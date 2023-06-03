Украина отвергла мирный план Индонезии

Киев отвергает предложение Индонезии, которое предполагает проведение референдумов на так называемых спорных территориях, заявил пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Он поблагодарил за внимание, оказанное Индонезией к вопросу восстановления мира, но отметил, что «никаких спорных территорий между Украиной и РФ для проведения там референдума нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Николенко.

Пресс-секретарь добавил, что Киев должен восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах.

Представитель МИД предложил Индонезии присоединиться к «формуле мира Владимира Зеленского».

Ранее глава Минобороны Индонезии генерал Прабово Субианто предложил решить конфликт на Украине путем создания демилитаризованной зоны по образцу Южной и Северной Кореи, провести референдумы и ввести миротворцев под эгидой ООН.