Рожин: Нормативную базу для легализации ЧВК могут подготовить к весне

Военный эксперт Рожин предложил взять пример с США при легализации ЧВК

ЧВК должны быть под контролем силовых ведомств. При подготовке закона о частных военных компаниях Россия могла бы подсмотреть зарубежный опыт и переложить часть нюансов на российские реалии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Борис Рожин. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с юридической точки зрения ЧВК в России не существует.

«Вопрос о легализации частных военных компаний поднимался еще несколько лет назад. Сложилась ситуация, при которой фактически ЧВК в России есть, но правового поля для их функционирования нет. Поэтому многие частные военные компании регистрируются как охранные предприятия, но фактически выполняют именно военные функции и задачи», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

«В результате возникает правовая коллизия. И если раньше такое положение дел государство устраивало, то сейчас ситуация обострилась. Я сомневаюсь, что Россия решит отказаться от ЧВК, поэтому и встает вопрос об их легализации и создании инструментов правового регулирования», – отметил он.

«Вполне возможно, что на осенней сессии депутаты начнут прорабатывать детали, а к весне уже выйдут на полноценный проект документа. Определенные концепции того, как он должен выглядеть, уже есть. Свое видение нормативной базы озвучивают и различные силовые структуры», – рассуждает эксперт.

«Напомню, что еще до начала СВО российский МИД поддерживал инициативу принятия закона о ЧВК, а Министерство обороны и ФСБ были против. Если говорить об основных положениях нормативного документа в этой сфере, очевидно, что в нем должны быть четко прописаны области и форматы применения ЧВК, порядок взаимодействия с Минобороны и другими силовыми ведомствами, права и обязанности военнослужащих ЧВК», – убежден собеседник.

«Государству важно сохранить монополию на применение силы, поскольку в противном случае ситуация может привести к катастрофическим последствиям. При этом в мировой практике достаточно много примеров интеграции ЧВК и центральной власти. Например, в США частные военные компании находятся под контролем Пентагона, ЦРУ, Госдепа. Они воспринимаются как инструмент американской политики», – напомнил эксперт.

«Во Франции и Британии есть свой опыт правового регулирования статуса ЧВК внутри системы госбезопасности. Кроме того, можно обратить внимание на опыт Турции, Китая. Не думаю, что нам нужно слепо скопировать зарубежный опыт, но подсмотреть нюансы и переложить что-то на свою правовую канву вполне допустимо», – заключил Рожин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос легализации частных военных компаний непростой, он должен обсуждаться правительством и Госдумой, но пока что юридически такие компании, в том числе «Вагнер», не существуют. Это стало ответом на вопрос специального корреспондента газеты «Коммерсант» Андрея Колесникова о том, сохранится ли эта компания как боевая единица.

Президент считает, что в ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» все «очень просто и очевидно для российского общества». «Рядовые бойцы «Вагнера» воевали достойно, так… То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление… Я скажу так, очень аккуратно…», – сказал Путин.

Глава государства рассказал, что на встрече с представителями данной ЧВК в Кремле 29 июня он дал «оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны – того, что они сделали в ходе событий 24 июня», а также «показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения». Как пишет «Коммерсант», Путин заявил, что предложил участникам встречи несколько вариантов трудоустройства, и в том числе – под руководством их непосредственного командира с позывным «Седой», под началом которого бойцы «Вагнера» служили последние 16 месяцев.

«Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. Многие кивали, когда я это говорил. А [основатель «Вагнера» Евгений] Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: «Нет, ребята не согласны с таким решением», – рассказал Путин.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что группа «Вагнер» начала передислокацию из полевых лагерей. Длинная колонна без тяжелой техники едет по трассе М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции, сообщил Коц в своем Telegram-канале.

В Минобороны сообщили, что армия заканчивает прием вооружения и военной техники от подразделений группы «Вагнер». Получено более 2 тыс. единиц техники и вооружения, в том числе – сотни единиц тяжелого вооружения. «Вагнер» передал танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, РСЗО «Град», «Ураган», ЗРПК «Панцирь», САУ 2С1 «Гвоздика» 122-мм, 2С3 «Акация» 152-мм, 2С5 «Гиацинт» 152-мм, 2С4 «Тюльпан» 240-мм, гаубицы и противотанковые орудия.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие именно меры были предприняты государственными органами для того, чтобы предотвратить угрозу вооруженного мятежа основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина.