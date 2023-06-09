Кишинев заявил, что проблема Приднестровья решится «сама по себе»

|
9 июня, пятница | Последнее обновление — 22:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия уведомила МАГАТЭ об ударах Украины по связанной с ЗАЭС теплоэлектростанции
Разделы
Если общество вступает в стадию одичания, не справляется с вызовами, которые ставит перед ним самостоятельное развитие, материальные признаки цивилизации – плотины, школы, общественные институты, образование и наука – могут достаточно быстро исчезнуть.
Подробности...
Майданному режиму нужен вариант, который позволит не садиться за стол переговоров в случае неудачи или отсутствия контрнаступления. И «зеленая» повестка, ставшая на Западе почти религией, как нельзя лучше подходит для этого.
Подробности...
ВСУ в ходе контрнаступления пока еще не ввели все резервы. Я не ожидаю, что у них что-либо получится, но даже если будет прорыв и ВСУ введут туда все резервы, то может оказаться, что это был мешок для уничтожения всей их атакующей группировки.
Подробности...
В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина
Подробности...
Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсации
Подробности...
В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Кишинев заявил, что проблема Приднестровья решится «сама по себе»
Вице-премьер Молдавии Серебрян заявил о решении проблемы Приднестровья после вступления страны в ЕС
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
После того как Молдавия и Украина станут членами Евросоюза, проблема Приднестровья «будет решена сама по себе», заявил молдавский вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян.
Серебрян заявил, что это станет возможным, когда «в регионе установится мир». По его словам, «Приднестровье не сможет существовать как остров». Серебрян сравнил Приднестровье с Андоррой, указав, что Андорра – международно признанное и более стабильное с точки зрения экономики микрогосударство, но даже оно должно было быть анклавом в Евросоюзе между Францией и Испанией, чтобы урегулировать свои отношения с ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Vocea Basarabiei.
Напомним, президент Молдавии Майя Санду заявила, что ее страна в процессе интеграции в ЕС не собирается отказываться от территорий, которые расположены на левом берегу Днестра и не контролируются Кишиневом. Санду заявила, что Молдавия к 2030 году может вступить в Евросоюз, причем вступить вместе с непризнанным Приднестровьем.
Российский «Аллигатор» установил рекорд по отражению ракет в зоне СВО
РИА «Новости»: Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» отразил в зоне СВО рекордные 18 зенитных ракет
Российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» в ходе спецоперации за один боевой вылет отразил с помощью комплекса «Витебск» рекордное число зенитных ракет – 18 единиц.
Источник РИА «Новости» сообщил, что вертолет, не получив ни единого повреждения, вернулся на базу.
По его словам, как раз поэтому вертолетчики называют комплекс «Витебск» «яйцами жизни». Он пояснил, что внешняя аппаратура комплекса, которая выступает из корпуса вертолета, напоминает птичьи яйца. Комплекс, как отметил источник, регулярно спасает жизнь летчиков армейской авиации во время обстрелов со стороны противника из ПЗРК.
Ранее Министерство обороны опубликовало видео боевой работы вертолетов Ка-52 («Аллигаторы») и Ми-28 («Ночные охотники») в зоне проведения специальной военной операции.
Появились подробности задержания в Москве симпатизирующих ВСУ радикалов
Первый замминистра ДНР Безсонов сообщил подробности задержания в Москве радикалов, симпатизирующих ВСУ
|
|
Первый заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил подробности задержания в Москве радикалов, симпатизирующих вооруженным силам Украины.
В своем Telegram-канале Безсонов опубликовал оперативные кадры задержания сотрудниками полиции участников так называемого «Русского добровольческого корпуса» – формирования, участвующего в боях против России на территории Украины.
Первый замминистра информации ДНР показал, что в ходе обысков у задержанных нашли листовки с радикальными призывами, нацистскую символику, разрешения на оружие. Также он опубликовал фотографии самих задержанных.
Безсонов также сообщил, что одним из задержанных оказался участник «Битвы экстрасенсов» Дмитрий Буриков, который, по его информации, много лет дружит с главарем РДК. О задержании Бурикова в четверг сообщали в правоохранительных органах.
Напомним, на прошлой неделе сообщалось о ликвидации спецназом ВС России атаковавшей Белгородскую область спецгруппы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, состоявшей из российских предателей.
Аксенов предложил наказание для стран за поставки оружия Киеву
Аксенов: Странам, которые поставляют Киеву вооружения, следует запретить поставки российских нефти и газа
Европейским странам, которые поддерживают киевский режим и поставляют Украине вооружения, следует запретить поставки российских нефти и газа, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» считает, что принцип должен быть следующим: «Поставили танки – отключаем газ, нефть. Все, до свидания!»
По мнению главы Крыма, должен существовать «водораздел» в этом вопросе. Исходить необходимо из того, что любая страна, которая поставляет Киеву оружие, становится участником конфликта, подчеркнул Аксенов, передает РИА «Новости».
Киев продолжает просить западные страны нарастить поставки вооружений. Как отмечали в Кремле, поставляемая Украине техника используется против российских военных, что означает все большую вовлеченность Запада в украинский конфликт.
Рогов: ВСУ идут в атаку на Запорожском направлении по своим трупам
|
|
ВСУ снова и снова пытаются пойти в атаку, каждую из которых ВС РФ пресекают. Противник несет огромные потери. При этом украинские военные оставляют раненых сослуживцев и не забирают убитых, сказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее на Запорожском направлении вновь активизировались боевые действия
«На Запорожском направлении зафиксировано три основных волны, когда противник пытался пойти в наступление. И каждый раз ВСУ были отброшены назад. Максимум, которого смогли добиться украинские солдаты – продвижение на несколько сотен метров, понеся при этом ужасающие потери. Каждая новая атака превращалась в буквальном смысле в ходьбу по трупам и раненым», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Примечательно, что раненых сослуживцев противник не забирает. Все это превращается в страшное зрелище. Минувшей ночью ВСУ шли колоннами – от пяти до десяти единиц бронетехники, чаще всего БМП. В ответ их накрывала наша артиллерия, атаку удалось отбить. Украине еще предстоит подсчитать, сколько техники и людей они потеряли, но даже западная пресса признает, что цифры внушительные», – продолжает собеседник.
«ВСУ применяют самую разную технику на этом направлении – это и танки Т-64 и Т-72, а также Leopard и прочее. Из западного у них больше всего бронетранспортеров и бронированных машин. Но прут они буквально на всем, что только есть», – акцентирует он.
«Вместе с тем мы понимаем, что основная часть живой силы все еще находится в резерве. На Запорожское направление стянуто огромное количество штурмовых бригад. Надо признать, что по уровню подготовки и боевой слаженности – это новая элита ВСУ. Преимущественно все действия противника в рамках контрнаступления осуществляются на юге и юго-востоке – на Ореховском направлении, в сторону Токмака и выхода к Азовскому морю. Очевидно, это попытка перерезать наш сухопутный коридор в Крым», – добавил Рогов.
«При этом сейчас в Запорожской области формируется народное ополчение. Соответствующее решение уже принято региональной властью, теперь идет набор желающих и различные организационные моменты. Нужно понимать, что у нас пока нет официально объявленной мобилизации, но жители хотят сами защищать родную землю», – рассказал он.
«Именно поэтому они в качестве добровольцев подписывают контракты с Минобороны, ЧВК «Вагнер». Кроме того, запорожцы создавали батальон имени Павла Судоплатова, который позднее перешел в ведение оборонного ведомства. И вот следующая волна патриотов своей земли участвует в создании народного ополчения», – продолжил собеседник.
«Основной функционал ополченцев – это патрулирование и охрана правопорядка в Запорожской области. Эта крайне важная задача сегодня. Вместе с тем для местных жителей это отличная возможность быть полезными в части охраны, защиты и освобождения родной земли. Идея вызревала давно и теперь наконец-то реализована», – заключил Рогов.
Ранее стало известно об активизации боевых действий в Запорожской области вечером четверга. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что бои снова начались на участке между Ореховым и Токмаком. По его словам, украинские националисты «идут на верную смерть». Российские силы, подчеркнул Рогов, удерживают позиции в активной обороне.
Накануне сообщалось, что российские войска сорвали планы вооруженных сил Украины по выходу к морю во время попытки наступления на Запорожском направлении, где противник бросил в атаку наиболее подготовленные подразделения. Об этом сообщил командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов.
По его словам, на прорыв российской обороны пошла 47-я механизированная бригада, так называемый стратегический резерв ВСУ. Попов рассказал, что российские войска поддержала авиация: за один вылет два вертолета практически уничтожали от пяти до семи танков и бронемашин противника.
Генерал-майор отметил важную роль пехоты в отражении атаки ВСУ. Он заявил, что ей досталась самая тяжелая работа: это были солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии, заявил Попов.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что при наступлении на Запорожском направлении в ночь на четверг, 8 июня, ВСУ потеряли 30 танков. Атака ВСУ началась в 1.30 мск на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники, сказал глава ведомства.
Разведка своевременно засекла противника, по нему нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. На всех четырех направлениях ВСУ были остановлены, они отошли с большими потерями, указал министр. При наступлении противник потерял 30 танков, 11 БМП и до 350 человек. А за 7 июня украинская сторона потеряла 945 человек, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин.
Минобороны: Групповым ударом нарушено снабжение группировок ВСУ в районах боевых действий
Российские силы нанесли групповой удар и нарушили снабжение группировок ВСУ в районах боевых действий
Российские военные в ночь на пятницу нанесли оружием большой дальности морского и воздушного базирования удар по складам с иностранными боеприпасами и военной техникой, все вооружение было уничтожено, сообщает Минобороны.
Российские силы в ночь на пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием по складам, на которых хранились иностранные боеприпасы, вооружение и военная техника. Вся находившаяся на складе техника была ликвидирована, сообщает Минобороны в Telegram.
Таким образом, уточняет военное ведомство, нарушено снабжение украинских военных сил в районах ведения боевых действий.
Ранее российская группировка войск «Восток» на двух направлениях в зоне проведения специальной военной операции уничтожила свыше 50 единиц бронетехники Украины, в том числе 21 танк.
В Запорожской области возобновились активные бои
Рогов: В Запорожской области возобновились активные боевые действия
Активные боевые действия в Запорожской области вечером четверга возобновились, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов написал в своем Telegram-канале, что бои снова начались на участке между Ореховым и Токмаком.
По словам председателя общественного движения «Мы вместе с Россией», украинские националисты «идут на верную смерть». Российские силы, подчеркнул Рогов, удерживают позиции в активной обороне.
Накануне сообщалось, что российские войска сорвали планы вооруженных сил Украины (ВСУ) по выходу к морю во время попытки наступления на Запорожском направлении, где противник бросил в атаку наиболее подготовленные подразделения.
Путин назвал потери ВСУ при контрнаступлении превышающими классические показатели
|
|
Мужество российских военных помогло остановить наступление украинских вооруженных сил, также этому способствовали качество вооружений ВС России и организация командования, заявил президент Владимир Путин.
«Ни на одном из участков противник успеха не имел. Достигается это все благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений, особенно современных вооружений», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, ВСУ несут значительные потери, при наступательных операциях потери идут 3 к 1, но в этом случае это превышает классические показатели.
Эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы, отметил президент.
«Ответственность за эту трагедию целиком и полностью лежит на нынешнем киевском режиме, первичным источником власти которого является государственный переворот», – сказал глава государства.
Ранее в пятницу президент отмечал, что киевский режим действительно начал контрнаступление, об этом говорит то, что украинская сторона прибегла к использованию стратегических резервов.
Минобороны показало ликвидацию западного танка вертолетом Ка-52
Уничтожение танка западного производства российским разведывательно-ударным вертолетом Ка-52 сняли на видео с камер самого воздушного судна, ролик опубликовало Минобороны.
На видео запечатлена работа Ка-52 на Южно-Донецком направлении, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Экипаж вертолета засек движущийся танк западного производства, нанес удар управляемой ракетой. Танк был поражен. Отмечается, что он был уничтожен вместе с экипажем.
Ранее источник сообщал, что Ка-52 «Аллигатор» в ходе СВО за один боевой вылет отразил с помощью комплекса «Витебск» 18 зенитных ракет.
Украина выразила недовольство передачей пленных из Закарпатья Венгрии
В МИД Украины вызвали посла Венгрии из-за передачи пленных из Закарпатья
Временный поверенный Венгрии на Украине отправился в МИД страны «для предметного разговора» о передаче Москвой Будапешту украинских пленных из Закарпатья, сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.
По его словам, правительство Украины не знало об идущих между Россией и Венгрией переговорах.
«Из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии мы узнали, что Россия передала Будапешту 11 украинцев венгерского происхождения», – передает ТАСС со ссылкой на пост Николенко в социальной сети.
Пресс-секретарь уточнил, что поэтому «в МИД Украины сегодня был приглашен временный поверенный Венгрии для предметного разговора».
От венгерской стороны Киев потребовал подробной информации о произошедшем, а также потребовал обеспечить доступ украинского консула к пленным.
Ранее сообщалось, что украинских военнопленных из Закарпатья, где живет много этнических венгров, передали Венгрии при содействии РПЦ.
Политолог: Боррель игнорирует преступления Украины в Херсонской области
Политолог Шеслер: Запад перекладывает вину за преступления Украины на Россию
|
|
Несмотря на то, что места эвакуации гражданских в Херсонской области обстреливают именно ВСУ, западные страны упорно игнорируют этот факт. Вместо признания преступлений Украины они просто обвиняют Россию, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал «немедленного прекращения огня» в Херсонской области.
«Заявления Борреля – очередная попытка западных государств обвинить Россию в преступлениях, совершенных Украиной. Все факты указывают на то, что именно ВСУ повинны не только в подрыве Каховской ГЭС, но и в нанесении ударов по местам сбора для эвакуации местных жителей», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог.
«За день до теракта Виталий Ким опубликовал в своем блоге пост с надписью «ждем». Затем в регионе с раннего утра были развернуты палаточные лагеря для беженцев. Приехали и европейцы, которые привезли с собой гуманитарную помощь», – отмечает эксперт.
«Очевидно, что за такой короткий срок, не зная о происшествии заранее, так хорошо подготовиться невозможно. Теперь же Украина обстреливает места эвакуации гражданских. При этом западные страны упорно продолжают закрывать глаза на преступления ВСУ, перекладывая всю ответственность на нас», – подчеркивает собеседница.
«Не удивлена, что с обвинениями выступил именно Боррель. Он славится своим негативным отношением к Москве и неоднократно выступал с агрессивными заявлениями в нашу сторону. При этом его слова почти наверняка связаны с желанием косвенно оказать помощь украинскому контрнаступлению на южном направлении», – считает эксперт.
«Сейчас ВСУ переходят в атаку. Не исключаю, что один из ударов придется на Херсонскую область. В связи с этим Боррель, прикрываясь словами о гуманитарном кризисе, пытается запретить ВС РФ наносить удары в ответ на попытки продвижения Украины. Западные страны в очередной раз демонстрируют, что не способны занимать объективную позицию и здраво оценивать происходящее», – резюмирует Шеслер.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал «немедленного прекращения огня» в Херсонской области. При этом он сообщил об «обстрелах», которые якобы мешают эвакуации мирных жителей Херсонской области, пострадавших от прорыва дамбы Каховской ГЭС. «Прекратить неприемлемые действия» он призвал Россию.
Дипломат добавил, что обстрелы, якобы совершаемые РФ, могут представлять собой «военные преступления». Между тем именно украинские военные нанесли удар по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, подтопленной после разрушения Каховской ГЭС. В результате погибли два человека, в том числе беременная женщина.
Как сообщил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию в регионе с врио губернатора Владимиром Сальдо. Отмечается, что Путин дал поручение МЧС оказать помощь жителям Херсонской области после наводнения, ставшего последствием подрыва на Каховской ГЭС. Кроме того, президент поручил провести анализ потребностей региона в связи с последствиями диверсии и вызванным наводнением.
Кроме того, Сальдо поручил региональному правительству как можно скорее выработать порядок выплаты компенсаций членам семей, погибших в результате ЧС на Каховской ГЭС. Они получат по 1 млн рублей. Пострадавшим выплатят от 200 до 400 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести вреда здоровью. Также жители получат единовременную матпомощь в размере 10 тыс. рублей на человека, а в связи с утратой имущества первой необходимости – от 50 до 100 тыс. рублей на человека.
В зону затопления в Херсонской области прибыл первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он посетил Алешки, Голую Пристань и другие населенные пункты, подвергшиеся наводнению после разрушения Каховской ГЭС.
По словам Сальдо, к вечеру среды из охваченных наводнением районов Херсонской области после разрушения дамбы Каховской ГЭС эвакуированы более 4 тыс. человек. Он отметил, что сейчас в регионе в наличии около полусотни пунктов временного размещения на почти 3 тыс. мест, в случае необходимости есть резерв еще на 5,5 тыс. человек. Содействие во временном размещении эвакуированных граждан готовы оказать Крым, Запорожская область и другие регионы. Ранее Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС.
Капитану батальона «Сомали» Воробьеву присвоили звание Героя России посмертно
Пушилин: Капитану батальона «Сомали» Воробьеву присвоили звание Героя России посмертно
|
|
Ополченец Донецкой народной республики Роман Воробьев, сражавшийся за республику с 2014 года в составе батальона «Сомали», получил звание Героя России посмертно, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Гвардии капитана Романа Воробьева проводили в последний путь, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко зачитал указ президента Владимира Путина о присвоении Воробьеву звания Героя России, сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
Пушилин отметил, что капитан начал свою службу в октябре 2014 года в возрасте 18 лет, все знали его по позывному Воробей. Он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, поселки Спартак, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пантелеймоновка, Коминтерново, Зайцево, Соханкок, города Горловка, Доломитное, Гольмовское, Луково, Приморское, Новомарьинка, Шевченко, Первомайское, Николаевка, города Мариуполь, Вторая Новоселовка, Пески, Водяное.
В ходе битвы за Мариуполь лично уничтожил 10 единиц бронетехники ВСУ, минометный расчет, 50 боевиков нацбатальонов, пять зенитных установок и получил ранение. После этого вернулся в строй. Награжден званием Героя ДНР, а также орденом Мужества, Георгиевским крестом II–IV степеней, множеством орденов и медалей.
Грета Тунберг обвинила Россию в «экоциде» из-за разрушения Каховской ГЭС
Грета Тунберг возложила на Россию ответственность за разрушение Каховской ГЭС
Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что Россия якобы несет ответственность за разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции.
Тунберг заявила, что к разрушению Каховской ГЭС якобы причастны российские войска, при этом она не представила никаких доказательств причастности Москвы к прорыву плотины ГЭС.
Экоактивиста в социальных сетях назвала случившееся «экоцидом» и призвала привлечь Россию к ответственности «за ее преступления», передает «Газета.Ru».
Напомним, президент Владимир Путин ранее заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. Количество эвакуированных жителей с затопленных территорий Херсонской области увеличилось до пяти тысяч человек.
Группировка «Восток» уничтожила более 50 единиц бронетехники ВСУ
Минобороны: ВС России на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины
|
|
Российская группировка войск «Восток» на двух направлениях в зоне проведения специальной военной операции уничтожила свыше 50 единиц бронетехники Украины, в том числе 21 танк, сообщил руководитель пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов.
Чехов сообщил, что на Южнодонецком направлении уничтожено восемь танков, 17 бронеавтомобилей и живая сила украинских националистов. Кроме того, сбиты два беспилотника типа «Фурия» и два – «Лелека», передает РИА «Новости».
На Запорожском направлении, добавил Чехов, уничтожено до 13 танков, а также десять БМП, шесть бронеавтомобилей и живая сила противника.
В районе Степногорска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены два орудия артиллерии ВСУ и минометный расчет в районе Каменского, добавил глава пресс-центра группировки «Восток».
7 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Времевском выступе подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации и артиллерии за сутки отражены три атаки противника силами двух батальонных тактических групп возле Нескучного Донецкой народной республики (ДНР) и Левадного Запорожской области.
В ООН отреагировали на сообщения о нацистской символике в ВСУ
Представитель генсека ООН Дюжаррик высказался против нацизма после публикации NYT о символике в ВСУ
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ответил на просьбу прокомментировать сообщение американских СМИ об использовании украинскими военными нацистской символики, заявив, что организация «выступает против» нацистов и использования подобной символики.
Дюжаррик отметил, что подлинность сообщений американской прессы не может проверить, и добавил, что осуждение нацизма является «принципиальной позицией» ООН, передает РИА «Новости».
Задавая вопрос, корреспондент сослался на публикацию The New York Times, в которой рассказывалось о фотографиях украинских военнослужащих в форме с нацистской символикой. Эти снимки, по данным NYT, были удалены из публикации, которую сделал кабмин Украины и союзники Киева по НАТО.
Газета ВЗГЛЯД отмечала ранее, что, в то время как Германия стыдится своего прошлого, Украина всячески пытается подчеркнуть преемственность идей вермахта.
Охраняемый военными НАТО поезд со снарядами для Украины ограбили в Польше
Wyborcz: Охраняемый военными НАТО американский поезд со снарядами для Киева ограбили в Польше
Четыре ящика с боеприпасами были украдены из поезда американской армии на железнодорожной станции в Венглиньце в Нижней Силезии.
При этом в момент кражи железнодорожный состав охранялся солдатами Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».
Как пишет газета Wyborcza, боеприпасы, вероятно, направлялись на Украину. В свою очередь портал O2.pl пишет, что в украденных ящиках были осколочно-фугасные снаряды 155 мм для пушек.
Как заявил пресс-секретарь военной жандармерии Томаш Чуловский, правоохранители уже задержали троих подозреваемых. Это ранее судимые мужчины в возрасте 26, 34 и 39 лет. Теперь им грозит лишение свободы на срок до 10 лет. У подозреваемых изъяты ящики с украденными боеприпасами, ничего не пропало.
|
|