного пункта Яхачи и порта Искендерун.
Финляндия извинилась за слова министра финансов о «турецких обезьянах»
Глава МИД Финляндии Валтонен извинилась перед Анкарой за слова министра финансов Пурры о «турецких обезьянах»
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Глава МИД Финляндии Элина Валтонен принесла главе МИД Турции Хакану Фидану извинения за слова министра финансов Риикки Пурры о «турецких обезьянах».
Валтонен в Twitter (соцсеть заблокирована в России) поблагодарила Фидана за «плодотворные переговоры». Она сообщила, что передала извинения властей Финляндии за «неуместные слова, сказанные несколько лет назад членом нового правительства» страны. Валтонен заверила, что высказывания нынешнего министра финансов «не отражают ценностей» Финляндии «и никогда ими не будут». Также Валтонен заявила, что ее страна «высоко ценит отношения с Турцией на двусторонней основе и в качестве союзника».
Министр финансов Финляндии от ультраправой партии «Истинные финны» до того, как заняла пост в кабмине, написала в гостевой книге блога нынешнего спикера парламента Юсси Халла-ахо о «турецких обезьянах», передает ТАСС со ссылкой на Yle.
Напомним, Пурру заподозрили в написании расистских комментариев в соцсетях в 2008 году под псевдонимом «riikka». Сама Пурра не подтвердила и не опровергла написание скандальных постов, но принесла извинения.
Турция заявила, что объяснилась перед Россией по передаче Киеву главарей «Азова»
Спикер правящей партии Турции Челик: Анкара дала объяснения России по передаче Киеву «азовцев»
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Турецкие власти дали Москве объяснения по вопросу передачи киевскому режиму боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России), сообщил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.
Челик в интервью телеканалу Haberturk сообщил, что турецкая сторона «привела соответствующие объяснения». По его словам, по итогам прошедшей беседы «ситуация прояснилась», в настоящее время напряженности в отношениях России и Турции нет, передает РИА «Новости».
При этом спикер правящей партии Турции не стал уточнять, кто и когда привел доводы официальной Анкары.
Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов».
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что ситуация с передачей Турцией Киеву командиров нацбатальона «Азов» нехорошо характеризует турецкую сторону.
Политолог: Пурра словами о «турецких обезьянах» озвучила отношение Северной Европы к Турции
Политолог Трухачев: Финны на турок смотря свысока
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Скандал с финским министром, вероятно, завершится ее отставкой, но не изменит истинного отношения Северной Европы к Турции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее в МИД Финляндии извинились за слова министра финансов о «турецких обезьянах».
«Скорее всего, финскому министру финансов Риикке Пурре придется уйти в отставку после слов о «турецких обезьянах», поскольку в европейской культуре с оскандалившимися политиками принято поступать именно так. Исключением могут быть только премьер-министры, руководители внешнеполитического и оборонного ведомств», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.
«Но важно понимать, что финны на турок смотря свысока. Это обусловлено тем, Финляндия считает себя образцовой страной с точки зрения соблюдения прав человека и европейских ценностей. А Турция, в их понимании, совсем иная. Обычно это отношение хорошо скрывают за личиной политкорректности, но тут вот вырвалось», – отметил собеседник.
«Если говорить об отношении к туркам в Европе в целом, то Швеция и Финляндия считают, что могут себе позволить практически все. При этом финны стоят на ступеньку ниже шведов, поэтому ведут себя чуть тише. В свою очередь шведы – часть «ядра» европейской цивилизации, поэтому могут позволить себе не просто разговаривать свысока, а буквально плевать на то, что думает какая-то там Турция», – добавил он.
«Стокгольм уверен – с помощью денег, оружия и политического влияния он может даже в одиночку прогнуть Анкару. Финны из-за несопоставимости ресурсов так пока не мыслят. Примечательно, но те же немцы, например, в силу своего прошлого более сдержаны», – рассуждает Трухачев.
«Вместе с тем финскому министру, скорее всего, сделают замечание, она принесет извинения. При этом опасаться за свою безопасность Пурре тоже не стоит, заявление не повлечет за собой каких-то митингов или погромов. Тут повод должен быть более серьезным. А вот дипломатические действия возможны. Вероятно, Турция вызовет посла Финляндии в МИД и выразит ему протест», – заключил эксперт.
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен принесла главе МИД Турции Хакану Фидану извинения за слова министра финансов Риикки Пурры о «турецких обезьянах». Валтонен в Twitter (соцсеть заблокирована в России) поблагодарила Фидана за «плодотворные переговоры». Она заверила, что высказывания нынешнего министра финансов «не отражают ценностей» Финляндии «и никогда ими не будут». Также Валтонен заявила, что ее страна «высоко ценит отношения с Турцией на двусторонней основе и в качестве союзника».
Министр финансов Финляндии от ультраправой партии «Истинные финны» до того, как заняла пост в кабмине, написала в гостевой книге блога нынешнего спикера парламента Юсси Халла-ахо о «турецких обезьянах».
Напомним, Пурру заподозрили в написании расистских комментариев в соцсетях в 2008 году под псевдонимом «riikka». Сама Пурра не подтвердила и не опровергла написание скандальных постов, но принесла извинения. Она отметила, что не сожалеет о том, что «выражала себя способами, которые сегодня бы не приняла», но все-таки попросила прощения за «глупые комментарии», сделанные 15 лет назад, а также за вред и негодование, которые они причинили. Пурра также выразила надежду, что о ней будут судить по ее работе на посту.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как финнов заставляют ненавидеть Россию, и кто вошел в состав нового правительства Финляндии, уже успевшего отметиться антироссийскими заявлениями.
В Турции допустили возможность отклонения заявки Швеции в НАТО
Парламент Турции может не одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО в случае нарушения обещаний США и ЕС
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Турция пока не сказала «да» членству Швеции в НАТО, а только согласилась открыть путь к процессу, заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.
«Прошу быть точнее в формулировках и в понимании процесса: сейчас речь не идет о том, что мы сказали «да» членству Швеции, мы открыли двери процесса, путь к членству», – сообщил Челик в интервью телеканалу Haber, передает РИА «Новости»
По его словам, процесс оценивания турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО состоится, скорее всего, в октябре-ноябре. При этом подчеркивается, что если обещания Анкаре не будут выполнены, то ожидается, что парламент Турции не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО.
Ранее востоковед Кирилл Семенов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что членство Стокгольма в организации до сих пор остается под вопросом.
В Кремле призывали Анкару не носить розовые очки, так как Турцию в НАТО не хотят видеть.
Госдеп: США были бы вне себя от радости в случае продления зерновой сделки
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Соединенные Штаты «очень надеются» на то, что Россия согласится продлить черноморскую зерновую инициативу, заявил спецпосланник Госдепартамента по глобальной продовольственной безопасности Кэри Фаулер.
Фаулер признался, что американская сторона «была бы вне себя от радости, если бы черноморскую зерновую инициативу продлили», передает ТАСС.
При этом в Госдепе допустили, что Москва не станет продлевать сделку, срок которой истекает уже на следующей неделе. По его словам, соответствующие признаки «прослеживаются по средствам массовой информации».
Боевые действия, добавил Фаулер, ухудшили состояние крупной части земель сельскохозяйственного назначения на Украине, они подвергаются обстрелам и заминированы.
Фаулер также выразил надежду, что Турция будет содействовать продлению зерновой сделки. Роль Анкары, по оценке американской стороны, «была незаменимой».
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия продлит зерновую сделку после того, как будут выполнены все обязательства перед нашей страной.
Эрдоган рассказал о «предложениях Путина» по зерновой сделке
Президент Турции Эрдоган: Путин высказал некоторые предложения по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются
Турецкий лидер Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что президент России Владимир Путин якобы высказал некоторые предложения по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются.
Подводя итоги прошедшего саммита НАТО, президент Турции отметил, что зерновая сделка продлевалась дважды, за время ее действия на мировые рынки было доставлено 33 млн тонн продовольствия, передает ТАСС.
Эрдоган также сообщил, что обсуждал продление зерновой сделки с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, по словам турецкого лидера, выступает за ее продление.
Кроме того, лидер Турции выступил с утверждением, что президент России Владимир Путин высказал некоторые предложения по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются. Эрдоган заявил о намерении и далее обсуждать зерновую сделку с Путиным и с Зеленским.
В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом до истечения срока действия зерновой сделки 17 июля.
В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение Турции продлить срок договоренности сразу на два года, констатировав, что ситуация вокруг зерновой сделки де-факто никак не поменялась.
Напомним, 30 июня глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что доводов для продления зерновой сделки нет, в случае ее прекращения Россия обеспечит поставки зерна в беднейшие страны за свой счет в нужном объеме.
Байден пообещал продать F-16 Турции
Байден выразил уверенность в успехе продажи истребителей F-16 Турции
Соединенные Штаты преуспеют в продаже Турции истребителей F-16, заявил глава Белого дома Джозеф Байден после саммита НАТО в Вильнюсе.
Байден выразил уверенность в том, что США смогут продать F-16 Турции и успешно закрыть сделку, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ранее его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американский президент поддерживает идею о поставках F-16 Турции. Анкара запросила у Вашингтона 40 таких истребителей.
Эрдоган на встрече с Байденом объявил о новом этапе отношений между странами
Эрдоган на встрече с Байденом заявил о новом этапе отношений между странами
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе встречи с главой США Джо Байденом объявил о начале нового этапа отношений республики с США, сообщает телеканал ТРТ.
Эрдоган заявил, что настало время для консультаций на уровне глав государств в рамках стратегического механизма, передает ТАСС.
«Сегодня я рассматриваю эту встречу на полях НАТО как первый шаг к этому. Наши прошлые встречи были своего рода разминкой. Но сейчас мы начинаем новый этап», – сказал Эрдоган.
Он также пожелал успеха Байдену в предстоящих выборах президента США.
Переговоры Эрдогана и Байдена были запланированы до начала саммита НАТО и считаются в Анкаре важным этапом для нормализации отношений в свете как двусторонних разногласий, так и по линии НАТО.
Эрдоган собрался поговорить с Путиным до истечения зерновой сделки
Спикер правящей партии Турции Челик: Эрдоган планирует поговорить с Путиным до истечения срока зерновой сделки
Президент Турции Тайип Эрдоган собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным до того, как истечет срока действия зерновой сделки, сообщил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
Челик в интервью телеканалу Haberturk сообщил, что разговор глав России и Турции ожидается.
Зерновая сделка истекает 17 июля.
При этом ожидается отметил, что кризиса в двусторонних отношениях на фоне того, что Анкара согласилась ускорить процесс ратификации протокола о приеме Швеции в НАТО, не ожидает. Челик напомнил, что российский и турецкий лидеры «всегда находили общий язык по чувствительным вопросам», передает ТАСС.
Кроме того, он напомнил, что в Турции не исключают визита Путина, который, как сообщал ранее Эрдоган, может состояться в августе.
Между тем замглавы МИД России Сергей Вершинин в среду, 12 июля, провел телефонные переговоры с турецким коллегой Бураком Акчапаром. В ходе разговора обсуждались вопросы выполнения зерновой сделки, говорится в сообщении МИД России в Telegram.
Также Вершинин провел телефонный разговор с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен по ее инициативе. Российская сторона подчеркнула необходимость выполнения меморандума Россия – ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, который рассчитан на три года.
Ранее Челик сообщал, что турецкие власти дали Москве объяснения по вопросу передачи киевскому режиму боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России). Перед этим Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов».
Эрдоган заявил о готовности стать посредником урегулирования конфликта России и Украины
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что готов стать посредником по урегулированию конфликта России и Украины, и отметил, что такое предложение ему еще не поступало.
Анкара готова исполнить роль посредника по урегулированию украинского кризиса, если стороны согласятся на этого, заявил Эрдоган на пресс-конференции в Вильнюсе после саммита НАТО, передает ТАСС.
Он напомнил, что Стамбул стал центром зернового коридора, и турецкая сторона всегда готова стать посредником в подобных ситуациях. Турция может встречаться как с Россией, так и с Украиной, указал Эрдоган.
Турецкий лидер отметил, что Анкара выступает за мир между Москвой и Киевом, поскольку «в войне нет победителей, как и при заключении мира нет проигравших».
Также в среду Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин якобы предложил некоторые идеи по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются.
Эрдоган заявил о поддержке Байденом сделки по истребителям F-16
Президент Турции Эрдоган: Администрация Байдена демонстрирует протурецкую позицию по сделке с истребителями F-16
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что администрация президента США Джо Байдена демонстрирует протурецкую позицию по сделке с истребителями F-16.
Эрдоган после саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что Турция и США прежде всего являются союзниками по НАТО, двумя важными странами, которых связывает стратегическое партнерство, передает РИА «Новости».
Он отметил, что встреча с Байденом была очень продуктивной и продлилась около 1 часа 15 минут. Эрдоган также выступил с утверждением, что Байден и его администрация якобы демонстрируют протурецкую позицию по сделке с истребителями F-16. По словам Эрдогана, Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен заверили лидера Турции в своей последовательности в этом вопросе.
Тем временем источник телеканала TRT в Минобороны Турции сообщил, что ведомство ожидает позитивного результата переговоров с США о продаже и модернизации американских истребителей F-16, а также конкретных шагов в этом направлении, передает ТАСС.
Источник также отметил, что «процесс идет», не уточнив, о чем конкретно идет речь.
В военном ведомстве Турции также отметили, что продолжается работа с Британией в сфере оборонной промышленности. Кроме того, в министерстве подчеркнули, что следят за результатами дискуссий, проведенных на саммите НАТО в Вильнюсе, о снятии экспортных ограничений, в частности, на поставки Канадой продукции для производства вооружений.
Источник телеканала в Минобороны Турции назвал практику введения экспортных ограничений союзниками Анкары неуместным и неприемлемым, подчеркнув, что это негативно сказывается на силе и эффективности НАТО. Он пообещал, что в ведомстве будут следить за исполнением решений, принятых на саммите в Вильнюсе.
Накануне Байден пообещал продать Турции истребители F-16.
Байден предложил Эрдогану создать прямой канал связи
Президент США Байден на встрече с турецким лидером Эрдоганом в Вильнюсе предложил создать прямой канал связи
Президент США Джо Байден на встрече с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в Вильнюсе предложил создать прямой канал связи, сообщило издание Sabah.
Турецкое издание назвало предложение американского лидера важным итогом переговоров двух президентов. Как утверждается в статье, Байден в ходе беседы с Эрдоганом отметил, что возможность такого моментального контакта может быть полезна, поскольку не исключается необходимость срочно связаться на уровне лидеров ввиду стремительности развития мировых событий, передает ТАСС.
В то же время издание напоминает, что еще будучи кандидатом в президенты США от Демократической партии Байден говорил о сотрудничестве с оппозицией в Турции, «чтобы путем выборов отстранить Эрдогана от власти». Однако сейчас лидер США, как говорится в материале, «чувствует необходимость напомнить турецкому президенту о своей дружбе».
Во вторник Эрдоган на встрече с Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе объявил о новом этапе отношений между Турцией и США, а также пожелал действующему главе американской администрации успеха на предстоящих выборах президента. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему визит президента Эрдогана стал ключевым для саммита НАТО.