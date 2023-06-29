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Муфтий: Визит Путина в Курбан-Байрам в Дагестан показал уважение президента к мусульманам
Глава Духовного собрания мусульман Альбир Крганов прокомментировал посещение Путиным старейшей в России мечети в день мусульманского праздника
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«Я сопровождал Владимира Путина во время его первой поездки в Дагестан более 20 лет назад. И уже тогда президент говорил о том, что наши недруги будут пытаться разобщить российское общество в том числе по религиозным линиям. Но нашим противникам не удастся этого сделать», – сказал газете ВЗГЛЯД муфтий Альбир Крганов. В среду – в день, когда мусульмане отмечали праздник Курбан-Байрам – президент России посетил Джума-мечеть в Дербенте.
«Приезд Путина в Дагестан во время одного из самых значимых праздников исламского мира Курбан-Байрам показал глубочайшее уважение президента и к мусульманам, и к жителям республики. Примечательно, что он посетил старейшую в России мечеть – дербентскую Джума-мечеть – где молятся как сунниты, так и шииты. Это глубоко символично и показывает, как у нас в России мирно живут представители всех конфессий и их деноминаций», – пояснил муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.
«Все мусульмане России, а также дагестанский народ, муфтият и духовный лидер мусульман Дагестана шейх Ахмад-хаджи Афанди крайне признательны главе государства за столь высокое внимание к республике и к нашим духовным ценностям. Особенно всех поразило, когда Путин подошел пообщаться с людьми около фонтана в парке имени Низами Гянджеви. Это вызвало восторг у местных жителей», – признался собеседник.
«Кстати, когда председатель общины Джума-мечети Сеид-Яхья Сеидов подарил Путину Коран, глава нашего государства, помимо слов благодарности, заметил, что у нас, в отличие от «многокультурной» Европы, осквернение чувств верующих карается законом. Поэтому у нас невозможно такое, как в Швеции, где полиция разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети Стокгольма», – напомнил религиозный деятель.
«На прошлой неделе я был в Ливане, и там тоже все знают и восхищаются тем, как у нас закон защищает духовные основы государства, заключающиеся в уважении традиционных для России религий и конфессий. Я сопровождал Путина во время его первой поездки в Дагестан более 20 лет назад. И уже тогда президент говорил о том, что наши недруги будут пытаться разобщить российское общество в том числе по религиозным линиям. Но нашим противникам не удастся этого сделать», – рассказал собеседник.
Ранее в рамках рабочей поездки в Дагестан президент России Владимир Путин посетил архитектурно-археологический комплекс «Цитадель Нарын-Кала» и дербентскую Джума-мечеть – это памятники федерального значения и объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.
Также Путину доложили о развитии туризма в Дагестане и перспективах расширения соответствующей инфраструктуры. «Мы видим повышенный спрос в области внутреннего туризма. У России огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал. По разнообразию природно-климатических условий у нас, пожалуй, вообще нет конкурентов в мире», – сказал президент.
Главу государства сопровождали полпред в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, глава Дагестана Сергей Меликов и представитель республики в Совете Федерации Сулейман Керимов.
Цитадель Нарын-Кала построена в VI веке и является частью древней оборонительной системы Дербента. Что касается Джума-мечети, то там сохранились все основные постройки возведенного в VIII веке комплекса: главное здание соборной мечети, медресе и жилые строения.
Путин вышел к собравшимся в центре Дербента людям
Журналист Зарубин: Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям
Президент России Владимир Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям, сообщил журналист Павел Зарубин.
Зарубин сообщил в своем Telegram-канале, что президент России Владимир Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям. Жители встретили его восторженными возгласами, сообщает РИА Новости.
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Ранее в среду Путин прибыл в Дербент для участия в совещании по вопросам туризма, встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым и участия в других мероприятиях. В ходе рабочей поездки в Дагестан президент России посетил одну из древнейших мечетей в мире.
Путин: Неуважение к Корану в России является преступлением
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Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к этой священной книге в России является преступлением, заявил президент России Владимир Путин во время посещения мечети Джума в дагестанском Дербенте.
«Это святыня для мусульман и для всех других является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе – не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление», – цитирует его ТАСС.
Путин добавил, что «в нашей стране это преступление – и по Конституции, и по 282-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Это преступление – неуважение и разжигание межконфессиональной розни».
Также он отметил, что взаимное уважение и отношение как к братьям христиан и мусульман скрепляет единство народа России.
«В стране прочный межрелигиозный, межконфессиональный мир. Патриарх Московский и всея Руси учит и православных христиан поддерживать это состояние и все время нам говорит: «Мусульмане – это наши братья». Так оно и есть, и это скрепляет единство нашего народа – многонационального, многоконфессионального, но единого», – заявил Путин.
Ранее Путин прибыл в Дербент, где он проведет совещание по вопросам туризма, встретится с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и примет участие в ряде других мероприятий.
Путин: В России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых странах на это надеялись
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Президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» заявил, что в России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых государствах на это надеялись.
«Свои возможности для продвижения отечественных брендов уже задействуют крупные торговые сети, ведущие интернет-площадки. И неслучайно в ходе этого конкурса многие крупные компании поддержали этот конкурс, это неслучайно, не потому что они такие добренькие или у них лишние деньги, нет, просто вы им нужны, и нужно оправдать это, так скажем, бизнес-доверие и быстро заполнять эти все ниши и, естественно, полки. Но у нас, слава Богу, нет пустых полок, а на это очень некоторые надеялись», – цитирует его ТАСС.
Также Путин отметил, что России необходима целенаправленная политика продвижения отечественных брендов, такие программы должны быть во всех регионах.
«Считаю, что нам необходима целенаправленная политика всемерного продвижения отечественных брендов на всех уровнях – в средствах массовой информации, прежде всего государственных, социальных сетях и новых медиа. Конечно, свои программы продвижения местных торговых марок должны быть у каждого региона. Хочу, чтобы меня сейчас услышали мои коллеги в регионах Российской Федерации. Это важное направление совместной работы», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что необходимо сделать все, чтобы основой были не импортные товары и услуги, а отечественные, чтобы создавалось свое, для этого в России все есть.
Путин посетил в Дербенте одну из древнейших мечетей в мире
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Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Дагестан посетил мечеть Джума в Дербенте.
Это самая древняя мечеть в России и одна из старейших в мире. Согласно письменным источникам, ее строительство начал арабский полководец Маслама ибн Абдул-Малик в 733–734 годах н. э. Во внутреннем дворе мечети растут три многовековых дерева – платаны. В 2012 году эти тысячелетние деревья были признаны природными памятниками и теперь охраняются государством, сообщает ТАСС.
Все основные постройки комплекса дошли до наших дней: главное здание, медресе – школа при мечети и жилые строения. Длина мечети Джума составляет 68 метров, высота купола – 17 метров.
Мечеть является объектом культурного наследия народов РФ и объектом культурного наследия ЮНЕСКО. В 2019 году начата ее реставрация, которая продолжается в настоящее время.
В Дагестане отмечают один из двух главных праздников ислама – Ид аль-Адха (Курбан-байрам), или праздник жертвоприношения, который знаменует завершение обрядов хаджа – паломничества к священным местам ислама в Саудовскую Аравию.
Путин: Из-за санкций и ухода западных компаний мир не рухнул
Мир не развалился из-за антироссийских санкций запада, компании из России расширили свои возможности, для них высвободились новые направления, заявил президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».
«Как уже говорил, и говорил не раз, из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул. Наоборот, кратно расширились возможности для российских предпринимателей. Они активно занимают освободившиеся ниши на рынке, осваивают новые, в том числе экспортные, направления. В результате вся экономика двигается вперед», – цитирует президента ТАСС.
Он подчеркнул, что для страны важен вклад каждого гражданина, коллектива предприятия, молодых творческих научных бизнес-команд, важны инициативы, направленные на укрепление и развитие промышленного, интеллектуального и технологического потенциала.
Путин заявил об уверенности в поддержке всей России во время мятежа
Президент Путин заявил об уверенности в поддержке жителями Дагестана и всей России во время мятежа 24 июня
Президент России Владимир Путин заявил, что был уверен в поддержке жителями Дагестана и всей страны действий властей РФ во время мятежа 24 июня.
Глава Дагестана Сергей Меликов во время встречи с главой государства подчеркнул, что «в Дагестане нет ни одного человека, который бы не поддержал решения руководства Российской Федерации, которые были приняты 24 июня этого года». «Не сомневался в том, какая будет реакция в Дагестане, да и во всей стране», – приводит ответ президента ТАСС.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что в момент вооруженного мятежа народ и армия России сплотились вокруг президента.
Путин: Санкции и русофобия вычеркнули ряд стран из туристических направлений для россиян
Страны, вводящие против России санкции и поощряющие русофобию, вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для россиян, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития туризма.
«Уже говорил, что в последние годы внутренний туризм у нас активно развивается. Динамика здесь очень хорошая. Конечно, сыграли свою роль внешние факторы – разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия. По сути, они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан, и тем самым теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнеров», – цитирует его ТАСС.
Также Путин добавил, что Россия готова принимать туристов из-за рубежа, поэтому все формальности для иностранных туристов должны быть максимально удобными, электронные визы должны заработать как можно быстрее.
«Наши курорты посещают и граждане других стран. Все формальности для них должны быть максимально удобными. Мы заинтересованы в этом. В том числе речь о возможности оформить электронную визу по основным туристическим направлениям… Этот востребованный, современный, удобный механизм должен заработать как можно скорее», – подчеркнул он.
Ранее Путин прибыл в Дербент, где он встретится с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и примет участие в ряде других мероприятий.
Путин поручил ускорить разработку концепции автомобильного туризма
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Президент России Владимир Путин потребовал ускорить разработку концепции развития автомобильного туризма, выступая на совещании в Дагестане по развитию туристической отрасли.
«Необходимо активизировать работу и по другим направлениям, которые мы обсуждали в сентябре прошлого года на президиуме Государственного совета по вопросам развития внутреннего туризма, а затем детально рассматривали на нескольких совещаниях. В том числе прошу ускорить разработку концепции развития автомобильного туризма. Для многих людей это самый удобный, комфортный вид путешествий. Нужно расширять всю соответствующую дорожную инфраструктуру, сервисные услуги», – цитирует его ТАСС.
Президент отметил, что принятие таких мер «важно <…> и для дальнейшего развития такого все более популярного вида отдыха, как пешеходные туристические тропы». «Подробная информация о них должна быть шире представлена не только на ресурсах частного бизнеса, но и на региональных и федеральных интернет-платформах», – добавил он.
Ранее Путин прибыл в Дербент, где встретится с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и примет участие в ряде других мероприятий.
Путин: Развитие внутреннего туризма дает хороший стимул смежным отраслям
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Развитие внутреннего туризма в России положительно влияет на состояние смежных областей экономики, заявил среду президент России Владимир Путин.
По его словам, активно продвигается развитие транспортной инфраструктуры, курортов, гостиниц, ресторанов и кафе, благоустройство общественных пространств, передает ТАСС.
«Реализуется большое число предпринимательских инициатив и проектов в этой сфере, и все больше людей делает выбор отдыхать, приезжать именно в Россию. Хотел бы повторить, мы видим повышенный спрос в области внутреннего туризма. И это дает хороший стимул к развитию как самой туриндустрии, так и смежных отраслей и целых в этой связи регионов», – сказал Путин.
Также президент указал на невыполнение решения по освобождению туроператоров от уплаты налога НДС. «Между тем обращаю внимание и законодателей, и правительства: целый ряд решений, которые мы обсудили, согласовывали, пока, к сожалению, не реализуются. В частности, речь идет об освобождении туроператоров от уплаты НДС», – сказал он.
Напомним, Владимир Путин прибыл в среду с визитом в Дербент, где проводит совещание по вопросам туризма.
Путин: Для финансирования туристических проектов нужны просчитанные условия
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестких, просчитанных условий для финансирования туристических проектов.
«Согласен с прозвучавшими предложениями по развитию санаторно-курортных объектов в Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе в регионе Кавказских Минеральных Вод. Сроки и источники финансирования здесь – хочу подойти к этому очень аккуратно», – цитирует его ТАСС.
По словам Путина, «точно совершенно, что нужно сделать: нужно быть уверенными абсолютно на 100% в том, что эти инвестиционные условия будут безусловно использованы. А если они не будут использованы, то тогда и имущество должно быть возвращено первоначальным владельцам. Здесь нужно очень внимательно просчитать».
Ранее Путин потребовал ускорить разработку концепции развития автомобильного туризма.
Херш: Разведка США заявила об усилившейся позиции Путина после мятежа
Разведывательное сообщество США полагает, что президент России Владимир Путин оказался в гораздо более сильной позиции после неудавшейся попытки мятежа в стране, написал американский журналист Сеймур Херш на платформе Substack со ссылкой на осведомленный источник.
По его словам, американская разведка осознала неизбежность конфликта между Министерством обороны России и ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина еще в январе. Источник считает, что силы «Вагнера» были готовы рисковать и платить высокую цену, что было очень полезно при наступательных операциях в ходе СВО, но армии приходилось терпеть их высокомерие и публичные нападки, передает РИА «Новости».
Вместе с тем Пригожин отказался принимать стратегию основной российской армии, которая перешла от завоевания к «защите того, что у них уже было». Глава ЧВК продолжил наступление на Артемовск. «Вместо создания общественного кризиса от отдачи под трибунал Пригожина Москва просто удержала ресурсы и позволила Пригожину израсходовать свои резервы живой силы и огневой мощи, обрекая его на отставку», – рассказал источник.
«Путин полностью поддержал армию, которая позволила Пригожину выставить себя дураком, а теперь с позором исчезнуть. И все это без лишних военных усилий и политического столкновения Путина с фундаменталистами, которые были ярыми поклонниками Пригожина. Довольно умно», – отметил источник.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
Храм канонической УПЦ на западе Украины захватили рейдеры
В Хмельницкой епархии УПЦ сообщили о захвате храма Димитрия Солунского группой людей во главе в местным депутатом
Принадлежащий канонической Украинской православной церкви (УПЦ) храм Димитрия Солунского в селе Перегонка Хмельницкой области на западе Украины захватила группа людей во главе в местным депутатом, сообщили в Хмельницкой епархии УПЦ.
В Хмельницкой епархии УПЦ сообщили, что около 14.00 среды в селе Перегонка Ярмолинецкого благочиния группа неизвестных лиц во главе с депутатом Розсошанской территориальной общины Онищук Оксаной срезали замки и незаконно проникли в храм великомученика Димитрия Солунского и завладели имуществом прихода УПЦ. Настоятель храма сообщил о рейдерском захвате в полицию, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник каноническая УПЦ пожаловалась на захват раскольниками храма в Киевской области.
Путин назвал перспективной программу по освоению «низкого» космоса частными компаниями
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Президент России Владимир Путин считает очень перспективной программу по освоению «низкого» космоса, на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» он обещал обсудить эту тему с руководством Роскосмоса.
На форуме он пообщался с Вячеславом Темкиным, представляющим инновационное предприятие «Кипр» из Сергиева Посада. Темкин рассказал президенту о том, что занимается проблемой длительного удержания космических аппаратов в низком космосе на высотах до 200 км, в то время как все современные спутники работают на высотах от 500 км, передает ТАСС.
«Я обязательно с ним (с главой Роскосмоса Юрием Борисовым) поговорю. Это очень интересное и перспективное направление… Вы абсолютно правы, когда говорите, что ниша не занята и нужно активно здесь работать, пока она не занята. Поэтому обязательно переговорю с Юрием Ивановичем. Обещаю!» – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что любая монополия и доминирование не могут продолжаться вечно, российские компании уже готовы к конкуренции, необходимо помочь им раскрутиться.
Песков: Весь Дербент встречал Путина
Песков: Жители Дербента показали абсолютную поддержку Путина
Президент Владимир Путин в среду в Дербенте сам решил выйти к ждущим его сотням людей, хотя вокруг него действует особый санитарно-эпидемиологический режим, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Рекомендации, которые дают специалисты, сокращаются, но в отношении президента «действует особый режим по понятным причинам», сказал Песков, передает ТАСС.
Он отметил, что жители Дербента продемонстрировали «поразительную» поддержку главе государства, потому президент не смог отказать людям в том, чтобы они его поприветствовали.
«Весь город вышел буквально встречать президента», – заявил Песков.
Напомним, Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям.
Марокко отозвала посла из Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме
Марокко отзывает посла из Швеции на неопределенный срок на фоне сожжения Корана в Стокгольме, сообщает МИД страны.
Отмечается, что поверенный в делах Швеции в Марокко был вызван в МИД, где ему выразили осуждение и неприятие этого «недопустимого действия», говорится в сообщении на сайте ведомства, передает РИА «Новости».
В свою очередь представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что сожжение Корана в Стокгольме является провокационным и необдуманным действием, передает ТАСС.
Чафи отметил, что осквернение священных книг является примером насилия и распространения ненависти и противоречит концепции прав человека, правительство и народ Ирана не приемлют такого оскорбления и решительно осуждают эти действия. Он также призвал власти Швеции обратить внимание на эту акцию и не допускать подобных действий в будущем.
Ранее полиция Стокгольма разрешила сожжение Корана рядом с мечетью. МИД Турции осудил сожжение Корана в Швеции.
Президент Владимир Путин во время посещения мечети Джума в дагестанском Дербенте заявил, что Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к этой священной книге в России является преступлением.