ФТС отчиталась о девяти тоннах изъятых за полгода наркотиков и психотропных веществ

За шесть месяцев 2023 года Федеральная таможенная служба России (ФТС) изъяла свыше девяти тонн контролируемых веществ, включая наркотические вещества и их прекурсоры, сообщили в ведомстве.

В числе изъятых из оборота девяти тонн оказались наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры и сильнодействующие вещества, передает ТАСС со ссылкой на ФТС.

Изъято 850,1 кг гашиша и гашишного масла, 74,2 кг травы гармалы (содержит наркотическое средство гармин), 55,9 кг кокаина, 47,5 кг сильнодействующих веществ, 30,9 кг N-метилэфедрона, а также 7925,5 кг прекурсоров наркотиков.

С января по июнь служба установила 689 фактов незаконного перемещения контролируемых веществ, заведено 196 уголовных дел.

Главное управление по борьбе с контрабандой ФТС провело 152 оперативно-розыскных мероприятия «контролируемая поставка».