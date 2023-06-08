МИД считает враждебным выпадом решение Румынии сократить штат посольства России

Взгляд
8 июня, четверг  |  Последнее обновление — 21:57  |  vz.ru
Разделы

Россия и Иран потрясают мир газовым союзом

Сергей Бобылев/ТАСС
Россия может принять участие в создании не только турецкого газового хаба, но теперь еще и иранского газового хаба. Однако помощь России в выходе иранского газа на мировой рынок с экономической точки зрения выглядит странно. Иран – второй крупнейший обладатель газовых запасов в мире после России, и иранский газ – прямой конкурент российскому. Однако в мире есть примеры успешных объединений главных соперников ради одной цели.  Подробности...
Перейти в раздел…

Китай отрицает идею союза с Россией по трем причинам

Американцы уже не сомневаются в существовании «российско-китайской оси» REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Российско-китайские отношения называют в США «крупнейшим необъявленным альянсом в мире». Слово «необъявленным» тут ключевое, поскольку Пекин принципиально не заключает военно-политических союзов с другими странами, особенно с влиятельными. Чем продиктована такая политика? И насколько она устраивает саму Россию? Подробности...
Перейти в раздел…

Как воспитать детей мигрантов настоящими россиянами

России необходим комплекс мер для интеграции мигрантов в общество Донат Сорокин/ТАСС
Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил задуматься о квотах в школах для учеников, не владеющих русским языком. Также он озвучил идею сделать знание русского языка обязательным условием для получения женами мигрантов социальных пособий. В экспертной среде отмечают, что социальная интеграция второго поколения мигрантов является крайне насущной проблемой, решать которую надо незамедлительно. Как можно заставить мигрантов и их детей овладеть русским языком? Подробности...
Перейти в раздел…

Безответственные «друзья Украины» подставляют Польшу и Прибалтику

Экс-генсек НАТО заявил о возможности отправки войск альянса на Украину Ye Pingfan/Global Look Press
На Западе продолжается обсуждение вариантов ввода войск на Украину в случае поражения ВСУ. На этот раз о вероятности такого сценария заговорил экс-генсек НАТО и партнер офиса Зеленского Андерс Фог Расмуссен. О каких странах может идти речь и какова вероятность того, что они действительно введут войска на Украину?  Подробности...
Перейти в раздел…

Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

«Контрнаступ» не стал для ВСУ легкой прогулкой

Алексей Васильев
Алексей Васильев, политический обозреватель, автор Телеграм-канала «Русский инженер»
ВСУ в ходе контрнаступления пока еще не ввели все резервы. Я не ожидаю, что у них что-либо получится, но даже если будет прорыв и ВСУ введут туда все резервы, то может оказаться, что это был мешок для уничтожения всей их атакующей группировки. Подробности...

«Красная площадь» повернулась лицом к патриотам

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Может быть, теперь государство посмотрит на литературу не как на экзотическое явление, раз в год мелькающее под стенами Кремля, а как на интеллектуальную силу, способную воодушевлять и убеждать читателя. Подробности...

Каким будет новое Новое время

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Лидером нового Возрождения с большой вероятностью могут оказаться те регионы, которые после развала нынешней системы окажутся среди аутсайдеров. Но для этого потребуется сильно опередить остальных не по технологиям вообще, а именно по тем, которые дают наибольшее превосходство. Подробности...
Перейти в раздел…

Украина признала свое вымирание

Маск и Карлсон меняют мир

ФБР ведет дело против Байдена

Перейти в раздел…

МЧС России эвакуирует жителей из затопленной Голой Пристани и Алешек

В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина
Подробности...

Киев устроил на Днепре экологическую катастрофу

Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсации
Подробности...

Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Мешает ли вам недосып работать?
  • Да

  • Нет

  • Я нормально высыпаюсь
Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
  • России

  • Украине

  • Обеим сторонам одинаково

  • Затрудняюсь ответить
Как вы относитесь к инициативе отменить домашние задания для школьников?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Нейтрально

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Число пострадавших от суррогатного сидра достигло 101 человека
    Шойгу: При наступлении на Запорожском направлении ВСУ потеряли 30 танков Российские войска помешали ВСУ выйти к морю на Запорожском направлении Назван срок открытия второго воздушного коридора на юг России Турецкий банк стал списывать деньги со счетов россиян без предупреждения
    Зенитчики сбили из ПЗРК «Верба» Су-25 ВВС Украины Eкраинских военнопленных из Закарпатья передали Венгрии при содействии РПЦ WSJ: Китай разместит секретную базу на Кубе для слежки за США В России импортозаместили воздушные фильтры для иностранных самолетов
    Минобороны показало уничтожение техники ВСУ на Запорожском направлении ABC News: Украинское контрнаступление находится в активной фазе Румыния заявила о высылке 51 сотрудника посольства России Напавшую на россиянина в Хургаде акулу поймали

    Главная тема


    Вернувшегося Карлсона опять заставляют замолчать

    ВСУ потеряли три танка Leopard


    Генерал Романчук привел подробности боя с ВСУ на Запорожском направлении

    карта мира


    В США назвали три мировые сверхдержавы

    карикатура


    У Зеленского диагностирован «контрнаступ головного мозга»

    Видео

    заявление Расмуссена


    Безответственные «друзья Украины» подставляют Польшу и Прибалтику

    гипотетический конфликт


    Поляки готовятся к бегству на случай войны с Россией

    мировой рынок


    Россия и Иран потрясают мир газовым союзом

    спецоперация на Украине


    Ложь Зеленского о Каховской ГЭС стала проблемой для Запада

    необъявленная война


    Работу британского спецназа на Украине выдает его характерный почерк

    подрыв аммиакопровода


    Украина разрушила последнюю основу зерновой сделки

    правила игры


    Ирина Алкснис: «Разорванная в клочья» российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи

    борьба за влияние


    Глеб Простаков: Китай и Россия готовы вытеснить США и Европу из Центральной Азии

    шпион в телефоне


    Сергей Худиев: Большой брат следит за тобой, сидя у тебя в кармане

    МИД считает враждебным выпадом решение Румынии сократить штат посольства России

    Представитель МИД Захарова: Решение Румынии сократить штат российского посольства не останется без ответа

    8 июня 2023, 20:57

    Текст: Вера Басилая

    Москва расценивает решение Бухареста сократить штат посольства России как враждебный выпад, оно не останется без ответа и приведет к деградации отношений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой на сайте МИД России указывается, что двусторонние отношения стараниями Бухареста были и так доведены до плачевного состояния. После решения Румынии сократить штат российского посольства Москвой будут приняты меры, о которых будет сообщено дополнительно.

    Ранее Румыния заявила о высылке 51 сотрудника посольства России.

    Показаны кадры массового уничтожения танков Leopard и бронетехники ВСУ
    В Сети появились кадры массового уничтожения танков Leopard и бронетехники ВСУ
    		   
    8 июня 2023, 12:12
    Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    В интернете появились первые свидетельства применения украинской армией немецких танков Leopard 2A4 в ходе контрнаступления в Запорожской области.

    При этом, сообщает Telegram-канал Anna-News, ни один из немецких танков не был оборудован минным тралом. В результате часть бронетехники была взорвана на минных заграждениях.

    Ранее Минобороны сообщало, что вооруженные силы Украины потеряли на Южно-Донецком направлении 28 танков, включая произведенные в Германии Leopard и французские АМХ-10.

    Также в Сети были опубликованы первые фото переданных ВСУ немецких танков Leopard якобы вблизи линии фронта.

    Коментарии (23)
    Рогов: ВСУ понесли огромные потери при ночных атаках в Запорожской области
    Рогов: ВСУ понесли колоссальные потери при ночных атаках в Запорожской области
    		  
    8 июня 2023, 09:53
    Фото: РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ понесли колоссальные потери в ходе ночных атак по направлению к городу Токмаку на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он отметил, что не припомнит подобных объемных ночных атак. По его мнению, ВСУ предполагали, что ночью смогут прикрыться от российской авиации, однако украинские потери на минных полях колоссальные, они прибавляются от работы артиллерии и авиации. Тем не менее украинское командование «просто не считается с потерями и кидает волну за волной, передает ТАСС.

    По словам Рогова, украинскому наступлению предшествовали артудары.

    «Поздним вечером стали обстреливать позиции в направлении Токмака – южнее и юго-восточнее Орехова, затем пошли в атаку, но она примерно в 3.00 была отброшена. Буквально через час, в 4.00 по Москве, они пошли по новой, в еще большем объеме», – добавил Рогов.

    Накануне, когда ВСУ пытались провести разведку боем на этом участке соприкосновения, противник потерял до 70–80% задействованных в атаках сил.

    Ранее Рогов заявил, что украинские военные в течение трех-четырех дней ведут полномасштабное наступление в Запорожской области.

    Коментарии (31)
    Пушилин дал оценку обстановке в Артемовске
    Пушилин: Ситуация в Артемовске сложная, но контролируемая
    		   
    8 июня 2023, 04:39
    Фото: t.me/pushilindenis
    Текст: Ольга Никитина

    Ситуация в освобожденном Артемовске в настоящее время «стабильно сложная» из-за регулярных обстрелов с украинской стороны, однако все под контролем, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Пушилин в интервью РИА «Новости» сказал, что ВСУ не только пытаются продавить фланги, но и регулярно ведут обстрелы, причем делают это зачастую «хаотично».

    Стрельба по городу, по его словам, ведется из артиллерийских орудий и минометов, в ход идут беспилотники.

    Пушилин пояснил, что киевский режим таким образом пытается вернуть хотя бы часть утраченных позиций и продемонстрировать «успехи». Российская сторона этого позволить не может, а потому в Артемовске «сконцентрированы достаточно серьезные силы», указал врио главы региона.

    Действия российских военных на Артемовском направлении он назвал героическими.

    Ранее Пушилин рассказал, что украинские войска пытались прорвать линию обороны в ДНР с использованием большого количества техники, самолетов и вертолетов, но российские подразделения были готовы и успешно отразили атаку.

    Коментарии (78)
    Рогов: ВСУ понесли колоссальные потери на Запорожском направлении
    Рогов: Ночью ВСУ предприняли самую крупную попытку прорыва на Запорожском направлении
    		   
    8 июня 2023, 14:34
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Илья Абрамов

    После нескольких попыток провести разведку боем ВСУ решили совершить самую крупную атаку с момента начала СВО. В результате противник понес колоссальные потери, рассказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее он сообщал о полномасштабном наступлении ВСУ в регионе.

    «Обстановка на Запорожском направлении остается крайне напряженной. Изначально ВСУ предпринимали попытки провести разведку боем в районе Времевского выступа, но понесли потери и были отброшены. После этого атака началась в районе города Токмак», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «По позициям российских войск в течение восьми часов наносились удары из тяжелой артиллерии и РСЗО. Противник, судя по всему, надеялся вынудить нас отойти. Такая тактика применялась под Купянском, там она принесла определенные плоды. Попытка повторить успех на Запорожском направлении провалилась. В результате разведки боем ВСУ попали в «огневой мешок» и, понеся существенные потери в технике и живой силе, отошли», – акцентирует эксперт.

    «Я думаю, минувшей ночью началось полномасштабное наступление ВСУ. Судя по всему, это то самое анонсированное контрнаступление. Мы наблюдали, пожалуй, самую крупную ночную операцию украинских военных с момента начала СВО. Она длилась с вечера до четырех часов утра, после чего противник взял небольшой перерыв, а спустя несколько часов возобновил работу», – подчеркнул собеседник.

    «ВСУ несут просто колоссальные потери. Поле фактически усеяно взорванной техникой и убитыми. По наступающему противнику активно работает наша артиллерия и авиация, на помощь российским солдатам на передовой подошли танковые резервы», – резюмирует Рогов.

    Ранее Рогов отмечал, что последние три-четыре дня в Запорожской области наблюдается попытка полномасштабного наступления. Так, в ночь на 8 июня ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Огонь велся предположительно из реактивной системы залпового огня HIMARS.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что танковая группа украинских боевиков перешла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка.

    На начавшееся «контрнаступление ВСУ» отреагировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «У Украины нет другого выхода, кроме как начать наступление, так как надо оправдывать полученные от США деньги и оружие» – пишет он в своем Telegram-канале

    Ранее на Украине не смогли определиться, началось ли обещанное контрнаступление. Так, секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что пока об этом говорить рано. В то же время заместитель украинского министра обороны Анна Маляр признала начало атаки.

    Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в результате трехдневного наступления украинская сторона потеряла 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей

    Коментарии (36)
    Появились данные о наступлении танковой группы ВСУ в Запорожской области
    Рогов: Танковая группа ВСУ перешла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта
    		   
    8 июня 2023, 02:09
    Фото: Michael Brochstein/Keystone/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Танковая группа украинских боевиков перешла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в настоящее время на этом участке идет бой «высокой интенсивности». Украинские националисты, по его словам, ведут непрерывный артиллерийский и танковый обстрел российских позиций.

    В ответ, добавил он, по позициям ВСУ работают российские артиллеристы и ВКС. Российские силы, сообщил Рогов, активно применяют противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) против «танков ЗеРейха».

    По данным Рогова, на Запорожском фронте боевики ВСУ впервые устроили такую массированную ночную атаку. Он отметил, что рекордным по длительности и интенсивности также стал украинский обстрел города Токмака, огонь по которому ВСУ ведут в том числе из американских РСЗО HIMARS.

    Ранее Рогов заявлял, что украинские военные планируют крупномасштабные атаки на разных участках линии боевого соприкосновения, чтобы отвлечь внимание российских сил перед началом основного наступления в Запорожской области.

    Коментарии (25)
    Рогов заявил о полномасштабном наступлении ВСУ в Запорожской области
    Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о полномасштабном наступлении ВСУ в Запорожской области
    		   
    8 июня 2023, 09:02
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Украинские военные в течение трех-четырех дней ведут полномасштабное наступление в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, последние три-четыре дня в Запорожской области наблюдается попытка полномасштабного наступления. Так, в ночь на 8 июня ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Огонь велся предположительно из реактивной системы залпового огня HIMARS, передает ТАСС.

    Ранее Рогов сообщил, что танковая группа украинских боевиков перешла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка.

    По словам Рогова, ВСУ планируют  атаки на разных участках линии боевого соприкосновения, чтобы отвлечь внимание российских сил перед началом основного наступления в Запорожской области.

    Коментарии (28)
    Пушков задал ключевой вопрос после слов экс-генсека НАТО об отправке войск на Украину
    Пушков: Расмуссен забыл пояснить, будет ли НАТО защищать польские и прочие войска на Украине, если их рискнут ввести

    8 июня 2023, 05:32

    Текст: Ольга Никитина

    Сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, допустивший возможность ввода на Украину войск стран Балтии и Польши, не пояснил самое главное: будет ли альянс защищать эти войска?

    Пушков написал в своем Telegram-канале, что Расмуссен как давно уже бывший генсек НАТО может говорить, «что угодно». При этом, заметил сенатор, в своем заявлении он не уточнил главное, даже чисто теоретически: будет ли НАТО защищать регулярные польские и прочие войска на Украине, если их рискнут ввести?

    Сенатор поинтересовался, будут ли введенные войска находиться на территории Украины на свой страх и риск, а США и ЕС умоют руки, ведь Украина членом НАТО не является.

    Для «рвущихся в бой восточноевропейцев», отметил Пушков, это является ключевым вопросом, поскольку, уверен сенатор, без НАТО они и шагу не ступят.

    Напомним, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что страны Североатлантического альянса могут захотеть ввести войска на Украину, если Киеву на саммите в Вильнюсе будет отказано в предоставлении «гарантий безопасности» со стороны НАТО. Он уверен, что в таком случае балтийские страны и Польша могут инициировать создание «коалиции желающих» отправить войска на Украину.

    Коментарии (15)
    Шойгу: При наступлении на Запорожском направлении ВСУ потеряли 30 танков
    Шойгу рассказал о неудачной попытке прорыва ВСУ на Запорожском направлении
    		   
    8 июня 2023, 15:57
    Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные попытались провести атаку на Запорожском направлении, для этого они задействовали более 1,5 тыс. военных, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Атака ВСУ началась в 1.30 мск на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники, сказал глава ведомства, передает ТАСС.

    Разведка своевременно засекла противника, по нему нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. На всех четырех направлениях ВСУ были остановлены, они отошли с большими потерями, указал министр.

    При наступлении на Запорожском направлении ВСУ потеряли 30 танков, 11 БМП и до 350 человек. А за 7 июня украинская сторона потеряла 945 человек, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин.

    Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщал, что после нескольких попыток провести разведку боем ВСУ решили совершить самую крупную атаку с момента начала СВО и понесли большие потери.

    Коментарии (55)
    Российские военные ликвидировали командовавших наступлением под Белогоровкой офицеров ВСУ

    8 июня 2023, 08:29

    Текст: Александра Юдина

    Российские военные ударили по командно-наблюдательному пункту ВСУ, ликвидировав офицерский состав, руководивший наступлением в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, на Краснолиманском направлении в результате удара по командно-наблюдательному пункту противника уничтожен офицерский состав вооруженных формирований Украины, руководящий наступательной операцией в районе населенного пункта Белогоровка, передает ТАСС.

    Кроме того, Марочко допустил, что среди офицеров могли быть иностранцы, предположительно из блока НАТО.

    Также подполковник добавил, что украинский пункт управления был выявлен разведорганами ВС России, после чего они передали координаты артиллерийскому гаубичному самоходному дивизиону.

    Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военнослужащие начали понимать, что их жизни ничего не стоят для президента страны Владимира Зеленского.

    Коментарии (11)
    ВЦИОМ: Путин и участники спецоперации возглавили список современников, которыми гордятся россияне
    ВЦИОМ: Путин и участники специальной военной операции возглавили список современников, которыми гордятся россияне

    8 июня 2023, 14:24

    Текст: Алина Власенко

    Список современников, которыми можно гордиться, возглавили президент России Владимир Путин и участники специальной военной операции, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Назвать современников, которыми может гордиться страна, смог каждый второй опрошенный (49%). Первые строчки занимают президент Владимир Путин (19%) и военнослужащие, участники СВО (14%). Далее следуют другие политические деятели, спортсмены и ученые, говорится в сообщении на сайте ВЦОИМ.

    На вопрос, какие значимые достижения произошли в стране за последние 10–15 лет, дал ответ каждый второй россиянин. Так, опрошенные говорили о воссоединении с Крымом и другими новыми регионами (11%), благоустройстве городов, развитии инфраструктуры, строительстве и ремонте дорог (9%). Часть россиян отметили развитие промышленности, производства и сельского хозяйства, в том числе космической отрасли (8%), развитие экономики, предпринимательства, успехи импортозамещения (8%), столько же указали на социальную политику, поддержку материнства и детства (8%).

    Среди других ответов звучали спортивные достижения последних 10–15 лет, Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу (8%), улучшение военной промышленности, строительство Крымского моста, общий рост уровня жизни в стране (по 5%).

    Также, согласно опросу, принять участие в праздничных торжествах в День России планируют 17% респондентов, но чаще россияне 12 июня будут работать (25%). Заниматься домашними делами планируют 22%, отдыхать на природе решили 21% россиян, а заниматься дачным участком намерены 20% респондентов. При этом 70% опрошенных знают, что 12 июня отмечается праздник День России.

    Опрос проводился 2 июня 2023 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет посредством телефонного интервью. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

    Коментарии (2)
    Fox News обвинил Такера Карлсона в нарушении контракта
    Axios: Fox News обвинил Такера Карлсона в нарушении контракта
    		   
    8 июня 2023, 06:34
    Фото: Billy Bennight/The Photo Access/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Fox News обвинил популярного журналиста Такера Карлсона, со скандалом уволенного с этого телеканала и запустившего собственное шоу, в нарушении условий контракта.

    В письменном уведомлении, адресованном Карлсону (текст приводит портал Axios), говорится, что телеканалу стало известно о появлении телеведущего в видеоролике длительностью более десяти минут в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Подчеркивается, что, согласно контракту, услуги Карлсона должны предоставляться исключительно Fox, передает РИА «Новости».

    Адвокат журналиста Брайан Фридман заявил, что юридические действия со стороны телеканала нарушают права Карлсона в части свободы слова, гарантированной Конституцией.

    В среду Карлсон выпустил первую после перезапуска серию своего авторского шоу в Twitter. В передаче он заявил, что ответственность за подрыв Каховской ГЭС, вероятно, лежит на Украине.

    Напомним, Карлсон сразу после увольнения заявил, что хотел бы вернуться к работе, однако по соглашению со своим бывшим работодателем он не может работать в другом месте до января 2025 года.

    Коментарии (11)
    Гросси сказал, на сколько хватит воды для охлаждения Запорожской АЭС
    Гросси: Воды для охлаждения Запорожской АЭС гарантированно хватит на месяц
    		   
    7 июня 2023, 22:22
    Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Согласно подсчетам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), воды для охлаждения реакторов Запорожской АЭС должно гарантированно хватить на месяц, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

    Гросси в эфире CNN сказал также, что уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС стабильно снижается на пять-семь сантиметров в час, передает ТАСС.

    Глава МАГАТЭ пояснил, что у станции есть охлаждающая система. У нее есть резервуары и ряд внутренних каналов, обеспечивающих постоянную циркуляцию воды для охлаждения. Ситуация, по его словам, будет очень серьезной, если станция останется без воды.

    Гросси заявил, что разрушение Каховской ГЭС может в будущем лишить Запорожскую АЭС (ЗАЭС) источников водяного охлаждения и спровоцировать повреждения реакторов, как это произошло на японской АЭС «Фукусима-1».

    Коментарии (14)
    В США назвали три мировые сверхдержавы
    Глава комитета начштабов ВС США Милли заявил о существовании трех сверхдержав
    		   
    8 июня 2023, 18:31
    Фото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли заявил о существовании трех сверхдержав на современной политической карте мира – США, Китая и России.

    Милли, выступая перед выпускниками в Национальном университете обороны, заявил, что мир находится в многополярной международной среде, это становится все более очевидным, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эпоха неоспоримого доминирования Соединенных Штатов закончилась, возврата к ней больше нет.

    Коментарии (17)
    Politico: Запад может поставить Киеву F-18 вместе с F-16
    Politico: Запад может поставить Киеву истребители F-18 вместе с F-16
    		  
    8 июня 2023, 13:12
    Фото: US Air Force
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Западные союзники начали обсуждать передачу Украине старых истребителей F-18 наряду с F-16, пишет газета Politico.

    По словам осведомленных о ситуации собеседников газеты, пока союзники ведут переговоры о том, кто именно будет поставлять Киеву F-16, параллельно проводится обсуждение возможной отправки Киеву старых, но исправных истребителей F-18, они вскоре будут доступны для экспорта, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от европейских стран «мощное» количество истребителей F-16, но инфраструктуры на Украине для них пока нет.

    Коментарии (8)
    Киев попросил у НАТО гуманитарной помощи
    Киев попросил на заседании Комиссии НАТО гуманитарную помощь

    8 июня 2023, 15:36

    Текст: Александра Юдина

    Украина попросила гуманитарной помощи НАТО на заседании Комиссии НАТО–Украина вследствие разрушения дамбы Каховской ГЭС, сообщает диписточник в Брюсселе.

    По его словам, Украина призвала все страны НАТО на уровне послов оказать срочную гуманитарную помощь после гуманитарной катастрофы, передает ТАСС.

    Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову организовать ликвидацию последствий в зоне затопления в Херсонской области.

    Коментарии (19)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •