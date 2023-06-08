Глава Минэнерго Шульгинов: Энергокомпании в кратчайшие сроки запустят работу филиалов в новых регионах

Энергокомпании в рамках реализации программы развития ТЭК на 2023–2025 годы в кратчайшие сроки запустят работу филиалов в новых регионах, заявил министр энергетики Николай Шульгинов в ходе рабочей поездки в ДНР.

В ходе поездки Шульгинов совместно с врио ДНР Денисом Пушилиным провел совещание по вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса новых субъектов. Министр отметил, что программа развития топливно-энергетического комплекса ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на 2023–2025 годы была поддержана премьером Михаилом Мишустиным. Министр подчеркнул, что важным этапом запуска трехлетней программы является создание на территории новых регионов филиалов крупнейших энергокомпаний для эффективной эксплуатации энергообъектов, выполнения работ по реконструкции и ремонтам оборудования.



«Компании должны в кратчайшие сроки завершить подготовку и запустить полноценную работу филиалов в новых регионах для восстановления поврежденной инфраструктуры и обеспечения стабильного энергоснабжения», – подчеркнул Шульгинов, слова которого приводятся на сайте Минэнерго.

Министр также назвал основные задачи для развития электроэнергетики, газоснабжения и угольной отрасли ДНР. Среди них он перечислил обеспечение стабильной работы энергоблоков ТЭС с вводом в работу дополнительной мощности, восстановление и повышение надежности электрических связей между новыми субъектами, восстановление нормальных схем электроснабжения крупных агломераций; капремонт объектов распределительных электросетей; повышение уровня газификации и скорейший старт угольной реформы.

Шульгинов подчеркнул, что все мероприятия должны быть синхронизированы, а работа по восстановлению и развитию ТЭК в четырех регионах должна быть одновременно направлена на подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду.

В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram назвал основной задачей энергетиков республики бесперебойную поставку электроэнергии, несмотря на разрушения инфраструктуры после обстрелов артиллерией противника.

Он также напомнил, что во втором полугодии прекращает действие существующая схема расчетов за потребленную электроэнергию между субъектами энергорынка. Минэнерго разработало модель, которая предполагает создание специальной организации – единого закупщика, через которого будет происходить расчет между потребителями, генерирующими компаниями и оптовым рынком. Данная схема отработана в Крымской энергосистеме, отметил Пушилин.

Одновременно на совещании обсуждались направления развития угольной отрасли. Решено повышать уровень газификации региона.