МИД анонсировал визит Лаврова в Таджикистан

Эксперт предсказал ВСУ полный разгром в случае начала наступления

Экс-сенатор Клинцевич заявил о колоссальных потерях Украины в случае начала контрнаступления

Зеленский и его командиры готовятся к контрнаступлению, без этого Украина не получит от Запада финансирование на следующий год, но любая попытка наступления обернется полным разгромом, сказал газете ВЗГЛЯД экс-сенатор Франц Клинцевич. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской прессе анонсировал контрнаступление ВСУ.

«ВСУ готовятся к контрнаступлению. Зеленский и его командиры настроены на наступление. Ключевой момент в том, что без наступления они не получат от Запада осенью новое финансирование на следующий год», – сказал экс-сенатор Франц Клинцевич, лидер общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Собеседник напомнил об оценках американских специалистов, которые уверены, что любая попытка Украины пойти в наступление обернется крахом и «закончится для ВСУ полным разгромом». «Потери будут колоссальными... Но я не сомневаюсь в том, что наступление начнется в ближайшее время. Сегодня главная движущая сила в получении результата, как ни странно, не армейские корпуса, а роты и батальонные тактические группы по всему фонту с последующим развитием направлений там, где дали слабину. Это чисто натовская тактика», – считает Клинцевич.

У России, заверил эксперт, есть возможности не дать танковым украинским дивизиям начать наступательные действия. «На каких-то направлениях наступление может получить развитие, но оно будет локализовано, все закончится разгромом украинских соединений. Наша боевая авиация, которая практически недосягаема для украинских ПВО, будет расстреливать их танковые колонны», – прогнозирует Клинцевич.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской газете The Wall Street Journal заявил, что Киев готов начать контрнаступление, но оно может пойти совершенно по-разному. По его словам, наступление обойдется слишком дорого, ВСУ потеряют большое количество солдат, потому что Россия имеет превосходство в воздухе.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина получила от Запада все необходимые вооружения для перехода в контрнаступление.