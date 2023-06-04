Участник соревнований по ММА в Приамурье умер после удара в голову

Прокуратура Белогорска проводит проверку по факту смерти 16-летнего участника Кубка по смешанным боевым единоборствам (ММА), сообщает прокуратура Амурской области, подросток во время боя получил удар в голову и позже скончался в реанимации.

Как сообщил мэр Белогорска Станислав Мелюков, ЧП произошло во время проведения открытого Кубка «Спортклуба Родина», в ходе которого во время спортивного боя получил удар в голову, а позже скончался в реанимации его 16-летний участник из Архаринского округа, передает РИА «Новости».

По словам мэра, согласно положению о проведении Кубка, все спортсмены в возрасте 16-17 лет должны выступать в боксерских шлемах открытого типа, но «в силу пока неясных причин, главный судья соревнований (он же президент региональной организации) принял решение выступать без них».

Что именно стало причиной смерти, уже выясняют следственные органы. Свою проверку проводит прокуратура Белогорска.

Ранее российский боец смешанных боевых искусств Аркадий Лисин умер в возрасте 21 года.