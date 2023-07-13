Эрдоган заявил о поддержке Байденом сделки по истребителям F-16

Президент Турции Эрдоган: Администрация Байдена демонстрирует протурецкую позицию по сделке с истребителями F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что администрация президента США Джо Байдена демонстрирует протурецкую позицию по сделке с истребителями F-16.

Эрдоган после саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что Турция и США прежде всего являются союзниками по НАТО, двумя важными странами, которых связывает стратегическое партнерство, передает РИА «Новости».

Он отметил, что встреча с Байденом была очень продуктивной и продлилась около 1 часа 15 минут. Эрдоган также выступил с утверждением, что Байден и его администрация якобы демонстрируют протурецкую позицию по сделке с истребителями F-16. По словам Эрдогана, Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен заверили лидера Турции в своей последовательности в этом вопросе.

Тем временем источник телеканала TRT в Минобороны Турции сообщил, что ведомство ожидает позитивного результата переговоров с США о продаже и модернизации американских истребителей F-16, а также конкретных шагов в этом направлении, передает ТАСС.

Источник также отметил, что «процесс идет», не уточнив, о чем конкретно идет речь.

В военном ведомстве Турции также отметили, что продолжается работа с Британией в сфере оборонной промышленности. Кроме того, в министерстве подчеркнули, что следят за результатами дискуссий, проведенных на саммите НАТО в Вильнюсе, о снятии экспортных ограничений, в частности, на поставки Канадой продукции для производства вооружений.

Источник телеканала в Минобороны Турции назвал практику введения экспортных ограничений союзниками Анкары неуместным и неприемлемым, подчеркнув, что это негативно сказывается на силе и эффективности НАТО. Он пообещал, что в ведомстве будут следить за исполнением решений, принятых на саммите в Вильнюсе.

Накануне Байден пообещал продать Турции истребители F-16.