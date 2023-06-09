Нидерланды решили передать Украине скифское золото

Верховный суд Нидерландов постановил передать Украине скифское золото

Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу музеев Крыма, постановив передать скифское золото Украине, сообщается в решении суда.

По информации суда, апелляционный суд Амстердама постановил в октябре 2021 года, что коллекция должна быть передана Украине, решение осталось в силе, передает ТАСС.

Коллекция, находящаяся в Нидерландах с 2014 года, состоит из уникальных артефактов, принадлежащих Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику «Херсонес Таврический». Она была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до того, как Крым воссоединился с Россией.Ранее российский посол в Нидерландах, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что голландские адвокаты боятся сотрудничать с крымскими музеями по делу о «скифском золоте» из-за санкций ЕС.

Напомним, в конце января Генпрокурор Нидерландов заключил, что решение Апелляционного суда Амстердама о передаче «скифского золота» Украине может остаться в силе. Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по делу о «скифском золоте» запланировано на 15 сентября 2023 года.

Апелляционный суд Амстердама постановлял, что коллекция «скифского золота» должна быть передана Украине. Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение.