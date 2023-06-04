Участник соревнований по ММА в Приамурье умер после удара в голову

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4 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:00  |  vz.ru
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Как Запад мешает российским газовым проектам

Западные турбины используются в процессе производства СПГ и для выработки электроэнергии на наземной электростанции, которая питает завод Максим Блинов/РИА Новости
Новый крупный газовый проект в России «Арктик СПГ – 2» должен запуститься уже в этом году. Однако проект испытывает проблемы с критически важным газовым оборудованием. Это может серьезно затормозить сроки запуска завода. Тогда как России важно наращивать экспорт газа на фоне обвала его продаж в европейском направлении. Есть ли выход из сложной ситуации? Подробности...
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США скрывают свою выгоду от конфликта на Украине

Блинкен лично запорол перезагрузку отношений США и КНР REUTERS
Вашингтон вмешался в конфликт на Украине и противостоит Москве для того, чтоб лучше противостоять Пекину. Такие выводы можно сделать из заявления главы Госдепартамента США Энтони Блинкена. Разумеется, он недоговаривает – польза от конфликта для американцев в другом. Но хорошо, что он говорит именно это: некомпетентность Блинкена работает на Россию. Подробности...
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Искусственный интеллект разочаровал военных

Боевой дрон под управлением искусственного интеллекта уничтожил оператора US Air Force/Lt. Col. Leslie Pratt
Полковник ВВС США Такер Гамильтон сообщил о компьютерной имитации применения боевого дрона под управлением искусственного интеллекта, в ходе которой ИИ атаковал самого оператора и вышку связи. Вскоре ВВС США опровергли эксперимент, но специалисты в это не поверили и указали на опасность реального проведения таких опытов. В итоге эта история поставила перед экспертами ряд этических вопросов.  Подробности...
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Зачем Зеленский начал обратный отсчет до разгрома ВСУ

ВСУ ждут команды к началу наступления SERHII NUZHNENKO/Reuters
Президент Украины Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление. Он признал, что в ходе этой операции ВСУ потеряют большое количество солдат. В экспертной среде уверены: после неоднократных обещаний Киева начать наступление оно, видимо, все-таки произойдет летом, потому что именно этого хотят США. Но ВСУ, которые в ходе атаки будут использовать методы и тактику НАТО, станут легкой мишенью для российской армии. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Брусиловский прорыв показал, что воспользоваться победой важнее, чем ее одержать

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
4 июня 1916 года Юго-Западный фронт под командованием генерала Алексея Брусилова начал наносить серию ударов по австро-венграм. Предприятие имело неожиданный для многих успех – позиционный фронт был прорван. По меркам Первой мировой это было довольно редким явлением. Но это было только началом дела. Подробности...

ЮАР пытается избавиться от колониального «ордера»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Достижение подлинной независимости в случае с Африкой станет, наверное, наиболее сложным и длительным процессом. Южно-Африканская Республика, как страна-участница БРИКС, уже стала лидером этого движения. Подробности...

Сербии надо брать пример с России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, это может кончиться большой войной – но может и не кончиться. Может привести к очередному военному поражению Сербии – а может завершиться и компромиссом, где страны-члены НАТО, завязшие в украинском конфликте, предпочтут избежать войны на втором фронте и договорятся, например, о разделе Косова. Подробности...
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Кому нужен украинский язык в России

Выгоды США от конфликта на Украине

НАТО и ЕС обломали Зеленского

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как вы относитесь к инициативе отменить домашние задания для школьников?
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
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    Зеленский начал травлю одного из главных своих конкурентов

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    Украинское контрнаступление раскалывает Европу

    саммит в Кишиневе


    Зеленский получил от ЕС и НАТО пощечину

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    Как Запад мешает российским газовым проектам

    Новый кризис


    В Косово показали будущее Украины

    один выход


    Игорь Мальцев: Или твой ребенок потенциальный трансгендер, или беги обратно в Россию

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    Байден вымолил для себя спасительный глоток

    Участник соревнований по ММА в Приамурье умер после удара в голову

    4 июня 2023, 12:08

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура Белогорска проводит проверку по факту смерти 16-летнего участника Кубка по смешанным боевым единоборствам (ММА), сообщает прокуратура Амурской области, подросток во время боя получил удар в голову и позже скончался в реанимации.

    Как сообщил мэр Белогорска Станислав Мелюков, ЧП произошло во время проведения открытого Кубка «Спортклуба Родина», в ходе которого во время спортивного боя получил удар в голову, а позже скончался в реанимации его 16-летний участник из Архаринского округа, передает РИА «Новости».

    По словам мэра, согласно положению о проведении Кубка, все спортсмены в возрасте 16-17 лет должны выступать в боксерских шлемах открытого типа, но «в силу пока неясных причин, главный судья соревнований (он же президент региональной организации) принял решение выступать без них».

    Что именно стало причиной смерти, уже выясняют следственные органы. Свою проверку проводит прокуратура Белогорска.

    Ранее российский боец смешанных боевых искусств Аркадий Лисин умер в возрасте 21 года.

    В Британии обиделись на русское выражение «англичанка гадит»
    «ИноСМИ»: Журналистам The Times показалось обидным русское устойчивое выражение «англичанка гадит»
    		   
    3 июня 2023, 18:27
    Фото: Hesther Ng/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Журналистам британского издания The Times показалось обидным русское устойчивое выражение «англичанка гадит», сообщает «ИноСМИ».

    Британское издание The Times решило объяснить читателям смысл русского устойчивого выражения «англичанка гадит», которое было дословно переведено на английский язык как «the Englishwoman shits».

    По мнению британских журналистов, Соединенное Королевство якобы нормально относится к России, а вот Россия Великобитанию не любит, сообщил Telegram-канал сетевого издания «ИноСМИ».

    Напомним, в марте 2022 года глава МВД Британии Прити Патель в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, общавшимися от лица премьера Украины Дениса Шмыгаля, произнесла фразу «англичанка гадит», считая, что это переводится как: «Англия нам помогает».

    Коментарии (39)
    В ФСВТС ответили главе Минобороны Британии на критику оружия из России
    В ФСВТС назвали проявлением недобросовестной конкуренции и зависти слова главы Минобороны Британии о российском оружии
    		   
    3 июня 2023, 20:30
    Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) расценивает заявление главы Минобороны Британии Бена Уоллеса о якобы неисправности российского вооружения как навязчивое проявление недобросовестной конкуренции и зависти со стороны Запада, заявили в ведомстве.

    В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России отметили, что расценивают заявление британского министра обороны Бена Уоллеса как «очередное навязчивое проявление недобросовестной конкуренции», а также зависти со стороны западных государств, которым на фоне роста популярности российского оружия в мире не остается ничего, кроме как прибегать к политическому шантажу и «вбросам» в СМИ, передает ТАСС.

    В ФСВТС подчеркнули: российские вооружения и военная техника всегда показывали высокую эффективность и надежность, они продолжают в ходе реального боевого применения успешно демонстрировать эти качества. Подтверждением этому стали существенный рост интереса к отечественному вооружению за рубежом, в частности, к истребителям и боевым вертолетам, бронетехнике, РСЗО и т.д.

    В федеральной службе заметили, что Россия фиксирует разумный прагматизм и резистентность традиционных партнеров, которые успели убедиться в надежности и высокой эффективности российской военной техники и вооружения.

    В ведомстве также выразили серьезную обеспокоенность по поводу бесконтрольности поставок западного оружия, а также незаконного реэкспорта «из различных безответственных государств» российского и  советского вооружения, которое под предлогом помощи киевскому режиму все чаще оказывается на черных рынках, тем самым способствуя распространению международного терроризма и экстремизма.

    Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес выступил с бездоказательным утверждением, что российское оружие якобы не соответствует высоким стандартам качества.

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    В Чехии назвали «самую русофильскую» страну Восточной Европы
    Чешское издание Parlamentni listy назвало Словакию «самой русофильской» страной в Восточной Европе
    		   
    3 июня 2023, 18:02
    Фото: Samot/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Результаты опроса аналитического центра Globsec показали, что Словакия является «самой русофильской» страной в Восточной Европе, сообщило чешское издание Parlamentni listy.

    В материале утверждается, что Словакия якобы больше всех симпатизирует России в вопросах, связанных с вооруженным конфликтом на Украине. В статье говорится, что в Словакии сильнее других стран Центральной и Восточной Европы распространены пророссийские и антизападные настроения.

    Больше половины опрошенных в Словакии считают, что в вооруженном конфликте на Украине виноваты Запад и киевский режим, передает РИА «Новости».

    Напомним, в марте Словакия передала Украине истребители МиГ-29, после чего Россия обвинила Словакию в нарушении международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства.

    Коментарии (19)
    Минобороны сообщило об ожесточенных боях «Ахмата» в центре Марьинки
    		   
    3 июня 2023, 14:29
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся штурмовыми группами отряда спецназначения «Ахмат» в центральной части Марьинки, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, «Ахмат» ведет серьезные бои в центре Марьинки, кроме того, подразделения 1-го армейского корпуса ожесточенно сражаются в районе Авдеевки ДНР.

    На донецком направлении поражены подразделения противника возле Ласточкино, Химика, Тоненького и Победы Донецкой народной республики (ДНР), уничтожено более 220 военнослужащих, танк, машина пехоты, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также самоходная артустановка «Гвоздика», рядом с Отрадным – склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

    В то же время на Купянском направлении ВС России нанесли поражение противнику в районе пунктов Крахмальное, Берестовое, Двуречное Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Также недалеко от Синьковки и Тимковки Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), ликвидированы порядка 90 военнослужащих, танк и две боевые машины РСЗО «Град».

    На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах пунктов Червоная Диброва, Невское ЛНР и Григоровка ДНР. Пресечены действия украинской ДРГ под Кузьмино ЛНР, уничтожены до 85 военнослужащих, два пикапа, самоходные артустановки «Гвоздика» и «Акация», а также гаубицы Д-20 и Д-30, склад боеприпасов в Серебрянке в ДНР.

    В Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за последние сутки потери противника составили до 145 военнослужащих. Также ВСУ потеряли танк, бронемашину, 13 автомобилей, самоходную артустановку Krab, две гаубицы Д-30, одну гаубицу «Мста-Б» и артиллерийскую установку «Гвоздика».

    Кроме того, на Херсонском направлении за минувшие сутки уничтожены 45 военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация». А у Веселого противник лишился склада боеприпасов 126-й бригады теробороны.

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    Военкоры сообщили о ликвидации диверсантов из числа российских предателей в Белгородской области
    Военкоры сообщили о ликвидации спецназом ВС диверсантов из числа российских предателей в Белгородской области
    		   
    3 июня 2023, 13:28
    Фото: Антон Вергун/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Военкоры «Русской весны» сообщили о ликвидации спецназом ВС России атаковавшей Белгородскую область спецгруппы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, состоявшей из российских предателей.

    Военкоры «Русской весны» сообщили в своем Telegram-канале, что спецназ ВС России уничтожил атаковавшую Белгородскую область спецгруппу Главного управления разведки Минобороны Украины, состоявшую из российских предателей.

    По имеющимся у военкоров данным, российские спецназовцы обнаружили выдвижение диверсионного отряда «Русского Добровольческого Корпуса» вблизи границы с Белгородской областью у населенного пункта Новая Таволжанка, в ходе скоротечного боя значительная часть боевиков была уничтожена, выжившие убежали, утаскивая раненых.

    Накануне оперативный штаб Белгородской области назвал недостоверной информацию о якобы новой попытке прорыва украинских диверсантов в регион.

    Коментарии (38)
    Появилось первое фото украинского самолета-носителя ракет Storm Shadow
    		   
    3 июня 2023, 16:36
    Фото: Wikipedia
    Текст: Кристина Цыцура

    Опубликовано первое фото полета украинского носителя крылатых ракет Storm Shadow, сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

    На фото запечатлен бомбардировщик Су-24М ВВСУ, он несет две англо-французские ракеты.

    Ранее на Украине заявляли, что ВСУ применят британские ракеты Storm Shadow для удара по Крымскому мосту, «когда будет удобно».

    Storm Shadow – малозаметные ракеты англо-французского производства. Эта ракета большой дальности разрабатывалась с 1994 года, сейчас ее производит компания MBDA.

    Коментарии (28)
    Соловьев показал, как на Украине борются с Цоем
    Телеведущий Владимир Соловьев показал, как на Украине борются с Цоем
    		   
    3 июня 2023, 15:52
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Во Львове депутат горсовета вызвала полицию из-за того, что молодой человек пел на улице песню Виктора Цоя на русском языке.

    Телеведущий Владимир Соловьев разместил в своем Telegram-канале видео, где депутат Львовского горсовета с фамилией Пипа, решила вызвать полицию из-за того, что юноша исполнял композиции Виктора Цоя. В ответ на угрозы, парень затянул на русском языке строчки из песни «Чужое небо из чужого окна».

    Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский отказался перейти на украинский язык в эфире одного из телеканалов Украины, за что секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов пригрозил «зачистить» таких «недобитков».

    Коментарии (32)
    Боец ММА спас жизнь человеку в магазине в Москве
    Российский боец ММА Мажидов помог человеку с приступом эпилепсии в магазине в Москве
    		   
    3 июня 2023, 15:14
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Российский боец смешанного стиля (ММА) Джахар Мажидов спас жизнь человеку с приступом эпилепсии, сообщили в промоутерской организации RCC.

    Спортсмен оказал первую медицинскую помощь человеку, у которого случился приступ эпилепсии возле кассы. По его словам, он перевернул мужчину на правый бок, чтобы тот не задохнулся, и вызвал врачей, передает «Чемпионат».

    Ранее министр здравоохранения Ингушетии Марем Арапханова рассказала, как оказала помощь женщине, у которой случился приступ эпилепсии на борту самолета во время перелета из Магаса в Москву.

    Коментарии (10)
    Блогеров восхитил Маск, открывший пиво бутылкой водки
    Американский предприниматель Илон Маск восхитил блогеров умением открывать пиво бутылкой водки
    		   
    3 июня 2023, 19:11
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX, владелец соцсети Twitter Илон Маск восхитил блогеров своим умением открывать пиво бутылкой водки.

    Пародийный Telegram-канал «Небожена» обратил внимание, что Маск во время интервью открыл пиво бутылкой водки. Авторы канала сыронизировали по этому поводу, что «Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу».

    На поступок миллиардера также обратил внимание Telegram-канал PEOPLETALK, метко подметив, что талантливый Илон Маск талантлив во всем.

    В свою очередь Telegram-канал «Код Дурова» сообщил, что Маск внезапно продемонстрировал способность открытия пива по-русски. После просмотра видео авторы каналы пришли к выводу, что глава Tesla, SpaceX и Twitter умеет не только беспилотные авто делать, ракеты в космос запускать и соцсеть за 44 млрд долларов в X переименовывать, он еще умеет открывать пиво бутылкой водки. По мнению авторов канала, это лишний раз доказывает любовь Маска к пиву, ибо даже его лимитированное пиво GigaBier таким образом не откроешь.

    Напомним, в четверг появились сообщения, что Маск вернул себе лидерство в списке самых богатых людей мира.

    Коментарии (21)
    В США рассказали о нацеленных на Украину российских спутниках «с точностью до метра»
    Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не смогут скрыться от сверхточных космических спутников России

    3 июня 2023, 23:12

    Текст: Ольга Никитина

    Используемые Россией в космосе сверхточные спутники наблюдают за передвижениями украинских военнослужащих и их действиями, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер.

    Риттер в эфире U.S. Tour of Duty на YouTube заявил, что у российских спутников радиолокационного наблюдения есть камеры, которые позволяют с точностью до метра «видеть все», даже облачность и дожди им не мешают. Российские радары, по его словам, имеют высочайшее разрешение, и скрыть что-либо от этих спутников невозможно, передает РИА «Новости».

    Офицер ВС США добавил, что такое передовое оборудование способно изменить ход украинского конфликта. Риттер считает, что российские военные могут тщательнее отслеживать происходящее на авиабазах, а также складах с боеприпасами, предназначенными для украинских вооруженных сил. После этого Россия нарастит ракетные удары с целью окончательного разгрома киевского режима, заключил он.

    Ранее Риттер заявлял, что на Украине установился нацистский режим, который поощряет удары по мирным жителям Донбасса, которые наносятся намеренно.

    Коментарии (30)
    Сальдо заявил, что ВСУ прячут HIMARS
    Сальдо заявил, что ВСУ прячут свои HIMARS и не подвозят близко к линии огня
    		   
    3 июня 2023, 17:09
    Фото: AFLO/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что ВСУ прячут свои РСЗО HIMARS.

    Их они не подвозят близко к линии боестолкновений, передает РИА «Новости» слова Сальдо. Ранее врио главы региона сообщал, что ВСУ перекинули на херсонское направление артиллерийские орудия.

    Сальдо отметил, что артиллерийский парк ВСУ был пополнен из Одесской, Николаевской и Запорожской, областей. Однако, подчеркнул он, российские артиллеристы побеждают украинцев в дуэлях, системы и склады боеприпасов ВСУ постоянно уничтожаются.

    Также Сальдо сообщал, что спецслужбы России пресекли попытки спецслужб Украины выкрасть детей в Херсонской области через подставные организации.

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    Синоптик рассказал о редком метеорологическом явлении в Москве
    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Леус: В Москве наблюдается редкое метеорологическое явление
    		   
    3 июня 2023, 16:03
    Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
    Текст: Антон Никитин

    В Москве наблюдается редкое метеорологическое явление – обратный ход температур, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» сообщил в своем Telegram-канале, что в Москве наблюдается достаточно редкое метеорологическое явление – обратный ход температур, когда днем температура воздуха не растет, как это бывает чаще всего, а продолжает понижаться.

    Леус уточнил, что накануне около 18.00 термометры в столице показывали около 21 градуса тепла, с тех пор температура постоянно понижается. К полудню субботы она уже достигла отметки в плюс 7,6 градуса.

    Синоптик поедсказал, что дожди в ближайшие часы примут локальный характер, а температурный тренд изменится на противоположный.

    Напомним, май в Петербурге оказался самым солнечным за последние 15 лет.

    Коментарии (5)
    При попытке форсировать Днепр уничтожено 37 военных ВСУ
    ВС России уничтожили 37 военных ВСУ при попытке форсировать Днепр
    		   
    4 июня 2023, 09:56
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили две лодки ВСУ и два пикапа противника при попытке форсировать Днепр и выйти к островам Великий и Бокаевский. В результате уничтожено 37 военных ВСУ, 23 получили ранения, сообщил представитель экстренных служб региона.

    По его словам, пресечены попытки форсирования реки Днепр и выхода мелких групп противника к островам Бокаевский и Великий, в результате огневого поражения две лодки противника и два пикапа уничтожены, 37 военных ВСУ погибли, 23 получили ранения различной степени тяжести, передает ТАСС.

    На Херсонском направлении соединения группировки войск «Днепр» уничтожили две лодки противника и миномет калибра 120 мм с расчетом в районе острова Корабелов. Также на Херсонском направлении российские военные уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом.

    В районе Дарьевки соединения группировки войск «Днепр» нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ. В результате 10 военнослужащих ВСУ погибли, пятеро получили ранения.

    Ранее ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б» на Херсонском направлении.

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    Американский полковник рассказал об открытии украинских военных о Зеленском
    Полковник Макгрегор: Украинские военные поняли, что их жизни ничего не значат для Зеленского
    		   
    4 июня 2023, 00:33
    Фото: James McGill/Keystone/GlobalLookPress
    Текст: Ольга Никитина

    Украинские военнослужащие начали понимать, что их жизни ничего не стоят для президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что дела у ВСУ идут «не очень хорошо», и украинские военные начали это понимать. Также, по мнению полковника ВС США, они постепенно осознают, что их жизни «ничего не стоят». «Люди, сидящие в Киеве», подчеркнул Макгрегор, являются коррумпированными преступниками, которые отправляют военных погибать впустую, передает РИА «Новости».

    Экс-советник главы Пентагона отметил, что многие украинские военные думают о возможности «устранения» президента Украины Владимира Зеленского, который бездумно жертвует соотечественниками.

    Ранее Макгрегор заявлял, что украинские военные хотят повесить Зеленского, пока до него «не добрались русские».

    В свою очередь бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер говорил, что Зеленского ждет незавидная участь: он погибнет, причем, скорее всего, от рук украинцев.

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    Эксперт предсказал ВСУ полный разгром в случае начала наступления
    Экс-сенатор Клинцевич заявил о колоссальных потерях Украины в случае начала контрнаступления
    		   
    3 июня 2023, 15:49
    Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков

    Зеленский и его командиры готовятся к контрнаступлению, без этого Украина не получит от Запада финансирование на следующий год, но любая попытка наступления обернется полным разгромом, сказал газете ВЗГЛЯД экс-сенатор Франц Клинцевич. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской прессе анонсировал контрнаступление ВСУ.

    «ВСУ готовятся к контрнаступлению. Зеленский и его командиры настроены на наступление. Ключевой момент в том, что без наступления они не получат от Запада осенью новое финансирование на следующий год», – сказал экс-сенатор Франц Клинцевич, лидер общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

    Собеседник напомнил об оценках американских специалистов, которые уверены, что любая попытка Украины пойти в наступление обернется крахом и «закончится для ВСУ полным разгромом». «Потери будут колоссальными... Но я не сомневаюсь в том, что наступление начнется в ближайшее время. Сегодня главная движущая сила в получении результата, как ни странно, не армейские корпуса, а роты и батальонные тактические группы по всему фонту с последующим развитием направлений там, где дали слабину. Это чисто натовская тактика», – считает Клинцевич.

    У России, заверил эксперт, есть возможности не дать танковым украинским дивизиям начать наступательные действия. «На каких-то направлениях наступление может получить развитие, но оно будет локализовано, все закончится разгромом украинских соединений. Наша боевая авиация, которая практически недосягаема для украинских ПВО, будет расстреливать их танковые колонны», – прогнозирует Клинцевич.

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской газете The Wall Street Journal заявил, что Киев готов начать контрнаступление, но оно может пойти совершенно по-разному. По его словам, наступление обойдется слишком дорого, ВСУ потеряют большое количество солдат, потому что Россия имеет превосходство в воздухе.

    Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина получила от Запада все необходимые вооружения для перехода в контрнаступление.

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