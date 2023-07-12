В Кремле призвали искать баланс между защитой Байкала и созданием условий для людей

Генерал МВД прокомментировал убийство экс-командира подлодки «Краснодар»

Генерал МВД призвал тщательно расследовать убийство экс-командира подлодки «Краснодар»

В случае если преступление было совершено украинской стороной, России необходимо нанести симметричный ответ, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя убийство замначальника горотдела по мобилизационной работе в Краснодаре.

В Краснодаре во время ежедневной пробежки застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города, экс-командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Сообщается, что он был внесен в базу украинского ресурса «Миротворец», на его фотографии на сайте теперь стоит статус «ликвидирован».



«По факту нападения, конечно, требуется отдельное специальное расследование, чтобы выяснить, кто на самом деле являлся инициатором данного преступления и кто был его исполнителем. Опыт показывает, что иногда некоторые спецслужбы или политики берут преступление на себя, даже если на самом деле это не является их «заслугой». Сейчас, безусловно, требуется тщательное, внимательное расследование, необходимо найти виновного и соответствующим образом его привлечь к ответственности», – говорит Ворожцов.

Однако если данное преступление все же было совершено «причастными к участию в боевых действиях на Украине», то это должно особым образом наказываться, продолжает собеседник. А все потому, что тогда данное убийство можно расценивать как особо опасное явление, как террористическую акцию.

«Данное явление всегда имеет и обратную сторону. Не секрет, что в Российской Федерации проводятся расследования, возбуждены сотни уголовных дел в отношении многих украинских военнослужащих за их деяния. И если государства вместо четкой и понятной позиции о том, что человек должен привлекаться к ответственности на основании закона и по решению суда, перейдут к практике несудебных расправ, то фактически то государство, которое это организует, автоматически ставит себя в разряд преступников и террористов», – объясняет генерал-майор МВД.

В связи с этим, во-первых, необходимо значительное усиление профилактической и контрразведывательной работы на российских территориях с целью выявления противоправных действий и агентурной сети противника, подчеркивает специалист. Во-вторых, во всем мире известен опыт Израиля, который четко показал, что преодолеть многие из этих явлений возможно только «симметричным путем», когда аналогичным образом с противоположной стороны уничтожают значительное количество людей с целью «отучить» организаторов террористических актов от их совершения.

«Опыт Израиля показывает, что 3–4 эффективных ответных хода надолго лишает некоторых деятелей возможности так демонстративно и небрежно осуществлять те или иные террористические акты», – заключил Ворожцов.

В мае автомобиль писателя Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Сам писатель получил ранения, а его товарищ погиб. А месяцем ранее в кафе Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский) и еще свыше 40 человек пострадали. Фигурантами дела об убийстве являются россиянка Дарья Трепова и украинец Юрий Денисов.