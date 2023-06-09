Российским издательствам отказано публиковать книгу о Хвиче Кварацхелии

Директор Национальной библиотеки Грузии Георгий Кекелидзе отказал российским издательствам перевести на русский язык и выпустить его книгу о футболисте «Наполи» Хвиче Кварацхелии, который ранее выступал также за московский «Локомотив» и казанский «Рубин., передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В соцсетях Кекелидзе сообщил, что к нему «обращались несколько российских издательств, но всем сознательно было отказано».

Книга все же будет переведена на русский язык и издана в Грузии местными издателями, которых обяжут упомянуть на обложке о «20% территорий Грузии, оккупированных Россией», сказал он.

Кекелидзе сказал, что авторский гонорар от его книги «Хвича, звезда по имени Звезда», изданной на русском языке, пойдет на стипендию детям участника войны-2008 Георгия Анцухелидзе, признанным в Грузии национальным героем.