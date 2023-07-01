Прокурор Чувашии погиб во время массового заплыва на Волге

Генпрокуратура России: Прокурор Чувашии Фомин умер в субботу на 58-м году жизни

Прокурор Республики Чувашия Андрей Фомин умер в субботу на 58-м году жизни, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. В Минздраве региона сообщили, что Фомин погиб 1 июля во время массового заплыва на Волге.

Как сообщила Генпрокуратура России, 1 июля ушел из жизни государственный советник юстиции третьего класса, почетный работник прокуратуры России Андрей Валерьевич Фомин. Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов и коллектив органов прокуратуры России выразили глубокие соболезнования родным и близким, передает ТАСС.

В Минздраве региона, отвечая на вопрос о том, погиб ли Фомин во время заплыва на Волге, подтвердили, что факт гибели [Фомина во время заплыва] установлен.

В субботу ряд Telegram-каналов сообщал, что Фомин погиб во время заплыва на Волге на 2,2 км в Чебоксарах.

Фомин родился 4 августа 1965 года. С 1992-го работал в органах прокуратуры, пройдя путь от стажера прокуратуры Дзержинского района Ярославской области до прокурора Чувашии. С 2014 по 2020 год он занимал пост первого заместителя прокурора Крыма. С 30 июня 2020 года являлся прокурором Чувашии.