Посол рассказал о боязни адвокатов работать по делу о «скифском золоте»

Посол Шульгин: Голландцы боятся работать с крымскими музеями по «скифскому золоту» из-за санкций

Голландские адвокаты боятся сотрудничать с крымскими музеями по делу о «скифском золоте» из-за санкций ЕС, что усложняет позицию музеев в судебном процессе, заявил российский посол в Нидерландах, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

По его словам, позиции крымских музеев, выступающих стороной в процессе, значительно ухудшились в прошлом году, так как голландские адвокаты (а их участие в подобном разбирательстве обязательно) боятся сотрудничать с российскими юридическими и физическими лицами из-за санкций ЕС, что само по себе позволяет вести речь о нарушении принципа равенства сторон и надлежащего отправления правосудия, передает РИА «Новости».

Как заявил Шульгин, остается надежда на то, что Верховный суд Королевства сумеет изучить вопрос объективно и беспристрастно и отменит вердикт нижестоящей инстанции.

Он подчеркнул, что решение Апелляционного суда по «скифскому золоту» является чисто политическим.

В конце января Генпрокурор Нидерландов заключил, что решение Апелляционного суда Амстердама о передаче «скифского золота» Украине может остаться в силе. Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по делу о «скифском золоте» запланировано на 15 сентября 2023 года.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция «скифского золота» должна быть передана Украине. Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение.