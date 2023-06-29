США одобрили закупку Польшей ПВО и ПРО стоимостью 15 млрд долларов

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29 июня, четверг  |  Последнее обновление — 10:33  |  vz.ru
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Российские продукты питания завоевывают дружественный мир

Продукты питания из России завоевывают новые рынки сбыта Владимир Гердо/ТАСС
Россия оказалась на 17-м месте в списке крупнейших мировых экспортеров продовольствия. Причем среди топ-20 она сделала самый резкий прыжок вверх за последние десять лет – ее экспорт подскочил в 2,5 раза. Однако Россия хочет еще больше продавать за рубеж. Дело даже не в том, чтобы накормить дружественные страны. Для некоторых сельхозкомпаний поиск новых рынков сбыта – это вопрос выживания. Внутренний рынок уже переполнен. Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Как России организовать партизанское движение на Украине

Партизанские отряды можно создать на основе украинских подразделений в составе Российской армии РИА Новости
В четверг в России отмечается День партизан и подпольщиков. В годы Великой Отечественной войны в тылу врага сражалось более 1,1 млн партизан. Ими были уничтожены или захвачены в плен более миллиона гитлеровских солдат и офицеров, тысячи единиц различной техники. Надо ли возвращаться к практике партизанского движения в ходе СВО? И если да, то как правильно организовать такую форму борьбы с противником?  Подробности...
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ЧВК «Вагнер» в Белоруссии пугает Польшу

ЧВК «Вагнер» покинула Россию, и угрозу в этом для себя увидела Польша Сергей Пивоваров/РИА Новости
Польша усиливает границу с Белоруссией, а все из-за того, что в этой стране будут теперь присутствовать бойцы ЧВК «Вагнер». «Это очень тревожное дело, которое требует решительного ответа НАТО», – заявил по данному поводу президент Польши Анджей Дуда. Почему в Варшаве настолько испуганы – и действительно ли у них есть для этого основания? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Когда начнутся настоящие российско-украинские переговоры

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Киевский режим и западные СМИ говорят о скором начале переговорного процесса по Украине. Однако для начала настоящих переговоров, а не бессмысленного обмена заявлениями, нужно возникновение трех предпосылок. Подробности...

Герои новой русской экономики незаметны и сдержанны

Павел Вешаев
Павел Вешаев, эксперт по финансам «Опоры России», генеральный директор FinHelp
Предприятий с выручкой от 800 млн руб. до 2 млрд руб. в год насчитывается почти 18 тысяч. Именно они сейчас латают зияющие раны в ткани экономических отношений, которые со всей дури нанесли нам «уважаемые западные партнеры». Подробности...

Международные договоры не стоят бумаги, на которой они написаны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 июня 1919 года был подписан Версальский договор, окончательно определивший судьбу побежденной в Первой мировой войне Германии. «Версаль» стал нарицательным, его несовершенство привело к еще одной мировой войне. Но на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов это было не единственное неудачное решение. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Немцам запретят другой взгляд на Россию

Латвия ответила на мятеж Пригожина

Пригожинский бунт. Что это было?

Обсуждение: 5 комментариев
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о новой атаке ВСУ в Запорожской области
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    карикатура


    Российское общество скинуло Пригожина с пьедестала

    США одобрили закупку Польшей ПВО и ПРО стоимостью 15 млрд долларов

    Госдепартамент США одобрил закупку Польшей ПВО и ПРО стоимостью 15 млрд долларов
    		   
    29 июня 2023, 10:33
    Фото: Ting Shen/ZUMA/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил планы Польши закупить интегрированную систему противовоздушной обороны и противоракетной обороны стоимостью 15 млрд долларов, сообщает пресс-служба агентства по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.

    В ведомстве отметили, что подрядчиками закупки станут компании Raytheon и Lockheed Martin, США поддерживают намерение Польши, так как этим будет обеспечена «национальная безопасность США, так как повышает безопасность союзника по НАТО», передает «Коммерсант».

    Кроме того, в США одобрили вероятную продажу Норвегии управляемых бомб малого диаметра GBU-53/B на сумму около 293 млн долларов для повышения возможность страны противостоять текущим и будущим угрозам».

    Ранее стало известно, что Израиль может вести переговоры с Польшей и Украиной о поставках списанных танков «Меркава». Позднее израильский политолог рассказал газете ВЗГЛЯД, зачем польские СМИ используют «лживую дезинформацию».

    В Германии решили не признавать обязательства по Акту Россия – НАТО
    В Германии заявили, что Акт Россия – НАТО не может быть ограничителем для усиления восточного фланга
    		   
    28 июня 2023, 18:36
    Фото: ddp/Sulupress/Reuters
    Текст: Ольга Иванова

    Акт Россия – НАТО в сложившейся ситуации больше не может быть ограничительным фактором в вопросе укрепления восточного фланга альянса, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.

    По его словам, основополагающий акт «опирается на обстановку в сфере безопасности, при которой не стреляют». Это положение, считает Вагнер, «Россия в последние годы все больше осложняла – вплоть до развязывания захватнической войны сегодня в Европе», передает ТАСС.

    Напомним, новые региональные оборонные планы Североатлантического альянса по «защите» от «России и террористических групп» предусматривают необходимость развертывания еще больших сил НАТО по всей территории альянса, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на заседании в Брюсселе.

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    В НАТО собрались помочь войскам Украины занять как можно больше земли
    Генсек НАТО Столтенберг: Североатлантический альянс должен помочь войскам Украины занять как можно больше земли

    27 июня 2023, 22:58

    Текст: Антон Никитин

    Североатлантический альянс должен оказывать максимальную помощь Киеву, НАТО следует обеспечить войскам Украины возможность занять как можно больше земли, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с лидерами стран альянса в Гааге.

    Столтенберг призвал не недооценивать Россию после событий минувших выходных дней. В то же время он подчеркнул, что Североатлантический альянс должен оказывать максимальную помощь Украине, войска которой «продвигаются вперед, и чем больше земли они займут, тем сильнее будет позиция Киева на грядущих переговорах», передает ТАСС.

    Генсек НАТО также заявил, что на саммите в Вильнюсе лидеры входящих в альянс стран примут военные планы развертывания новых сил на восточном фланге, утвердят создание системы противовоздушной обороны в Прибалтике. Он объяснил эти военные приготовления необходимостью всесторонне усилить оборону и сдерживание.

    Столтенберг указал, что для финансирования всех этих усилий лидеры стран НАТО должны определить отметку в 2% ВВП в качестве минимального уровня военных расходов, а не целевого показателя.

    Ранее в Киеве призвали НАТО принять в Вильнюсе решение о вступлении Украины.

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    В НАТО напомнили главное условие вступления Украины в альянс
    Столтенберг заявил, что условием для вступления Украины в НАТО остается победа в конфликте с Россией
    		   
    28 июня 2023, 15:45
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украина может вступить в Североатлантический альянс, но условием для этого является победа киевского режима в конфликте с Россией, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

    Срочной задачей является обеспечение победы украинской стороны, весь фокус нужно сместить на это, заявил Столтенберг, передает ТАСС.

    Это является предварительным условием для дискуссии о членстве Украины в НАТО, добавил он.

    Ранее глава украинского минобороны Алексей Резников заявил о выполнении киевским режимом ключевых условий для возможности вступления в альянс.

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    В Польше началась процедура люстрации чиновников

    27 июня 2023, 15:14

    Текст: Кристина Цыцура

    В Польше начался процесс люстрации чиновников согласно новой поправке в закон о госслужбе.

    Для госструктур вводится запрет на трудоустройство для лиц, служивших в органах госбезопасности в 1944–1990 годах. Такие работники будут уволены, передает РИА «Новости».

    Таким образом, своей работы лишатся бывшие сотрудники спецслужб Польской Народной Республики. В течение семи дней руководители должны передать в Институт национальной памяти список всех своих сотрудников, родившихся до 1 августа 1972 года.

    Под люстрацию могут попасть около 40 тыс. польских чиновников. Напомним, Сейм Польши утвердил законопроект в конце мая.

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    Политолог оценил жалобы Украины на свой статус в отношениях с НАТО
    Политолог Ткаченко: Украина для НАТО – не партнер, а инструмент давления на Россию
    		  
    28 июня 2023, 12:02
    Фото: Wiktor Dabkowski/DPA/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    Нежелание руководства НАТО торопиться с принятием Украины свидетельствует о реальном отношении альянса к стране. На примере Швеции и Финляндии мы видим, как ведет себя альянс, когда действительно хочет принять в свой состав новые страны. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее МИД Украины пожаловался на статус страны в рамках саммита НАТО.

    «Отношение к членству Украины в НАТО свидетельствует о том, что лица, принимающие ключевые решения, постепенно возвращаются в реальность. Украина не соответствует статусу альянса. И более того, многие страны, включая Венгрию, отчасти Турцию и ряд западноевропейских стран, не хотят ее видеть в альянсе», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Та реакция на вступление в НАТО, которую Украина сейчас получает – это реальная оценка ее статуса и положения дел в стране. Наверное, если бы для Украины военные действия были феноменально успешными, то ей бы могли предложить план действий по членству в НАТО», – отметил он.

    «Но то, что предлагают Украине сейчас – это исключительно формальность и смена одного декоративного названия на другое, вместо Комиссии «Украина – НАТО» ей предлагают Совет «Украина – НАТО», что подается как повышение статуса отношений. Но все это служит только для того, чтобы подпитывать ее деньгами и оружием, а также толкать на дальнейшее противостояние с Россией», – акцентировал собеседник.

    «На примере недавнего принятия в НАТО Финляндии и Швеции мы видим: когда руководство альянса действительно заинтересовано в участии той или иной страны, то им не выдвигают каких-либо дополнительных или невыполнимы условий. Их принимают в альянс сразу», – отметил эксперт.

    «А Украину, очевидно, не хотят видеть в составе альянса, в ней не видят равного партнера. Власти в Киеве должны осознать, что Брюссель и Вашингтон водят Украину за нос и используют лишь как таран и инструмент давления на Россию», – считает Ткаченко.

    Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила приглашение принять участие только во встрече «на полях» июльского саммита НАТО в Вильнюсе, но не на сам саммит.

    Кулеба также посетовал на отсутствие в НАТО однозначной позиции относительно членства Украины. По его мнению, имеются все условия для приглашения Киева в НАТО, и если альянс «не примет сильного решения» по поводу членства Украины, то «возобладает логика страха».

    Вслед за этим Глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что на данном этапе боевых действий Украине не будет предложено членство в Североатлантическом альянсе. В интервью Financial Times он отметил: Украина отдает себе отчет в том, что во время горячей фазы (конфликта) принятие единогласного политического решения маловероятно.

    Резников утверждает, что аргументом для приглашения Киева в НАТО является тот факт, что Украина – единственная страна в мире, которая имеет боевой опыт «сдерживания русских» и применяет для этого оружие НАТО. По данным FT, глава Минобороны Украины установил прочные отношения с западными коллегами, в частности с главой Пентагона Ллойдом Остином, который, по словам Резникова, называет его «своим близким другом».

    Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с лидерами стран альянса в Гааге заявил, что организация должна оказывать максимальную помощь Киеву, НАТО следует обеспечить войскам Украины возможность занять как можно больше земли.

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    В НАТО анонсировали создание системы ПВО в Прибалтике
    		   
    26 июня 2023, 15:36
    Фото: defenseimagery.mil
    Текст: Алексей Дегтярев

    В ходе натовского саммита в Вильнюсе планируется утвердить создание системы противовоздушной обороны прибалтийских стран, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

    На саммите страны НАТО одобрят переход от миссии воздушной полиции к созданию системы ПВО на ротационной основе, сказал Столтенберг, передает ТАСС.

    Первые системы ПВО должны прийти в страны Прибалтики из Германии.

    Коментарии (13)
    В Польше назвали «негативным сигналом» появление группы «Вагнер» в Белоруссии
    Дуда заявил о «негативном сигнале» для Польши из-за появления Пригожина в Белоруссии

    27 июня 2023, 17:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    Появление ЧВК «Вагнер» на белорусской территории – негативный сигнал для польской стороны, заявил президент Польши Анджей Дуда.

    Перемещение российских сил в виде группы «Вагнер» в Белоруссию и основателя группы Евгения Пригожина – «очень негативные сигналы» для Варшавы, заявил Дуда, передает ТАСС.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин действительно находится в республике.

    Коментарии (6)
    В НАТО сочли мятеж ЧВК «Вагнер» внутренним делом России
    Столтенберг заявил, что НАТО считает произошедшие в субботу в России события ее внутренним делом

    26 июня 2023, 11:18

    Текст: Вера Басилая

    НАТО считает последние события в России ее внутренним делом, но по-прежнему следит за ситуацией, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Вильнюсе на пресс-конференции.

    Генсек НАТО заявил, что ситуацию в России в альянсе изучают и мониторят, но считают, что это внутреннее дело Москвы, передает ТАСС.

    Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.

    В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.

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    В США назвали последнюю надежду Зеленского
    Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский рассчитывает, что НАТО введет войска на Украину

    28 июня 2023, 14:35

    Текст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что полностью уничтоженное западное вооружение приведет к прямому вмешательству НАТО в конфликт, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Ричарду Медхерсту на его YouТube-канале.

    Бывший разведчик считает, что Зеленский понимает, что западное вооружение не изменит исход на поле боя, он продолжает требовать больше поставок: уничтожение вооружения НАТО послужит мотивацией для альянса принять непосредственное участие в конфликте, чтобы спасти киевский режим, передает РИА «Новости».

    Риттер указал, что НАТО тоже ничего не сможет сделать.

    Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО может официально вмешаться в украинский конфликт, чтобы спасти политическое будущее президента США Джо Байдена после разгрома Россией Вооруженных сил Украины.

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    Verdens Gang: В НАТО договорились оставить Столтенберга генсеком еще на год
    Verdens Gang: Страны – члены НАТО договорились оставить Столтенберга генсеком на год
    		   
    28 июня 2023, 14:20
    Фото: Jonas Ekstromer/EPA/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Лидеры стран Североатлантического альянса якобы смогли договориться о продлении полномочий действующего генсека военного блока Йенса Столтенберга.

    Столтенберг останется генеральным секретарем НАТО еще на один год, утверждает Verdens Gang, передает ТАСС.

    Сообщается, что правительства 31 страны-члена НАТО сошлись во мнении касательно этого вопроса, передает RT. По данным источников, официального решения  следует ожидать в ближайшие дни.

    При этом сам Столтенберг пока не дал официального согласия на продление контракта.

    Ранее Financial Times сообщала, что срок полномочий Столтенберга может быть продлен из-за затянувшихся поисков преемника на этот пост.

    Коментарии (9)
    В НАТО оценили возможность применения размещенного в Белоруссии ЯО
    Столтенберг: В НАТО не видят признаков возможности применения Россией размещенного в Белоруссии ядерного оружия

    26 июня 2023, 12:40

    Текст: Антон Никитин

    Признаки возможности применения Россией размещенного в Белоруссии ядерного оружия не наблюдаются, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления в Вильнюсе.

    По словам Столтенберга, в НАТО следят за ситуацией в Белоруссии, где Россия «безответственно» разместила ядерное оружие. Вместе с этим он признал, что в альянсе не видят никаких признаков того, что Россия намерена его применить, передает ТАСС.

    Генсек заверил, что это не поколеблет решимости НАТО осуществить свои планы, а помощь Украине со стороны альянса будет продолжаться «так долго, как потребуется».

    Напомним, 16 июня президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии.

    Коментарии (0)
    Дания решила раньше списать старые самолеты F-16 для передачи Украине
    Датское радио: ВВС Дании раньше спишут самолеты F-16 для ускорения их передачи Украине

    26 июня 2023, 11:52

    Текст: Вера Басилая

    Датские ВВС собираются списать F-16 уже в 2025 году, им на смену придут истребители-бомбардировщики F-35, что ускорит передачу этих самолетов Украине, сообщило Датское радио.

    Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил в эфире радио, что Дания помогает в подготовке украинских летчиков, но также страна будет определяться, как будет проходить пожертвование датских F-16, передает ТАСС.

    Он отметил, что на подготовку украинских летчиков уйдет от полугода до восьми месяцев, значит самолеты останутся в Дании до 2024 года, но  решение об их передаче может быть принято еще до этого.

    ВВС Дании насчитывает 43 машин F-16, из них используются 30.

    Ранее издание Politico со ссылкой на близкие к НАТО источники сообщило, что Запад может начать поставки самолетов F-16 на Украину в начале 2024 года.

    Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае поставок F-16 киевскому режиму эти самолеты будут уничтожены.

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    Минобороны Украины заявило о выполнении трех ключевых условий для вступления в НАТО
    Глава минобороны Украины Резников заявил, что Киев выполнил три ключевых условия для вступления в НАТО

    28 июня 2023, 14:14

    Текст: Александра Юдина

    Киев выполнил три необходимых ключевых условия для возможности вступления в Североатлантический альянс, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

    По его словам, Киев создал оперативную совместимость с силами НАТО, обеспечил прозрачную систему закупок и установил гражданский контроль над вооруженными силами, что является предварительными условиями к вступлению в Североатлантический альянс, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

    Однако Резников отметил, что Киев не ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля приглашения в НАТО, только рассчитывает получить «гарантии приглашения в НАТО» после завершения военного конфликта.

    Так, согласно 10-й статье Североатлантического договора, к кандидату на вступление выдвигается около десятка требований, включая урегулирование мирными средствами международных споров, внутренних межэтнических споров, защиту прав человека, отказ от угрозы применения силы.

    По мнению президента Украины Владимира Зеленского, страна стала кандидатом в ЕС, то же самое будет и в ситуации с НАТО.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко оценил жалобы Украины на свой статус в отношениях с НАТО, заметив, что нежелание руководства Североатлантического альянса торопиться с принятием Украины свидетельствует о реальном отношении альянса к стране.

    Коментарии (4)
    В Польше решили укрепить границу с Белоруссией из-за «Вагнера»

    28 июня 2023, 20:28

    Текст: Алексей Дегтярев

    Польское руководство захотело укрепить границу с Белоруссией из-за прибывших туда сил группы «Вагнер», заявил польский премьер Ярослав Качиньский.

    В Белоруссии собралось «около 8 тыс. подготовленных солдат», заявил Качиньский, передает ТАСС.

    По его словам, это представляет угрозу киевскому режиму, Литве и Польше. Сейчас приняты решения по дополнительному усилению обороноспособности польской границы. Это касается личного состава и укреплений.

    Ранее польский президент Анджей Дуда заявлял, что появление ЧВК «Вагнер» на белорусской территории – негативный сигнал для польской стороны.

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    Столтенберг заявил об укреплении связи НАТО с Украиной на саммите в Вильнюсе
    Генсек НАТО Столтенберг заявил об укреплении связи НАТО с Киевом на саммите в Вильнюсе

    28 июня 2023, 15:29

    Текст: Александра Юдина

    Североатлантический альянс укрепит политические связи с Киевом на саммите в Вильнюсе 11–12 июля, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

    По его словам, на саммите будет согласован многолетний пакет помощи ввиду усиленных политических связи с Киевом, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны Украины заявило о выполнении трех ключевых условий для вступления в НАТО.

    Политолог Станислав Ткаченко оценил жалобы Украины на свой статус в отношениях с НАТО, заметив, что нежелание руководства Североатлантического альянса торопиться с принятием Украины свидетельствует о реальном отношении альянса к стране.

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