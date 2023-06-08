ИРИ объявил победителей Национальной премии интернет-контента

Институт развития интернета объявил победителей Национальной премии интернет-контента

В Москве подвели итоги II Национальной премии интернет-контента, награждение авторов социально значимых проектов прошло в двух частях: первые 16 обладателей награды были названы в мае. А 7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой премию вручили победителям в оставшихся 20 номинациях.

Церемония была разделена на три акта. Ведущими первой части церемонии стали актриса Елена Подкаминская и стендап-комик Стас Старовойтов, во втором акте их сменили певица Люся Чеботина и актер, телеведущий Вячеслав Макаров, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ведущими заключительной части выступили народный артист России Юрий Стоянов и поэтесса, блогер-миллионник Анна Егоян. Голосом Премии второй год подряд стал Сергей Бурунов.

Открыл торжественный вечер певец Ваня Дмитриенко с песней «Вера». В ней певец рассуждает о важности веры в себя и на своем примере показывает, что даже в самых сложных жизненных ситуациях не стоит опускать руки.

Награды победителям премии вручили в 20 номинациях, включая десять основных, трех тематических и семи специальных. Помимо статуэтки, победителей ждал особенный подарок: фиолетовая олимпийка с подкладкой в виде неоновой хохломы, подарочная коробка и шопер, созданные дизайнером Денисом Симачевым в рамках лимитированной коллекции специально для Национальной премии интернет-контента.

«Среди победителей премии, выбранных в этом году в 36 номинациях, – авторы, блогеры, режиссеры, продюсеры, которые создают в Рунете критическую массу созидательного контента, а это в свою очередь меняет тренды цифровой среды и задает их. Вместо хайпа – глубокий смысл и талантливая реализация», – сказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

«Лучшим сериалом» стал «Нулевой пациент», сюжет которого разворачивается вокруг вспышки ВИЧ-инфекции в детской больнице Элисты в конце 1980-х годов. Награду победителям вручил гендиректор канала СТС Александр Акопов.

История шахматного поединка за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и Виктором Корчным «Чемпион мира» победила в категории «Лучший художественный фильм». Награду победителям вручил режиссер, актер, народный артист России Игорь Угольников.

Тревел-шоу о путешествии по России с незрячим ведущим Владимиром Васкевичем «Куда глаза не глядят» было признано «Лучшим блогом». Трогательный проект вызвал бурю оваций в зале. Награду коллективу проекта вручили блогер Александр Зарубин (Саша Стоун) и актриса Анна Хилькевич.