«Единая Россия» доставила гумпомощь жителям Херсонской области

Участники гуманитарной миссии «Единой России» доставили помощь жителям Каховского и Скадовского округов Херсонской области 10 июля 2023, 17:32 Участники гуманитарной миссии «Единой России» вместе с добровольцами и волонтерами доставили в Каховский район Херсонской области шампуни, мыло, зубную пасту, консервы и другие хозяйственно-бытовые и гигиенические принадлежности. «Привезли полный уазик: бытовую химию, детские подгузники, детскую одежду и питание, предметы личной гигиены – это именно то, что люди просили. По мере возможности выезжаем и в другие населенные пункты Херсонской области, потому что понимаем, что здесь живут люди, которым эта помощь необходима. Гуманитарная миссия «Единой России» продолжается – мы никого не оставим один на один с бедой», – сказал участник предварительного голосования «Единой России» Тамерлан Цаликов. Привезенная участниками гуманитарной миссии помощь – это груз от правительства Оренбургской области и Оренбургского регионального отделения партии «Единая Россия». Он был размещен в Геническе и теперь распределяется Херсонским региональным отделением партии в соответствии с заявками муниципальных округов. «Наращиваем объемы помощи, необходимой жителям пострадавших районов. Отталкиваемся от запроса людей и везем то, что им нужно. Гуманитарная миссия – это еще и психологическая помощь, юридическое сопровождение, организация детского досуга и многое другое. Даже при комплексных заявках, стараемся адресно отрабатывать с каждым пострадавшим, кто нуждается в помощи. «Единая Россия» в Херсонской области уже передала более 100 тонн чистой питьевой воды, а также продукты, одежду, обувь, средства гигиены, медикаменты, матрацы, детские игрушки, литературу на русском языке. Эта помощь – от тысяч людей со всей страны!» – рассказал секретарь Херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич. Участники гуманитарной миссии «Единой России» также доставили на передовую в Херсонской области в дополнение к государственному обеспечению аптечки первой помощи для бойцов Добровольческого батальона им. В. Ф. Маргелова. Их направил в регион волонтерский проект помощи «Врачи, вы не одни» при содействии заместителя секретаря Генерального совета партии, заместителя председателя Государственной думы, координатора направления «Развитие новых регионов» Народной программы партии Анны Кузнецовой. Волонтеры систематически совершают объезд населенных пунктов Голопристанского и других прибрежных районов, чтобы выявить потребности, которые сегодня есть у жителей. Накануне участница предварительного голосования «Единой России» Оксана Мороз также привезла помощь в детский сад «Ромашка» села Ульяновское Скадовского МО. Подушки и мячи собрали для детей сотрудники Северо-Восточной организации Общероссийского профсоюза образования. Кроме того, в поселке Лазурном встретили около 20 тонн гуманитарной помощи от общероссийской общественной организации «Новая формация». Ее уже распределили в пункты временного размещения. Песков сообщил о встрече Путина с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер» Песков подтвердил встречу Путина в Кремле с Пригожиным и командирами «Вагнера»

Президент России Владимир Путин 29 июня провел в Кремле встречу с основателем группы «Вагнер» Евгением Пригожиным и командирами подразделений ЧВК, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин провел встречу с Пригожиным, на ней также присутствовали 35 человек, все командиры отрядов, сказал Песков, комментируя публикацию издания Liberation, передает ТАСС. Встреча прошла в Кремле 29 июня, она длилась почти три часа. Глава государства на встрече с командирами и Пригожиным дал свою оценку действий компании на фронте, а также событий 24 июня. «Подробности ее (встречи – прим. ВЗГЛЯД) неизвестны, но единственное, что мы можем сказать, президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня», – добавил представитель Кремля. Также Путин на встрече выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и «дальнейшего боевого применения». Сами командиры изложили свою версию произошедшего 24 июня, они заявили, что являются убежденными сторонниками «и солдатами главы государства и Верховного главнокомандующего». Также они заявили, что готовы дальше сражаться за Родину, указал Песков. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как был остановлен вооруженный мятеж основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина. Лавров обсудил с главой МИД Турции выдачу Украине главарей «Азова» МИД: Министр иностранных дел РФ Лавров обсудил с коллегой из Турции возвращение на Украину главарей нацбатальона «Азов»*

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обсудил возвращение на Украину главарей нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией), говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. Российские дипломаты сообщили в Telegram-канале отечественного внешнеполитического ведомства, что в ходе разговора стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением главарей «Азова»* из Стамбула в Киев. Внимание Анкары также было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. При этом было подчеркнуто, что соответствующие шаги могут привести только к негативным последствиям. Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова»* прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей. Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов выразил мнение, что Россия должна чем-то ответить Турции на возвращение Киеву главарей «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ). Эксперты: На поставки ВСУ кассетных боеприпасов Россия ответит своим арсеналом Эксперты: РФ сможет ответить на использование ВСУ американских кассетных боеприпасов аналогичными средствами поражения 9 июля 2023, 20:48

Россия сможет ответить на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) американских кассетных боеприпасов аналогичными средствами поражения, выразили мнение авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах». На Украину будут направлены кассетные снаряды М864, предназначенные для американской ствольной артиллерии калибра 155-мм, например гаубиц М777, потому что иначе ВСУ останутся вообще без артиллерийских снарядов, что грозит киевскому режиму Зеленского поражением, пишут авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах». При этом эксперты обращают внимание, что после решение США поставить Украине кассетные боеприпасы у ВС России больше нет моральных ограничений на их применение. У России имеются кассетные авиабомбы класса РБК-250/500, реактивные снаряды с кассетной боевой частью к РСЗО «Смерч» и «Ураган», а также кассетные головные части к ракетам комплекса «Искандер», и некоторые другие боеприпасы, причем в количестве, несоизмеримо большем, чем есть в распоряжении США и тем более Украины. При этом особенно сильный поражающий эффект кассетные виды боеприпасов имеют при применении в обороне, против наступающей техники и живой силы противника. Для ВСУ это будет означать значительное увеличение потерь, особенно в живой силе. Ранее в МИД России назвали решение Белого дома передать Украине кассетные боеприпасы проявлением агрессивного курса Вашингтона, цель которого – затянуть конфликт на Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему президент США Джо Байден решил передать Украине кассетные боеприпасы, в чем заключаются их особенности и как данный тип вооружения скажется на ходе боев на Украине. Минобороны сообщило о неудачной попытке Киева атаковать Россию ракетами С-200 Минобороны: Киев предпринял неудачную попытку атаковать территорию России четырьмя ракетами С-200

Киевский режим попытался 9 июля атаковать территорию России ракетами С-200, две ракеты уничтожены силами противовоздушной обороны, еще две отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, жертв и разрушений нет, сообщили в Минобороны России. В воскресенье, 9 июля, украинская сторона безуспешно попыталась нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении ракет. Афзалов, в частности, сообщил, что российскими средствами ПВО уничтожены две украинские ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет. По итогам доклада Герасимов поручил организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств Киева, и планировать их упреждающее огневое поражение. Также Герасимов поручил в кратчайшие сроки принять меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха. Германия собралась обеспечить безопасность Европы без России Президент Германии Штайнмайер: Безопасность Европы в будущем будет обеспечена без России

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в будущем безопасность Европы будет обеспечена без России. Штайнмайер заявил в интервью телеканалу ZDF, что США, Германия и «многие другие страны» якобы пытались создать в Европе архитектуру безопасности, включающую Россию, однако «это не сработало», передает ТАСС. «Мы тоже не смогли этого сделать», – сказал президент ФРГ. Теперь, по его словам, из этого необходимо сделать выводы на будущее. Он пояснил, что в будущем безопасность в Европе больше не будет общей безопасностью с Россией. При этом президент Германии пообещал, что страны Европы будут защищать друг друга, хоть им и придется нести огромные расходы на оборону, чтобы организовать лучшую защиту для Европы, для альянса и лучшую защиту для населения в Германии. Напомним, в пятницу представители правительств входящих в Евросоюз стран и члены Европарламента согласовали план финансового стимулирования оборонной промышленности Европы для оперативного расширения производственных мощностей. Медведев предупредил о возможности удара по ядерным объектам в Европе Зампредседателя Совбеза РФ Медведев: Ответом на атаку Смоленской АЭС может стать удар по ядерным объектам в Европе 9 июля 2023, 21:54

Если подтвердится попытка атаки Смоленской АЭС ракетами НАТО, то необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев предупредил в своем Telegram-канале, что если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, то необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объект

Американский президент Джо Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут, если бы заставил Киев сдать территории, однако украинские власти на это не согласны, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский в интервью телеканалу ABC News отметил, что конфликт можно было бы закончить «ценой Украины» – заставить киевский режим отказаться от территорий. Таким образом, считает он, Байден мог бы завершить конфликт за «пять минут». «Но мы бы не согласились», – отметил президент Украины, передает ТАСС. Кроме того, Зеленский обратил внимание, что от некоторых американских политиков поступают «опасные сигналы» о сокращении помощи Киеву. Также Зеленский заявил, что окончание горячей фазы конфликта с Россией не будет означать конец «войны», боевые действия должны закончиться «справедливостью и миром», а также восстановлением территориальной целостности. Украина пригрозила Западу «пересмотром стратегии» Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев пересмотрит стратегию, если не получит на саммите приглашение в НАТО 9 июля 2023, 22:12 Текст: Ольга Никитина

Если Украину не пригласят присоединиться к Североатлантическому альянсу на саммите в Вильнюсе 11–12 июля, это «однозначно потребует пересмотра стратегии» со стороны Киева, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Стефанишина в интервью изданию «Европейская правда» пояснила, что в случае, если Украину не пригласят в НАТО, акценты Киева будут смещены в сторону получения гарантий безопасности со стороны стран Запада. По ее словам, если в Вильнюсе решение не будет принято или примут отсроченное решение, для Киева это будет означать, что «именно гарантии безопасности являются основными». «Поэтому очевидно смещаются акценты», – приводит ее слова ТАСС. Также Стефанишина сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский пока не принял решения относительно участия в саммите НАТО в Вильнюсе. Ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен назвал стратегической ошибкой с опасными последствиями возможное решение отложить принятие Украины в НАТО до момента окончания конфликта. Новости СМИ2 Пушилин назвал контрмеры против кассетных боеприпасов Пушилин: Придется использовать превентивные меры для выявления кассетных боеприпасов 10 июля 2023, 10:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинский режим и раньше применял кассетные боеприпасы и против них лучше использовать превентивные меры. По его словам, украинский режим и до этого применял кассетные боеприпасы, хотя старался это отрицать, а в американском руководстве называли это военным преступлением, но сейчас эта грань пройдена, передает РИА «Новости». Пушилин добавил, что открыто и цинично американцы и их некоторые союзники говорят, что это нормально – применять кассетные боеприпасы. Он отметил, что это недопустимо, «но мы понимаем, с кем имеем дело». По словам Пушилина, нет никаких иллюзий, военнослужащим России придется усилить противодействие и выявление подобных ракет, а также использовать превентивные меры и уничтожать их в процессе подготовки. Ранее Москва назвала решение Белого дома проявлением агрессивного курса Вашингтона, а также напомнила, что американские власти называли применение кассетных бомб военным преступлением. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Байден решил передать Украине кассетные боеприпасы. Военный эксперт: России необходимо уничтожать украинские комплексы С-200 до выхода на позиции Эксперт Кнутов: России необходимо уничтожать украинские комплексы С-200 до выхода на позиции

Комплексы С-200 довольно устаревшая советская разработка, которую ВСУ совместно с США пытаются модернизировать. Учитывая угрозу, перед ВС РФ стоит задача выявлять места их нахождения и уничтожать до выхода на позиции, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВСУ попытались нанести удары ракетами С-200 по российской территории. «Зенитно-ракетный комплекс С-200 – это достаточно старая советская разработка, конца 60-х годов. На вооружение первая установка в модификации «Вега» была принята в 1967 году, затем была представлена разработка «Дубна», она находилась на вооружении до начала 2000-х годов», – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, военный историк. «Особенность комплекса состоит в том, что у него очень большая дальность поражения – 240-280 км. Ракеты достаточно большие, жидкостные, имеют большую боевую часть. В основном способны работать по носителям крылатых ракет, стратегическим бомбардировщикам, постановщикам активных помех. Система стационарная, пусковые установки свернуть и перевезти в другое место сложно, но теоретически возможно», – отметил он. «ВСУ выбрали для нанесения удара именно эти комплексы, потому что их достаточно много на Украине. Кроме того, они есть в Польше и других странах. Вместе с тем западные союзники Украины помогли им модернизировать С-200, чтобы можно было наносить удары не только по аэродинамическим, но и по наземным целям», – рассуждает собеседник. «Сами ракеты металлические, маломаневренные, большие и видны на экране радаров. За счет этого они являются хорошей целью для современных ЗРК. В частности, по запущенным накануне ракетам, как я предполагаю, в основном отработали наши С-300 и С-400. И с поставленной задачей они успешно справились», – добавил эксперт. «Но ВСУ продолжат и дальше наносить удары этими ракетами по нашей территории. В связи с этим нам необходимо вычислять места дислокации дивизионов ВСУ, уничтожать пусковые установки еще до выхода на позиции, а также ликвидировать склады с ракетами. Также стоит учитывать, что противник работает над улучшением систем наведения и повышает помехозащищенность снарядов. Это им необходимо для того, чтобы ракеты было сложнее выводить из строя при помощи РЭБ. Поэтому нужно быть начеку», – заключил Кнутов. В воскресенье, 9 июля, украинская сторона безуспешно попыталась нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в Telegram-канале. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении ракет. Афзалов, в частности, сообщил, что российскими средствами ПВО уничтожены две украинские ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет. По итогам доклада Герасимов поручил организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств ВСУ, и планировать их упреждающее огневое поражение. Также Герасимов поручил в кратчайшие сроки принять меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха. Новости СМИ2 Ростех: В России удвоилось производство Су-34 и Су-35 Замгендиректора Ростеха Артяков: В России удвоилось производство Су-34 и Су-35

Выпуск истребителей Су-34 и Су-35 увеличен в два раза для нужд специальной военной операции, заявил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков. Количество выпускаемой для Минобороны боевой авиации по некоторым позициям удвоилось, это Су-30, Су-34 и Су-35, сказал Артяков в интервью «России 24», передает РИА «Новости». Эти самолеты показали себя эффективно на линии боевого соприкосновения, они помогают выполнению задач СВО. Он отметил, что госкорпорация с опережением выполняет государственный оборонный заказ по поставкам бронетехники и артиллерии. Ростех также готов и дальше наращивать объемы производства вооружения, все будет зависеть от заказов Министерства обороны, заключил Артяков. Два поезда из Абхазии в Москву и Петербург остановлены в пути РЖД: Два поезда в Москву и Петербург остановлены в пути из-за сильного ливня в Абхазии

Из-за сильного ливня в Абхазии закрыли железнодорожный участок Гагра – Цандрипш, в пути остановлены два поезда из Сухума, которые следовали в Москву и Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе РЖД. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале РЖД, говорится, что в пути остановлены поезда №306 Сухум – Москва и №480 Сухум – Санкт-Петербург. Кроме того, в понедельник, 10 июля, поезда №306 Москва – Сухум и №479 Санкт-Петербург – Сухум будут следовать до станции Цандрипш. Отмечается, возврат билетов пассажирам отмененных поездов в Абхазии произведут без удержания дополнительных сборов. В случае, если задержки продлятся свыше четырех часов, пассажирам предоставят бесплатное питание. Кроме того, из-за погодных условий в Абхазии временно отменена «Ласточка» из аэропорта Сочи в Гагры. Ранее сообщалось, что сильные ливни, обрушившиеся в воскресенье утром на Гагрский район, стали причиной наводнения в Гагрском районе Абхазии. Новости СМИ2 Маск предсказал Киеву большие потери территорий в случае провала контрнаступления Американский бизнесмен спрогнозировал Киеву большие потери территорий в случае провала контрнаступления

Провал контрнаступления украинских военных может привести к потере Киевом значительных территорий, выразил мнение американский бизнесмен Илон Маск. В своем Twitter (заблокирован в РФ) он отметил, что в случае краха украинского контрнаступления, Киев понесет тяжелые потери, а российские войска во время контратаки могут отвоевать еще больше территорий, передает ТАСС. Также Маск подчеркнул, что именно этот фактор и удерживает ВСУ от масштабного контрнаступления. Кроме того, предприниматель добавил, что Россия выиграла бы войну на истощение из-за значительного превосходства в численности войск. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что президент Украины Владимир Зеленский предчувствует потерю новых территорий. Расмуссен не исключил принятия в НАТО некоторых «частей» Украины Экс-генсек НАТО Расмуссен не исключил принятия в Североатлантический альянс «частей» Украины 9 июля 2023, 19:54 Текст: Антон Никитин

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен не исключил принятия в НАТО «частей» Украины, таких как Западная Украина. Свою точку зрения он изложил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. Отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным, чтобы в НАТО могли быть включены только некоторые части Украины, такие как Западная Украина, Расмуссен сказал, что «все это сложно, и в конечном итоге все зависит от решений Украины, но, во всяком случае, это не невозможно», передает ТАСС. При этом бывший генсек НАТО выступил с утверждением, что это якобы может оказать стабилизирующее воздействие на всю Европу. В качестве примера он привел вступление Западной Германии в НАТО в 1955 году. По мнению Расмуссена, отличий в этих ситуациях много, но возможны и параллели. Экс-генсек НАТО выразил мнение, что можно было бы договориться о том, чтобы обязательства по оказанию помощи Украине в соответствии со статьей пять Договора НАТО выполнялись только в случае нападения на те части украинской территории, где правительство в Киеве осуществляет фактическую юрисдикцию. Он пояснил, что сейчас идет обсуждение возможных вариантов вступления Украины в НАТО. По его мнению, следующий саммит НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года уже может выдать официальное приглашение Киеву присоединиться к альянсу. Расмуссен отметил, что с этого момента вплоть до фактического присоединения к альянсу отдельные государства могут предоставлять временные гарантии безопасности. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал единое решение Североатлантического альянса по перспективам вступления Украины в военно-политический блок. Новости СМИ2 Вынесены приговоры пятерым полицейским по делу об убийстве студентки в Кемерово Суд приговорил к условным срокам пятерых полицейских по делу об убийстве студентки в Кемерово 10 июля 2023, 06:40 Текст: Ольга Никитина

Заводский районный суд Кемерово приговорил пятерых сотрудников ГУ МВД, которых обвинили в халатности, к срокам от одного до двух лет условно по резонансному делу об убийстве 23-летней студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 года. Фигурантами дела являются пять человек, в том числе двое сотрудников полиции, которые дежурили в ночь убийства, а также три сотрудницы дежурной части городского УМВД Кемерово. Их обвиняют по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), передает ТАСС. Так, полицейские майор Михаил Балашов и капитан Дмитрий Тарицын, а также диспетчер Мария Пономарева получили два года условно. Диспетчеры Мария Дунаева и Кристина Юдинцева – полтора года лишения свободы условно. С управления МВД по городу Кемерово суд взыскал в пользу родственников убитой девушки 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Каждый из осужденных также выплатил по 30 тыс. рублей в счет возмещения процессуальных издержек. Преступление было совершено в январе 2020 года и получило широкую огласку. Жители одного из многоэтажных домов в Кемерово несколько раз звонили в полицию и просили отправить группу реагирования, сообщив правоохранителям, что в одной из квартир слышна драка и женские крики о помощи. Сигнал был зарегистрирован сотрудниками полиции, однако группу для проверки информации не отправили. Девушке было причинено около 111 травм и телесных повреждений, которые наносились на протяжении 12 часов. В результате она скончалась. Убийцей оказался ее бывший молодой человек, которого позднее приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.