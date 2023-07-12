Военкоры: Количество сданного «Вагнером» вооружения опровергает слова Пригожина о дефиците снарядов

После сообщений Минобороны России о количестве сданной ЧВК «Вагнер» бронетехники и вооружения, военкоры отмечают, что в зоне проведения СВО вагнеровцы сдали нашим военным более 2500 тонн боеприпасов разных калибров, включая крупные, для ствольной и реактивной артиллерии.

«Кроме этого, ЧВК имела два склада в России (Ростов, Воронеж), они тоже перешли под контроль Минобороны. Только в Воронеже более 1100 тонн боеприпасов. Если перевести последнюю цифру в снаряды, 1100 тонн примерно равно 25 000 снарядов», – сообщил в своем Telegram-канале военкор ВГТРК Александр Сладков.



«Что ж стоят слова Евгения Пригожина, что боеприпасы не давали?» – написал военкор. В свою очередь военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале уточнил, что среди нескольких тысяч тонн боеприпасов, сданных ЧВК со своих тыловых складов: снаряды для различных типов и калибров реактивной (220 мм, 122 мм) и ствольной (152 мм, 122 мм, 100 мм) артиллерии; осколочно-фугасные, кумулятивные и подкалиберные снаряды для танков; выстрелы для гранатометов и реактивные огнеметы; более 500 тонн противотанковых и противопехотных мин разных типов; более 5 тонн боеприпасов к стрелковому оружию и почти 88 тыс. ручных гранат всех типов.



«Для кого хранились все эти боеприпасы в Воронеже, если они нужны были на передовой?» – задался Коц вопросом.

Ранее Минобороны назвало количество переданных армии вооружений от ЧВК «Вагнер».

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин в мае потребовал от Минобороны России предоставить больше снарядов. Тогда он заявлял, что ЧВК получает только 30% необходимых боеприпасов.