Умер 21-летний российский боец ММА

Российский боец смешанных боевых искусств Аркадий Лисин умер в возрасте 21 года, сообщает организация Prime Fight Management, занимающаяся продвижением бойцов.

Запись об этом появилась в Instagram организации.

Причина смерти спортсмена не уточняется.

Аркадий Лисин начал свою карьеру в июле 2016 года. Выступал в тяжелой весовой категории и смог одержать пять побед, потерпел два поражения.