Эксперт предрек высокую инфляцию из-за скачка цен на нефть

Эксперт Ачкасов заявил, что миру грозит высокая инфляция в ближайшие два года из-за скачка цен на нефть

В мировой экономике в ближайшие два года вернется высокая инфляция в связи с ростом стоимости нефти до 130-150 долларов за баррель марки Brent, спрогнозировал управляющий директор, M.I. Achkasov & Co Максим Ачкасов.

По его данным, в США инфляция снизилась с 6% в феврале 2023 года до 5% в марте и 4,9% в апреле. В связи с этим вторая половина 2023 года может стать периодом начала поворота в сторону облегчения денежно-кредитной политики со стороны ведущих центральных банков, включая понижение процентных ставок, передает РИА «Новости».

Ачкасов предположил, что, несмотря на замедление инфляции в 2023 году, это может оказаться временным трендом.

«Резкий рост цен, в частности на продовольствие, указывает на то, что инфляция никуда не уходит. В 2025-2026 годах ожидается возвращение более высоких уровней инфляции – 5-7% в сравнении с ожидаемым коридором 4-5% в 2023 году», – считает он.

Эксперт прогнозирует, что инфляция может усиливаться на фоне роста цен на сырье и промышленные металлы, как прямое следствие длительного периода недоинвестирования, ведущего к структурному дефициту на рынке. Так, по мнению Ачкасова, цена на нефть марки Brent ожидается в коридоре 100-130 долларов за баррель в 2024 году и 130-150 долларов в 2025 году.

«Рост цен на сельскохозяйственную продукцию, обусловленный дисбалансом между растущим спросом и ограничениями посевных площадей, добавит огня темпам роста инфляции», – добавил он.

При этом эксперт заметил, что классическими инструментами хранения сбережений во время инфляции и экономических потрясений останутся золото, драгоценные металлы, а также инвестиции в промышленные металлы и сельскохозяйственные активы.

«Концентрированный портфель инвестиций в эти секторы станет надежным защитником капитала и инструментом хеджирования рисков», – заключил Ачкасов.