В детском саду в Приамурье из-за нарушения санитарных правил отравились 17 детей

В детском саду в Амурской области отравились 17 детей из-за нарушения санитарных правил

В детском саду «Золотая рыбка» в поселке Прогресс Амурской области 17 детей отравились в результате нарушения санитарных правил, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Амурской области.

Отмечается, что отравление детей произошло в связи с тем, что в туалете отсутствовали необходимые чистящие средства, а на нескольких окнах не было москитных сеток, в результате чего в помещение залетели мухи. Кроме того, не соблюдались требования к дезинфекции игрушек, посуды, инвентаря, передает «Коммерсант».

Из-за происшествия на администрацию детсада был составлен протокол о правонарушении, Райчихинский городской суд назначил наказание в виде приостановке деятельности сроком на 60 суток.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, причиной отравления стал энтеровирус – один из детей занес инфекцию в учреждение, где не соблюдались требования санитарного законодательства в части нарушения режимов мытья столовой посуды, обработки игрушек, обеззараживания воздушной среды в помещении группы и дезинфекции.

В данный момент здание опечатано судебными приставами.

Следственное управление СК по Амурской области начало доследственную проверку.

Накануне в Орске Оренбургской области 36 детей отравились йогуртом местного производства.