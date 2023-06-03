Соловьев показал, как на Украине борются с Цоем

Взгляд
3 июня, суббота  |  Последнее обновление — 16:07  |  vz.ru
Разделы

Как Запад мешает российским газовым проектам

Западные турбины используются в процессе производства СПГ и для выработки электроэнергии на наземной электростанции, которая питает завод Максим Блинов/РИА Новости
Новый крупный газовый проект в России «Арктик СПГ – 2» должен запуститься уже в этом году. Однако проект испытывает проблемы с критически важным газовым оборудованием. Это может серьезно затормозить сроки запуска завода. Тогда как России важно наращивать экспорт газа на фоне обвала его продаж в европейском направлении. Есть ли выход из сложной ситуации? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия начала наказывать Украину за срыв зерновой сделки

Поставки украинского зерна в Европу приносят прибыли Киеву, но не Москве REUTERS/Vincent Mundy
Похоже, Россия впервые сделала нечто, что доказывает реальные намерения Москвы прекратить так называемую зерновую сделку. По крайней мере, в ООН утверждают, что введены «ограничения в регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный». Это прямо противоречит всему, что еще недавно требовала Украина. При чем здесь аммиакопровод Тольятти – Одесса и возможность возобновления активных наступательных действий в рамках спецоперации? Подробности...
Перейти в раздел…

«Наливкин за народ». Как сатирики из Уссурийска работают на СВО

«Виталий Наливкин» теперь полностью переключился на производство защитных изделий для бойцов СВО Monolith-armor/Youtube
Создатели вымышленного сатирического персонажа Виталия Наливкина годами высмеивали то, что им не нравилось в российской действительности и в родном городе. Находились в конфронтации с властями – в погонах и без. Теперь они придумали и открыли производство изделий, необходимых для бойцов СВО, – при поддержке тех самых властей. О том, как спецоперация выявляет в людях главное во имя общего дела — репортаж газеты ВЗГЛЯД из Уссурийска, Приморский край. Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский травит одного из главных своих конкурентов

Kay Nietfeld/dpa, Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывший чемпион мира по боксу и мэр Киева Виталий Кличко оказался под ударом – на этот раз политическим. Его изо всех сил бьет другой бывший деятель массовых развлечений – президент Украины Владимир Зеленский. А бой идет, как обычно, за весьма привлекательный приз – должность «любимой жены» у Запада. Подробности...
Перейти в раздел…

Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

ЮАР пытается избавиться от колониального «ордера»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Достижение подлинной независимости в случае с Африкой станет, наверное, наиболее сложным и длительным процессом. Южно-Африканская Республика, как страна-участница БРИКС, уже стала лидером этого движения. Подробности...

Сербии надо брать пример с России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, это может кончиться большой войной – но может и не кончиться. Может привести к очередному военному поражению Сербии – а может завершиться и компромиссом, где страны-члены НАТО, завязшие в украинском конфликте, предпочтут избежать войны на втором фронте и договорятся, например, о разделе Косова. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Или твой ребенок потенциальный трансгендер, или беги обратно в Россию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если ты живешь в Европе и собрал фулл-хаус: ты и чеченец, и мусульманин, и семья у тебя большая, и ты учишь детей жить, как жили родители – ты под прицелом со всех сторон. И один выход – бежать обратно на родину. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Перейти в раздел…

Выгоды США от конфликта на Украине

НАТО и ЕС обломали Зеленского

Новая битва за Косово: главное

Перейти в раздел…

Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
Подробности...

Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
Подробности...

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы относитесь к инициативе отменить домашние задания для школьников?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Нейтрально

  • Затрудняюсь ответить
Как вы относитесь к растущим возможностям искусственного интеллекта?
  • С воодушевлением

  • Со страхом

  • С безразличием

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
  • Да, во всех случаях

  • Да, только последствий ударов по объектам армии и критической инфраструктуры

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны сообщило об ожесточенных боях «Ахмата» в центре Марьинки
    Глава Белгородской области назвал опасной ситуацию в Шебекино Вучич рассказал о разговоре с Зеленским На Украине подтвердили уничтожение последнего боевого корабля Доцент Института истории СПбГУ уволен после открытой поддержки ВСУ
    В США заметили у атаковавших Белгородскую область оружие стран НАТО В России увеличилось число желающих служить по контракту Соловьев показал, как на Украине борются с Цоем Родители учеников начальной школы в Лос-Анджелесе подрались со сторонниками ЛГБТ
    ПВО России сбили украинские Су-27 и Ми-8 В Пентагоне пожаловались на отказ Пекина отвечать на звонки Министр обороны Британии оценил качество российского оружия на Украине Боец ММА спас жизнь человеку в магазине в Москве

    Главная тема


    «Наливкин за народ». Как сатирики из Уссурийска работают на СВО

    «Ключевой момент»


    Эксперт предсказал ВСУ полный разгром в случае начала наступления

    спецгруппа ГУР


    Военкоры сообщили о ликвидации диверсантов из числа российских предателей в Белгородской области

    попросил замолчать


    Премьер Люксембурга неприличным жестом унизил Зеленского

    Видео

    битва за Киев


    Зеленский начал травлю одного из главных своих конкурентов

    «партия мира»


    Украинское контрнаступление раскалывает Европу

    саммит в Кишиневе


    Зеленский получил от ЕС и НАТО пощечину

    «Арктик СПГ – 2»


    Как Запад мешает российским газовым проектам

    Новый кризис


    В Косово показали будущее Украины

    один выход


    Игорь Мальцев: Или твой ребенок потенциальный трансгендер, или беги обратно в Россию

    все ради победы


    Геворг Мирзаян: Сербии надо брать пример с России

    вклад в будущее


    Алексей Ярошенко: Рожают за себя и за ту семью

    карикатура


    Байден вымолил для себя спасительный глоток

    Соловьев показал, как на Украине борются с Цоем

    Телеведущий Владимир Соловьев показал, как на Украине борются с Цоем

    3 июня 2023, 15:52

    Текст: Вера Басилая

    Во Львове депутат горсовета вызвала полицию из-за того, что молодой человек пел на улице песню Виктора Цоя на русском языке.

    Телеведущий Владимир Соловьев разместил в своем Telegram-канале видео, где депутат Львовского горсовета с фамилией Пипа, решила вызвать полицию из-за того, что юноша исполнял композиции Виктора Цоя. В ответ на угрозы, парень затянул на русском языке строчки из песни «Чужое небо из чужого окна».

    Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский отказался перейти на украинский язык в эфире одного из телеканалов Украины, за что секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов пригрозил «зачистить» таких «недобитков».

    Премьер Люксембурга неприличным жестом унизил Зеленского
    Премьер Люксембурга Беттель показал Зеленскому неприличный жест и велел замолчать
    		   
    3 июня 2023, 09:14
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Во время саммита Европейского политического сообщества премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель показал президенту Украины Владимиру Зеленскому унизительный жест рукой, призвав замолчать.

    Президент Украины Зеленский пытался поговорить с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Люксембурга Ксавье Баттелем. После нескольких фраз Баттель показал неприличный жест рукой, намекнув на «болтливость» украинского президента.

    Зеленский при этом улыбкой пытался показать журналистам, что не оскорблен поступком премьера Люксембурга, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что украинский президент Владимир Зеленский во время краткого разговора на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе не поднимал тему санкций против России.

    Коментарии (19)
    Опорный пункт ВСУ смогли захватить двое российских бойцов
    		   
    2 июня 2023, 17:56
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Опорный пункт украинских военных захватили двое солдат российской группировки войск «Юг», бой длился около четырех часов, сообщил боец с позывным Лис.

    Взвод Лиса получил приказ взять под контроль укрепления ВСУ, из которых постоянно вели огонь по российским войскам, рассказал он РИА «Новости».

    Бойцы взвода одновременно вели переговоры о сдаче украинских военных, и точной информации о том, сколько именно бойцов ВСУ находится в пункте, они не знали.

    Лис отозвал одного сослуживца с позывным Тэд на пополнение боекомплекта, а сам продолжил держать позицию. В один момент ВСУ ударили минометами по опорному пункту, оказалось, что украинские военные вызвали огонь на себя.

    Собеседник отметил, что один украинский военный захотел сдаться, в итоге российские военные заняли позицию и взяли в плен четырех солдат ВСУ. После этого украинские бойцы сообщили, что не видели для себя другого выхода. За российскими военными послали боевую машину для транспортировки пленных.

    В пресс-службе группировки «Юг» уточнили, что обоих захвативших опорный пункт бойцов ВС России наградят.

    Коментарии (23)
    Боррель назвал условие окончания конфликта на Украине за несколько недель
    Глава дипломатии ЕС Боррель: Без поддержки Запада конфликт на Украине кончится за несколько недель
    		   
    3 июня 2023, 09:48
    Фото: Christine Olsson/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Война на Украине закончится за несколько недель, как только Запад перестанет оказывать Киеву военную поддержку, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на проходящем в Сингапуре форуме «Шангри-Ла диалог».

    Боррель отметил, что важно, чем именно в таком случае завершится конфликт на Украине. По его словам, Запад не может  прекратить военную поддержку Киева, потому что не хочет мира «капитуляции», который сделает Украину второй Белоруссией, передает РИА «Новости».

    Ранее обозреватель издания The Atlantic Кори Шейк заявил, что жители Украины осознают, что страна давно проиграла бы в конфликте с Россией, если бы не оказываемая США военная помощь.

    До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза отправили на Украину в 2023 году 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на общую сумму 800 млн евро за время СВО.

    Также Боррель заявил, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте.

    Коментарии (30)
    Глава Белгородской области назвал опасной ситуацию в Шебекино
    Гладков: Обстрелы ВСУ Шебекино сократилось, но ситуация беспокойная
    		   
    3 июня 2023, 09:58
    Фото: t.me/vvgladkov

    Количество обстрелов Шебекино значительно сократилось, но все равно ситуация остается опасной, ночь прошла беспокойно, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Глава региона написал в своем Telegram-канале, что ситуация в Шебекино по-прежнему опасная, несмотря на сократившиеся обстрелы. Также, по его словам, всю ночь работала ПВО над Белгородом, пострадали автомобили в Разумном, а самые тяжелые последствия – в Соболевке Валуйского округа, там погибли люди, есть раненые.

    Гладков добавил, что в течение дня продолжит работать с отселенными жителями Шебекинского округа. Он отметил, что вопросов очень много, подчеркнув, что информационные центры создали в каждом пункте временного размещения.

    Ранее Гладков сообщил, что в результате устроенного украинскими войсками обстрела Шебекино пострадали два человека, которые ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд.

    Напомним, две женщины погибли при украинском обстреле поселка Маслова Пристань Шебекинского округа, еще два человека стали жертвами обстрела села Соболевка Валуйского городского округа. В поселке Новая Таволжанка в Шебекинском округе при обстреле также пострадали два мирных жителя.

    Коментарии (34)
    Вучич рассказал о разговоре с Зеленским
    Вучич сообщил, что Зеленский в разговоре с ним не призывал к санкциям против России
    		   
    3 июня 2023, 05:53
    Фото: Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский во время краткого разговора на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе не поднимал тему санкций против России, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

    «Почему я должен вводить санкции, потому, что стоял четыре минуты с Зеленским?» – заявил Вучич. Он указал, что Зеленский санкции «даже не упомянул, был корректным». По его словам, речь шла «о других вещах, о целостности, об ООН, обо всем остальном».

    Вучич также заявил, что участники саммита «говорили только о Сербии, Путине, санкциях против России». «Это у них единственный разговор», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на TV Prva.

    Напомним, Вучич заявил, что встреча с президентом Украины не отразилась на позиции Сербии по санкциям против России.

    Коментарии (4)
    Министр обороны Британии оценил качество российского оружия на Украине
    Министр обороны Британии Уоллес: Бои на Украине показали, что российское оружие «не соответствует стандартам качества»
    		   
    3 июня 2023, 11:48
    Фото: Luka Dakskobler/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Министр обороны Британии Бен Уоллес выступил с утверждением, что российское оружие «не соответствует стандартам качества», что якобы показали бои на Украине.

    В своем выступлении на форуме «Диалог Шангри-Ла» по безопасности министр обороны Британии призвал страны, которые закупали оружие и вооружение у России, вернуть его обратно, так как большинство экземпляров якобы «не соответствует стандартам качества». Он выступил с утверждением, что на поле боя российское оружие якобы демонстрирует себя не с лучшей стороны и может «не очень хорошо работать», передает РИА «ФАН».

    Напомним, в четверг зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал фантастическим достигнутый уровень производства вооружений в России. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию США.

    Коментарии (35)
    Генерал Милли: ВСУ пойдут в контрнаступление без истребителей F-16 и танков Abrams
    		   
    2 июня 2023, 19:22
    Фото: GIANLUCA VANNICELLI/Zuma/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американские F-16 и американские же Abrams не планируется использовать в контрнаступлении ВСУ, заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

    Подготовка к работе бойцов ВСУ на танках Abrams проводится, но их не успеют подготовить к контрнаступлению, сказал Милли, передает RT со ссылкой на Daily Mail.

    Поставка истребителей F-16 займет еще больше времени, указал он.

    Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал Милли о планах киевского режима по наступлению и просил поставить Украине вооружения. В Белом доме сообщали, что Украина намерена начать контрнаступление летом и может рассчитывать на американское вооружение.

    Коментарии (27)
    Военкоры показали первые фото танков Leopard вблизи линии фронта
    		   
    3 июня 2023, 10:34
    Фото: Sven Eckelkamp/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    В Сети опубликованы первые фото переданных ВСУ немецких танков Leopard якобы вблизи линии фронта. сообщили военкоры.

    Сделанные украинскими военными фотографии танков Leopard опубликованы в Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Украинские источники утверждают, что фото сделано вблизи линии фронта, но пока в реальности их никто не видел, пишут военкоры.

    Ранее российские танкисты в ДНР впервые столкнулись с экипажем украинской армии на немецком танке Leopard во встречном бою, он отступил после первого же выстрела в его сторону.

    Коментарии (12)
    Военкоры сообщили о ликвидации диверсантов из числа российских предателей в Белгородской области
    Военкоры сообщили о ликвидации спецназом ВС диверсантов из числа российских предателей в Белгородской области
    		   
    3 июня 2023, 13:28
    Фото: Антон Вергун/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Военкоры «Русской весны» сообщили о ликвидации спецназом ВС России атаковавшей Белгородскую область спецгруппы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, состоявшей из российских предателей.

    Военкоры «Русской весны» сообщили в своем Telegram-канале, что спецназ ВС России уничтожил атаковавшую Белгородскую область спецгруппу Главного управления разведки Минобороны Украины, состоявшую из российских предателей.

    По имеющимся у военкоров данным, российские спецназовцы обнаружили выдвижение диверсионного отряда «Русского Добровольческого Корпуса» вблизи границы с Белгородской областью у населенного пункта Новая Таволжанка, в ходе скоротечного боя значительная часть боевиков была уничтожена, выжившие убежали, утаскивая раненых.

    Накануне оперативный штаб Белгородской области назвал недостоверной информацию о якобы новой попытке прорыва украинских диверсантов в регион.

    Коментарии (12)
    Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО
    		   
    2 июня 2023, 20:05
    Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украина не сможет вступить в Североатлантический альянс, пока на территории страны ведутся боевые действия, заявил президент страны Владимир Зеленский на совместном с эстонским коллегой Аларом Карисом брифинге.

    Вступление в НАТО – лучшая гарантия безопасности для Украины, и киевский режим не ищет замены альянсу, заявил Зеленский, передает ТАСС.

    По его словам, украинское руководство не желает «втягивать в войну» ни одну страну этого военного блока, по этой причине Украина и не может вступить в альянс.

    «Не потому, что не хотим, а потому что это невозможно», – сказал он.

    До этого украинский лидер сообщал, что Украине необходимо в 2023 году получить приглашения в НАТО и ЕС. Он указывал, что надежды на это «становятся все более отдаленными».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (31)
    Зеленский пожаловался на стояние Украины в очереди за ЗРК Patriot
    Зеленский: Украина не может получить ЗРК Patriot и ракеты к ним
    		   
    2 июня 2023, 21:14
    Фото: Jens Buttner/dpa/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна стоит в очереди за ЗРК Patriot, поэтому пока не может получить не только сами установки, но и ракеты к ним.

    Глава страны добавил, что задача Киева не 70–75% поражения целей, а 100%, но эта цель оказалась непростой из-за очереди за Patriot и ракетами, передает ТАСС.

    Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом.

    По его словам, европейская «коалиция» для передачи Киеву систем Patriot находится на начальном этапе формирования. Некоторые страны, присоединившиеся к коалиции, не имеют данные комплексы, но будут их искать.

    Ранее сообщалось, что во время одного из ударов по Киеву был поражен ЗРК Patriot.

    Коментарии (22)
    Зеленский предсказал большие потери ВСУ в контрнаступлении
    Президент Украины Зеленский: Контрнаступление обойдется Украине очень дорого, ВСУ потеряют большое количество солдат
    		   
    3 июня 2023, 11:24
    Фото: Ukraine Presidential Press Servi/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Наступление обойдется Украине слишком дорого, ВСУ потеряют большое количество солдат, потому что Россия имеет превосходство в воздухе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.

    По словам Зеленского, Украина готова начать контрнаступление, власти Украины намерены это сделать, но оно может пойти совершенно по-разному. При этом он отметил, что наступление обойдется Украине слишком дорого, сообщило издание Ura.ru.

    Зеленский признал, что в ходе контрнаступления Киев потеряет большое количество солдат, потому что Россия имеет превосходство в воздухе. Он призвал Запад отправить Украине системы противоракетной обороны американского производства Patriot, уточнив, что хотел бы увеличить их количество на вооружении ВСУ до 50 штук.

    Зеленский подчеркнул, что Украина не получила обещанное количество оружия от западных стран. Он отметил, что западные лидеры обижаются на него из-за резких просьб отправить вооружение, но указал, что ВСУ не могут ждать месяцами.

    Зеленский также выразил опасение, что приход к власти в США бывшего президента Дональда Трампа может привести к уменьшению военной поддержки Украины, так как сменится администрация Соединенных Штатов. По словам Зеленского, у действующего главы Белого дома Джо Байдена есть эмоциональная привязанность к Украине, которая оказывает определяющее влияние на его администрацию. Зеленский отметил, что президентство Трампа наступило до начала спецоперации, и он не уверен, как бы действовал Трамп.

    Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Запад поставил Украине все необходимые вооружения для перехода в контрнаступление. В пятницу глава комитета начальников штабов (КНШ) США Марк Милли заявил, что истребители F-16 и танки Abrams не будут задействованы в контрнаступлении на Украине.

    Коментарии (17)
    Индонезия включила в план урегулирования на Украине миротворцев и референдум
    Министр обороны Индонезии Субианто предложил план по урегулированию на Украине с референдумом на «спорных территориях»
    		   
    3 июня 2023, 07:50
    Фото: Anton Raharjo/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Для мирного урегулирования конфликта на Украине нужно создать демилитаризованную зону, ввести миротворцев и провести под эгидой ООН референдум на «спорных территориях», заявил министр обороны Индонезии Прабово Субианто.

    Свой план Субианто представил на конференции по безопасности в Сингапуре. В соответствии с планом стороны должны прекратить огонь и отойти на 15 км «от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны». Там разместят международные миротворческие силы. Кроме того, «ООН должна организовать и провести референдум на спорных территориях, чтобы объективно подтвердить волю большинства жителей», заявил Субианто. Он не пояснил, о каких именно территориях идет речь. Индонезия выразила готовность принять участие в данных процедурах, в том числе направить военных в рамках миротворческой миссии ООН, передает ТАСС.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отказался от китайского плана урегулирования конфликта на Украине. Также Зеленский отверг мирную инициативу Ватикана. Страны G7 также отклонили мирные предложения Китая и Ватикана по Украине.

    Коментарии (4)
    В Британии закончилась военная техника для передачи Украине
    		   
    2 июня 2023, 19:14
    Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Западные союзники Украины признают, что у них заканчиваются запасы вооружений для передачи их Киеву, об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес в интервью The Washington Post.

    Так как запасы иссякли, то Британия и союзники вынуждены полагаться на закупку вооружений для Киева, вместо передачи из своих резервов, пишет газета.

    Также министр указал на то, что спустя 20 лет после договоренности стран – членов НАТО отчислять 8% бюджета на оборону, только восемь государств соблюдали данный показатель. Помимо этого, Уоллес призвал не давать больших обещаний Украине и другим потенциальным кандидатам.

    Говоря по поводу членства Украины в НАТО, Уоллес заявил, что в Вильнюсе этого не произойдет, этого не произойдет и в ближайшее время.

    Ранее сообщалось, что Европа столкнулась с дефицитом снарядов из-за постоянного снабжения Киева.

    Коментарии (21)
    Власти Украины пригрозили «зачистить» говорящих на ТВ по-русски «недобитков»
    Секретарь СНБО Украины Данилов и депутат Рады Бужанский поругались из-за выступления парламентария на русском языке
    		   
    3 июня 2023, 02:26
    Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    После того как депутат Верховной рады Максим Бужанский отказался перейти на украинский язык в эфире одного из телеканалов Украины, секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов пригрозил «зачистить» таких «недобитков».

    Бужанский на украинском ТВ вступил в резкий спор с ведущим, который был недоволен тем, что парламентарий говорил по-русски. Депутат заявил, что намерен «говорить так, как считает нужным». Он указал, что на Украине государственным языком является украинский, но гарантируется свободное развитие других языков. Перепалка Бужанского с журналистом произошла прямо в эфире, пишет «Московский комсомолец».

    После этого Данилов заявил в соцсетях, что «недобиткам», полагающим, что «в украинском эфире имеют право разговаривать на русском, не место не только на телевидении, но и в политике, и на Украине». Подобных людей, по мнению Данилова, «под корень зачистят и выкинут отовсюду», передает ТАСС.

    Бужанский посоветовал ему изучить конституцию Украины и статью УК о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и других особенностей, а также призвал «уважать сотни тысяч украинских военнослужащих и миллионы украинских граждан, русскоязычных точно таких же, как и сам Данилов».

    Напомним, Данилов заявлял, что русский язык «должен быть искоренен» на Украине. Сам Данилов родом из города Красный Луч на Луганщине, русский язык является для него родным. Сейчас в эфире Данилов использует только украинский, но делает это с ошибками.

    Коментарии (21)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •