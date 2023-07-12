Лавров запланировал встречу с главами МИД Шри-Ланки и Брунея в Индонезии

СМИ рассказали о личности задержанного по подозрению в убийстве подводника Ржицкого

В Туапсе на съемной квартире задержан подозреваемый в убийстве замначальника отдела мэрии Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. СМИ рассказали о личности Сергея Денисенко, который подозревается в преступлении.

По данным «КП» – Кубань», Денисенко родился в Сумской области, но жил в Киеве. Долгое время он числился президентом Федерации шотокан карате-до Украины SKIF. Подозреваемый был заслуженным тренером и мастером спорта Украины, а также обладателем восьмого дана.

Как пишет издание, каждое утро Ржицкий бегал по одному маршруту, а картой перемещения делился в приложении для бега. Эта карта могла помочь убийце, поскольку он знал маршрут жертвы.

Версию ограбления следователи исключили, так как убийца не забрал ни смарт-часы, ни наушники жертвы.

Ранее в СК России сообщили, что подозреваемым в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого оказался Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании у мужчины нашли пистолет и глушитель к нему, сообщило ведомство. Предполагается, что именно из этого орудия мужчина убил Ржицкого.

Напомним, в Краснодаре неизвестный застрелил замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Ранее Ржицкий в звании капитана второго ранга командовал подводной лодкой «Краснодар».

Год назад украинская пресса обвиняла Ржицкого в запуске ракет по территории Украины. Он также значился на украинском сайте «Миротворец», сейчас на его фото на сайте нанесена запись «ликвидирован».

Глава украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что его ведомство не причастно к убийству.