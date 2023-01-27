Генпрокурор Нидерландов согласился отдать «скифское золото» Украине

Генпрокурор Нидерландов считает, что решение Апелляционного суда Амстердама о передаче «скифского золота» Украине может остаться в силе, говорится в его консультативном заключении.

Как говорится в заключении генпрокурора Нидерландов, в октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что коллекция «скифского золота» должна быть передана Украине, данное решение может остаться в силе, передает РИА «Новости». Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по делу о «скифском золоте» запланировано на 15 сентября 2023 года.

Ранее пресс-секретарь инстанции Теа Тьердема заявила, что дело о «скифском золоте» находится на стадии предварительного административного процесса после кассации музеев Крыма на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция «скифского золота» должна быть передана Украине. Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение.

В коллекцию входят около 2 тыс. артефактов, она была вывезена в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до переворота в Киеве и до вхождения Крыма в состав Российской Федерации.