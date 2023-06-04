В германском Лейпциге вспыхнули массовые беспорядки

DPA: В германском Лейпциге второй раз за сутки демонстрация переросла в беспорядки

Левые радикалы устроили стычки с правоохранителями во время демонстрации вечером субботы в германском Лейпциге (федеральная земля Саксония). Полиция расценивает происходящее как «массовые беспорядки».

Протестующие бросали в стражей порядка камни и бутылки. Нарушители жгли мусорные баки, запускали пиротехнику, а также перекрывали улицы, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

В общей сложности в демонстрации участвовали около 1,5 тыс. человек. Число задержанных не приводится. В заявлении полиции сказано, что в отношении 300 человек были применены «меры юридического характера».

Беспорядки произошли в Лейпциге и в ночь на субботу. В результате стычек пострадали 23 сотрудника полиции. Ущерб оценили в «пятизначную сумму».