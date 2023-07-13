Сенат Чехии одобрил размещение военных баз США в стране

Подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что его завербовали на Украине

Подозреваемый в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого признался на допросе, что его завербовали на Украине.

Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее в СК России сообщили, что подозреваемым в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого оказался Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании у мужчины нашли пистолет и глушитель к нему, сообщило ведомство. Предполагается, что именно из этого орудия мужчина убил Ржицкого.

По данным СМИ, Денисенко родился в Сумской области, но жил в Киеве. Долгое время он числился президентом Федерации шотокан карате-до Украины SKIF. Подозреваемый был заслуженным тренером и мастером спорта Украины, а также обладателем восьмого дана.

Напомним, в Краснодаре неизвестный застрелил замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Ранее Ржицкий в звании капитана второго ранга командовал подводной лодкой «Краснодар».

Год назад украинская пресса обвиняла Ржицкого в запуске ракет по территории Украины. Он также значился на украинском сайте «Миротворец», сейчас на его фото на сайте нанесена запись «ликвидирован».

Глава украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что его ведомство не причастно к убийству.