СК завел дело после подрыва бомбы на мопеде в Феодосии

Уголовное дело заведено после подрыва взрывного устройства на мопеде в Феодосии, в результате ЧП пострадали две женщины, сообщили в региональном Главном следственном управлении СК.

На припаркованном у многоквартирного жилого дома мопеде сдетонировало взрывное устройство, ранения получили проходящие мимо женщины 61 и 85 лет, сообщило ведомство на своем сайте.

Их госпитализировали, травмы не представляют угрозы для их жизни.

Дело завели по статье о покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом.