Мировые цены на нефть начали снижаться на решении ОПЕК+

Мировые цены на нефть в пятницу снизились примерно на 0,6%, так как рынки оценивают решение ОПЕК+ о сокращении добычи.

Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.21 снижается на 0,61%, достигая 75,5 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,65%, до 70,83 доллара, передает РИА «Новости».

В данный момент рынки продолжают оценивать ситуацию вокруг добычи ОПЕК+. По итогам заседания 4 июня альянс объявил о продлении сделки на следующий год и снижении общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 млн баррелей в сутки.

«Падение цен после встречи ОПЕК+, видимо, отражает опасения по поводу глобального роста спроса», – цитирует Bloomberg директора отдела исследований по товарам горнодобывающей промышленности и энергетики Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара.