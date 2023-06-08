Глава МИД Украины грубо отверг инициативу Эрдогана по Каховской ГЭС

Рогов: ВСУ понесли колоссальные потери на Запорожском направлении

Рогов: Ночью ВСУ предприняли самую крупную попытку прорыва на Запорожском направлении

После нескольких попыток провести разведку боем ВСУ решили совершить самую крупную атаку с момента начала СВО. В результате противник понес колоссальные потери, рассказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее он сообщал о полномасштабном наступлении ВСУ в регионе.

«Обстановка на Запорожском направлении остается крайне напряженной. Изначально ВСУ предпринимали попытки провести разведку боем в районе Времевского выступа, но понесли потери и были отброшены. После этого атака началась в районе города Токмак», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«По позициям российских войск в течение восьми часов наносились удары из тяжелой артиллерии и РСЗО. Противник, судя по всему, надеялся вынудить нас отойти. Такая тактика применялась под Купянском, там она принесла определенные плоды. Попытка повторить успех на Запорожском направлении провалилась. В результате разведки боем ВСУ попали в «огневой мешок» и, понеся существенные потери в технике и живой силе, отошли», – акцентирует эксперт.

«Я думаю, минувшей ночью началось полномасштабное наступление ВСУ. Судя по всему, это то самое анонсированное контрнаступление. Мы наблюдали, пожалуй, самую крупную ночную операцию украинских военных с момента начала СВО. Она длилась с вечера до четырех часов утра, после чего противник взял небольшой перерыв, а спустя несколько часов возобновил работу», – подчеркнул собеседник.

«ВСУ несут просто колоссальные потери. Поле фактически усеяно взорванной техникой и убитыми. По наступающему противнику активно работает наша артиллерия и авиация, на помощь российским солдатам на передовой подошли танковые резервы», – резюмирует Рогов.

Ранее Рогов отмечал, что последние три-четыре дня в Запорожской области наблюдается попытка полномасштабного наступления. Так, в ночь на 8 июня ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Огонь велся предположительно из реактивной системы залпового огня HIMARS.

В своем Telegram-канале он сообщил, что танковая группа украинских боевиков перешла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка.

На начавшееся «контрнаступление ВСУ» отреагировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «У Украины нет другого выхода, кроме как начать наступление, так как надо оправдывать полученные от США деньги и оружие» – пишет он в своем Telegram-канале

Ранее на Украине не смогли определиться, началось ли обещанное контрнаступление. Так, секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что пока об этом говорить рано. В то же время заместитель украинского министра обороны Анна Маляр признала начало атаки.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в результате трехдневного наступления украинская сторона потеряла 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей