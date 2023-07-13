Замминистра цифрового развития Паршин помещен под домашний арест по делу о взятке

Басманный суд Москвы отправил заместителя министра цифрового развития России Максима Паршина, обвиняемого в получении крупной взятки, под домашний арест сроком на два месяца, сообщили в суде.

Представитель суда сообщила ТАСС, что в удовлетворении ходатайства следователя о заключении Паршина под стражу отказано. Замминистра будет находиться под домашним арестом сроком до 12 сентября 2023 года.

Решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано.

Также суд не стал отправлять в СИЗО главу ИТ-компании Александра Моносова, которого подозревают в даче крупной взятки в рамках дела Паршина, пишет РБК.

Ранее Паршину было предъявлено обвинение в получении крупной взятки.