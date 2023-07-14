В Госдуме поддержали повышение предельного возраста пребывания в запасе ряда военнообязанных

Депутаты Госдумы на пленарном заседании поддержали поправки о повышении предельного возраста пребывания в запасе ряда имеющих воинские звания граждан на пять лет.

Изменения были внесены в рассматриваемый палатой во втором чтении законопроект о праве россиян, находясь на срочной службе или в запасе, заключать контракт для участия в военных операциях за рубежом, передает ТАСС.

В частности, предлагается изменить предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих звания солдат, сержантов, старшин, матросов, прапорщиков и мичманов. Так, предельный возраст относящихся к первому разряду военнообязанных повышается с 35 до 40 лет, ко второму – с 45 до 50, к третьему разряду – с 50 до 55 лет.

Кроме того, предполагается увеличить предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Для имеющих воинские звания старших офицеров граждан он составит 65 лет (сейчас в большинстве случаев 60 лет), для имеющих звания младших офицеров – 60 лет (в данный момент 55), для имеющих иные звания – 55 лет (сейчас – 45). При этом предельный возраст пребывания в резерве для имеющих воинские звания высших офицеров граждан запаса сохраняется на уровне 70 лет.

Помимо прочего, в Госдуме поддержали поправки о праве лиц с высшими офицерскими званиями, а также иностранцев на заключение первого контракта о пребывании в резерве.

Поправки позволят заключать первый контракт о пребывании в резерве военным в званиях высших офицеров в возрасте до 67 лет. В данный момент нормы не регламентируют заключение такого контракта высшим офицерским составом.

Нововведением станет право на подписание контракта о пребывании в резерве иностранных граждан при условии, что исполнение ими должностных обязанностей не связано с использованием сведений, составляющих гостайну.

В апреле Совфед одобрил поправку о повышении предельного возраста госслужащих.