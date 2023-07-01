В Махачкале воздушный шар с людьми на борту ударился о скалу и совершил экстренную посадку

Воздушный шар с пассажирами на борту в Махачкале ударился об скалу и упал, сообщила старший помощник прокурора Республики Дагестан Татьяна Голубова.

Голубова сообщила РИА «Новости», что столкновение произошло о скалу на склоне горы Тарки-Тау. В результате инцидента, по ее словам, есть пострадавшие.

По факту происшествия местная прокуратура начала проверку.

Управление МВД по региону сообщило, что воздушный шар не упал, а совершил экстренную посадку. Выжили, по данным ведомства, и пилот, и три пассажира, которые находились в воздушном шаре.

Пилот шара Камалутин Ибрагимхалилов сообщил ТАСС, что все четыре пассажира живы и здоровы. Приземление, по его словам, прошло в штатном режиме.

В региональном министерстве здравоохранения добавили, что за медпомощью после инцидента не обращались.

В сентябре 2021 года воздушный шар упал в море в Лазаревском районе Сочи, там находились четыре человека, никто не пострадал.