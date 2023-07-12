В Оренбургской области отравились йогуртом 36 детей

В Орске Оренбургской области 36 детей отравились йогуртом Новотроицкого молокозавода

В Орске Оренбургской области 36 детей отравились йогуртом местного производства, сообщает мэрия города.

На странице мэрии в соцсети «ВКонтакте» указано, что 11 июля бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к воспитанникам детских садов из разных районов города трех-шести лет с одинаковыми симптомами, восемь пациентов госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

При этом губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в больницах находятся девять малышей, их здоровью ничего не угрожает.

Предварительно установлено, что дети отравились йогуртом Новотроицкого молокозавода.

По решению властей города, принято решение изъять из продажи всю продукцию предприятия, а областным бюджетным учреждениям на период аномальной жары запретили использовать молочные продукты местного производства без термообработки.

Как отметили в управлении Роспотребнадзора по региону, составлен протокол о временном запрете выпуска и реализации продукции в отношении молокозавода.

Кроме того, на базе Орского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» организовано исследование биоматериала от всех пострадавших, специалистами отобраны пробы готовых блюд, пищевого сырья, питьевой воды, смывов в детских дошкольных учреждениях, которые посещали заболевшие.

В апреле воспитанники приюта отравились жидкостью для вейпов в Курской области.