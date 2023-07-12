Москва объяснила Киеву роль Украины в гибридной войне НАТО с Россией

МИД назвал Украину главным расходным материалом в гибридной войне НАТО с Россией

Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией, заявил российский МИД.

Страны НАТО при этом «выдали новую порцию обещаний снабжать киевский режим все более современным и дальнобойным оружием». Это позволит Западу «как можно дольше – на истощение – продлить конфликт» на Украине, сообщается на сайте МИД России.

МИД отметил, что НАТО продолжает провокационную политику расширения, «в центре этих натовских устремлений – дальнейшая «натоизация» Украины». Был «создан Совет НАТО – Украина, где Киеву пообещали возможность якобы на равных участвовать со странами-членами альянса».

НАТО подтвердило «Бухарестскую формулу» 2008 года, согласно которой Украина будет в НАТО. Однако страны альянса, как отметили в МИДе, «опять не определились, когда» Украину примут в НАТО.

Ведомство указало, что для Киева «горькую пилюлю подсластили тем, что сняли требование выполнения Плана действий для членства в качестве неотъемлемого условия движения в альянс».

Напомним, глава Минобороны России Сергей Шойгу указывал, что украинские войска продолжают свои безуспешные «мясные штурмы». Потери Украины с начала контрнаступления составили более 26 тыс. военных. В целом, сказал Шойгу, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг.