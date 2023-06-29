Муфтий: Визит Путина в Курбан-Байрам в Дагестан показал уважение президента к мусульманам

Глава Духовного собрания мусульман Альбир Крганов прокомментировал посещение Путиным старейшей в России мечети в день мусульманского праздника

«Я сопровождал Владимира Путина во время его первой поездки в Дагестан более 20 лет назад. И уже тогда президент говорил о том, что наши недруги будут пытаться разобщить российское общество в том числе по религиозным линиям. Но нашим противникам не удастся этого сделать», – сказал газете ВЗГЛЯД муфтий Альбир Крганов. В среду – в день, когда мусульмане отмечали праздник Курбан-Байрам – президент России посетил Джума-мечеть в Дербенте.

«Приезд Путина в Дагестан во время одного из самых значимых праздников исламского мира Курбан-Байрам показал глубочайшее уважение президента и к мусульманам, и к жителям республики. Примечательно, что он посетил старейшую в России мечеть – дербентскую Джума-мечеть – где молятся как сунниты, так и шииты. Это глубоко символично и показывает, как у нас в России мирно живут представители всех конфессий и их деноминаций», – пояснил муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

«Все мусульмане России, а также дагестанский народ, муфтият и духовный лидер мусульман Дагестана шейх Ахмад-хаджи Афанди крайне признательны главе государства за столь высокое внимание к республике и к нашим духовным ценностям. Особенно всех поразило, когда Путин подошел пообщаться с людьми около фонтана в парке имени Низами Гянджеви. Это вызвало восторг у местных жителей», – признался собеседник.

«Кстати, когда председатель общины Джума-мечети Сеид-Яхья Сеидов подарил Путину Коран, глава нашего государства, помимо слов благодарности, заметил, что у нас, в отличие от «многокультурной» Европы, осквернение чувств верующих карается законом. Поэтому у нас невозможно такое, как в Швеции, где полиция разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети Стокгольма», – напомнил религиозный деятель.

«На прошлой неделе я был в Ливане, и там тоже все знают и восхищаются тем, как у нас закон защищает духовные основы государства, заключающиеся в уважении традиционных для России религий и конфессий. Я сопровождал Путина во время его первой поездки в Дагестан более 20 лет назад. И уже тогда президент говорил о том, что наши недруги будут пытаться разобщить российское общество в том числе по религиозным линиям. Но нашим противникам не удастся этого сделать», – рассказал собеседник.

Ранее в рамках рабочей поездки в Дагестан президент России Владимир Путин посетил архитектурно-археологический комплекс «Цитадель Нарын-Кала» и дербентскую Джума-мечеть – это памятники федерального значения и объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также Путину доложили о развитии туризма в Дагестане и перспективах расширения соответствующей инфраструктуры. «Мы видим повышенный спрос в области внутреннего туризма. У России огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал. По разнообразию природно-климатических условий у нас, пожалуй, вообще нет конкурентов в мире», – сказал президент.

Главу государства сопровождали полпред в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, глава Дагестана Сергей Меликов и представитель республики в Совете Федерации Сулейман Керимов.

Цитадель Нарын-Кала построена в VI веке и является частью древней оборонительной системы Дербента. Что касается Джума-мечети, то там сохранились все основные постройки возведенного в VIII веке комплекса: главное здание соборной мечети, медресе и жилые строения.