В МИД раскритиковали Францию за поддержку вступления Украины в НАТО США одобрили закупку Польшей ПВО и ПРО стоимостью 15 млрд долларов Госдепартамент США одобрил закупку Польшей ПВО и ПРО стоимостью 15 млрд долларов

Фото: Ting Shen/ZUMA/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил планы Польши закупить интегрированную систему противовоздушной обороны и противоракетной обороны стоимостью 15 млрд долларов, сообщает пресс-служба агентства по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США. В ведомстве отметили, что подрядчиками закупки станут компании Raytheon и Lockheed Martin, США поддерживают намерение Польши, так как этим будет обеспечена «национальная безопасность США, так как повышает безопасность союзника по НАТО», передает «Коммерсант». Кроме того, в США одобрили вероятную продажу Норвегии управляемых бомб малого диаметра GBU-53/B на сумму около 293 млн долларов для повышения возможность страны противостоять текущим и будущим угрозам». Ранее стало известно, что Израиль может вести переговоры с Польшей и Украиной о поставках списанных танков «Меркава». Позднее израильский политолог рассказал газете ВЗГЛЯД, зачем польские СМИ используют «лживую дезинформацию». В Германии решили не признавать обязательства по Акту Россия – НАТО В Германии заявили, что Акт Россия – НАТО не может быть ограничителем для усиления восточного фланга

Фото: ddp/Sulupress/Reuters

Текст: Ольга Иванова

Акт Россия – НАТО в сложившейся ситуации больше не может быть ограничительным фактором в вопросе укрепления восточного фланга альянса, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер. По его словам, основополагающий акт «опирается на обстановку в сфере безопасности, при которой не стреляют». Это положение, считает Вагнер, «Россия в последние годы все больше осложняла – вплоть до развязывания захватнической войны сегодня в Европе», передает ТАСС. Напомним, новые региональные оборонные планы Североатлантического альянса по «защите» от «России и террористических групп» предусматривают необходимость развертывания еще больших сил НАТО по всей территории альянса, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на заседании в Брюсселе. В НАТО собрались помочь войскам Украины занять как можно больше земли Генсек НАТО Столтенберг: Североатлантический альянс должен помочь войскам Украины занять как можно больше земли 27 июня 2023, 22:58 Текст: Антон Никитин

Североатлантический альянс должен оказывать максимальную помощь Киеву, НАТО следует обеспечить войскам Украины возможность занять как можно больше земли, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с лидерами стран альянса в Гааге. Столтенберг призвал не недооценивать Россию после событий минувших выходных дней. В то же время он подчеркнул, что Североатлантический альянс должен оказывать максимальную помощь Украине, войска которой «продвигаются вперед, и чем больше земли они займут, тем сильнее будет позиция Киева на грядущих переговорах», передает ТАСС. Генсек НАТО также заявил, что на саммите в Вильнюсе лидеры входящих в альянс стран примут военные планы развертывания новых сил на восточном фланге, утвердят создание системы противовоздушной обороны в Прибалтике. Он объяснил эти военные приготовления необходимостью всесторонне усилить оборону и сдерживание. Столтенберг указал, что для финансирования всех этих усилий лидеры стран НАТО должны определить отметку в 2% ВВП в качестве минимального уровня военных расходов, а не целевого показателя. Ранее в Киеве призвали НАТО принять в Вильнюсе решение о вступлении Украины. Новости СМИ2 В НАТО напомнили главное условие вступления Украины в альянс Столтенберг заявил, что условием для вступления Украины в НАТО остается победа в конфликте с Россией

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Украина может вступить в Североатлантический альянс, но условием для этого является победа киевского режима в конфликте с Россией, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг. Срочной задачей является обеспечение победы украинской стороны, весь фокус нужно сместить на это, заявил Столтенберг, передает ТАСС. Это является предварительным условием для дискуссии о членстве Украины в НАТО, добавил он. Ранее глава украинского минобороны Алексей Резников заявил о выполнении киевским режимом ключевых условий для возможности вступления в альянс. В Польше началась процедура люстрации чиновников 27 июня 2023, 15:14 Текст: Кристина Цыцура

В Польше начался процесс люстрации чиновников согласно новой поправке в закон о госслужбе. Для госструктур вводится запрет на трудоустройство для лиц, служивших в органах госбезопасности в 1944–1990 годах. Такие работники будут уволены, передает РИА «Новости». Таким образом, своей работы лишатся бывшие сотрудники спецслужб Польской Народной Республики. В течение семи дней руководители должны передать в Институт национальной памяти список всех своих сотрудников, родившихся до 1 августа 1972 года. Под люстрацию могут попасть около 40 тыс. польских чиновников. Напомним, Сейм Польши утвердил законопроект в конце мая. Новости СМИ2 Политолог оценил жалобы Украины на свой статус в отношениях с НАТО Политолог Ткаченко: Украина для НАТО – не партнер, а инструмент давления на Россию

Фото: Wiktor Dabkowski/DPA/ТАСС

Текст: Дарья Волкова

Нежелание руководства НАТО торопиться с принятием Украины свидетельствует о реальном отношении альянса к стране. На примере Швеции и Финляндии мы видим, как ведет себя альянс, когда действительно хочет принять в свой состав новые страны. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее МИД Украины пожаловался на статус страны в рамках саммита НАТО. «Отношение к членству Украины в НАТО свидетельствует о том, что лица, принимающие ключевые решения, постепенно возвращаются в реальность. Украина не соответствует статусу альянса. И более того, многие страны, включая Венгрию, отчасти Турцию и ряд западноевропейских стран, не хотят ее видеть в альянсе», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Та реакция на вступление в НАТО, которую Украина сейчас получает – это реальная оценка ее статуса и положения дел в стране. Наверное, если бы для Украины военные действия были феноменально успешными, то ей бы могли предложить план действий по членству в НАТО», – отметил он. «Но то, что предлагают Украине сейчас – это исключительно формальность и смена одного декоративного названия на другое, вместо Комиссии «Украина – НАТО» ей предлагают Совет «Украина – НАТО», что подается как повышение статуса отношений. Но все это служит только для того, чтобы подпитывать ее деньгами и оружием, а также толкать на дальнейшее противостояние с Россией», – акцентировал собеседник. «На примере недавнего принятия в НАТО Финляндии и Швеции мы видим: когда руководство альянса действительно заинтересовано в участии той или иной страны, то им не выдвигают каких-либо дополнительных или невыполнимы условий. Их принимают в альянс сразу», – отметил эксперт. «А Украину, очевидно, не хотят видеть в составе альянса, в ней не видят равного партнера. Власти в Киеве должны осознать, что Брюссель и Вашингтон водят Украину за нос и используют лишь как таран и инструмент давления на Россию», – считает Ткаченко. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила приглашение принять участие только во встрече «на полях» июльского саммита НАТО в Вильнюсе, но не на сам саммит. Кулеба также посетовал на отсутствие в НАТО однозначной позиции относительно членства Украины. По его мнению, имеются все условия для приглашения Киева в НАТО, и если альянс «не примет сильного решения» по поводу членства Украины, то «возобладает логика страха». Вслед за этим Глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что на данном этапе боевых действий Украине не будет предложено членство в Североатлантическом альянсе. В интервью Financial Times он отметил: Украина отдает себе отчет в том, что во время горячей фазы (конфликта) принятие единогласного политического решения маловероятно. Резников утверждает, что аргументом для приглашения Киева в НАТО является тот факт, что Украина – единственная страна в мире, которая имеет боевой опыт «сдерживания русских» и применяет для этого оружие НАТО. По данным FT, глава Минобороны Украины установил прочные отношения с западными коллегами, в частности с главой Пентагона Ллойдом Остином, который, по словам Резникова, называет его «своим близким другом». Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с лидерами стран альянса в Гааге заявил, что организация должна оказывать максимальную помощь Киеву, НАТО следует обеспечить войскам Украины возможность занять как можно больше земли. В НАТО анонсировали создание системы ПВО в Прибалтике

Фото: defenseimagery.mil

Текст: Алексей Дегтярев

В ходе натовского саммита в Вильнюсе планируется утвердить создание системы противовоздушной обороны прибалтийских стран, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. На саммите страны НАТО одобрят переход от миссии воздушной полиции к созданию системы ПВО на ротационной основе, сказал Столтенберг, передает ТАСС. Первые системы ПВО должны прийти в страны Прибалтики из Германии. Новости СМИ2 В Польше назвали «негативным сигналом» появление группы «Вагнер» в Белоруссии Дуда заявил о «негативном сигнале» для Польши из-за появления Пригожина в Белоруссии 27 июня 2023, 17:44 Текст: Алексей Дегтярев

Появление ЧВК «Вагнер» на белорусской территории – негативный сигнал для польской стороны, заявил президент Польши Анджей Дуда. Перемещение российских сил в виде группы «Вагнер» в Белоруссию и основателя группы Евгения Пригожина – «очень негативные сигналы» для Варшавы, заявил Дуда, передает ТАСС. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин действительно находится в республике. В НАТО сочли мятеж ЧВК «Вагнер» внутренним делом России Столтенберг заявил, что НАТО считает произошедшие в субботу в России события ее внутренним делом 26 июня 2023, 11:18 Текст: Вера Басилая

НАТО считает последние события в России ее внутренним делом, но по-прежнему следит за ситуацией, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Вильнюсе на пресс-конференции. Генсек НАТО заявил, что ситуацию в России в альянсе изучают и мониторят, но считают, что это внутреннее дело Москвы, передает ТАСС. Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу. В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию. Новости СМИ2 В США назвали последнюю надежду Зеленского Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский рассчитывает, что НАТО введет войска на Украину 28 июня 2023, 14:35 Текст: Вера Басилая

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что полностью уничтоженное западное вооружение приведет к прямому вмешательству НАТО в конфликт, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Ричарду Медхерсту на его YouТube-канале. Бывший разведчик считает, что Зеленский понимает, что западное вооружение не изменит исход на поле боя, он продолжает требовать больше поставок: уничтожение вооружения НАТО послужит мотивацией для альянса принять непосредственное участие в конфликте, чтобы спасти киевский режим, передает РИА «Новости». Риттер указал, что НАТО тоже ничего не сможет сделать. Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО может официально вмешаться в украинский конфликт, чтобы спасти политическое будущее президента США Джо Байдена после разгрома Россией Вооруженных сил Украины. Verdens Gang: В НАТО договорились оставить Столтенберга генсеком еще на год Verdens Gang: Страны – члены НАТО договорились оставить Столтенберга генсеком на год

Фото: Jonas Ekstromer/EPA/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Лидеры стран Североатлантического альянса якобы смогли договориться о продлении полномочий действующего генсека военного блока Йенса Столтенберга. Столтенберг останется генеральным секретарем НАТО еще на один год, утверждает Verdens Gang, передает ТАСС. Сообщается, что правительства 31 страны-члена НАТО сошлись во мнении касательно этого вопроса, передает RT. По данным источников, официального решения следует ожидать в ближайшие дни. При этом сам Столтенберг пока не дал официального согласия на продление контракта. Ранее Financial Times сообщала, что срок полномочий Столтенберга может быть продлен из-за затянувшихся поисков преемника на этот пост. Новости СМИ2 В НАТО оценили возможность применения размещенного в Белоруссии ЯО Столтенберг: В НАТО не видят признаков возможности применения Россией размещенного в Белоруссии ядерного оружия 26 июня 2023, 12:40 Текст: Антон Никитин

Признаки возможности применения Россией размещенного в Белоруссии ядерного оружия не наблюдаются, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления в Вильнюсе. По словам Столтенберга, в НАТО следят за ситуацией в Белоруссии, где Россия «безответственно» разместила ядерное оружие. Вместе с этим он признал, что в альянсе не видят никаких признаков того, что Россия намерена его применить, передает ТАСС. Генсек заверил, что это не поколеблет решимости НАТО осуществить свои планы, а помощь Украине со стороны альянса будет продолжаться «так долго, как потребуется». Напомним, 16 июня президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии. Дания решила раньше списать старые самолеты F-16 для передачи Украине Датское радио: ВВС Дании раньше спишут самолеты F-16 для ускорения их передачи Украине 26 июня 2023, 11:52 Текст: Вера Басилая

Датские ВВС собираются списать F-16 уже в 2025 году, им на смену придут истребители-бомбардировщики F-35, что ускорит передачу этих самолетов Украине, сообщило Датское радио. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил в эфире радио, что Дания помогает в подготовке украинских летчиков, но также страна будет определяться, как будет проходить пожертвование датских F-16, передает ТАСС. Он отметил, что на подготовку украинских летчиков уйдет от полугода до восьми месяцев, значит самолеты останутся в Дании до 2024 года, но решение об их передаче может быть принято еще до этого. ВВС Дании насчитывает 43 машин F-16, из них используются 30. Ранее издание Politico со ссылкой на близкие к НАТО источники сообщило, что Запад может начать поставки самолетов F-16 на Украину в начале 2024 года. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае поставок F-16 киевскому режиму эти самолеты будут уничтожены. Новости СМИ2 Минобороны Украины заявило о выполнении трех ключевых условий для вступления в НАТО Глава минобороны Украины Резников заявил, что Киев выполнил три ключевых условия для вступления в НАТО 28 июня 2023, 14:14 Текст: Александра Юдина

Киев выполнил три необходимых ключевых условия для возможности вступления в Североатлантический альянс, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. По его словам, Киев создал оперативную совместимость с силами НАТО, обеспечил прозрачную систему закупок и установил гражданский контроль над вооруженными силами, что является предварительными условиями к вступлению в Североатлантический альянс, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian. Однако Резников отметил, что Киев не ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля приглашения в НАТО, только рассчитывает получить «гарантии приглашения в НАТО» после завершения военного конфликта. Так, согласно 10-й статье Североатлантического договора, к кандидату на вступление выдвигается около десятка требований, включая урегулирование мирными средствами международных споров, внутренних межэтнических споров, защиту прав человека, отказ от угрозы применения силы. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, страна стала кандидатом в ЕС, то же самое будет и в ситуации с НАТО. Ранее политолог Станислав Ткаченко оценил жалобы Украины на свой статус в отношениях с НАТО, заметив, что нежелание руководства Североатлантического альянса торопиться с принятием Украины свидетельствует о реальном отношении альянса к стране. В Польше решили укрепить границу с Белоруссией из-за «Вагнера» 28 июня 2023, 20:28 Текст: Алексей Дегтярев

Польское руководство захотело укрепить границу с Белоруссией из-за прибывших туда сил группы «Вагнер», заявил польский премьер Ярослав Качиньский. В Белоруссии собралось «около 8 тыс. подготовленных солдат», заявил Качиньский, передает ТАСС. По его словам, это представляет угрозу киевскому режиму, Литве и Польше. Сейчас приняты решения по дополнительному усилению обороноспособности польской границы. Это касается личного состава и укреплений. Ранее польский президент Анджей Дуда заявлял, что появление ЧВК «Вагнер» на белорусской территории – негативный сигнал для польской стороны. Новости СМИ2 Столтенберг заявил об укреплении связи НАТО с Украиной на саммите в Вильнюсе Генсек НАТО Столтенберг заявил об укреплении связи НАТО с Киевом на саммите в Вильнюсе 28 июня 2023, 15:29 Текст: Александра Юдина

Североатлантический альянс укрепит политические связи с Киевом на саммите в Вильнюсе 11–12 июля, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. По его словам, на саммите будет согласован многолетний пакет помощи ввиду усиленных политических связи с Киевом, передает ТАСС. Ранее Минобороны Украины заявило о выполнении трех ключевых условий для вступления в НАТО. Политолог Станислав Ткаченко оценил жалобы Украины на свой статус в отношениях с НАТО, заметив, что нежелание руководства Североатлантического альянса торопиться с принятием Украины свидетельствует о реальном отношении альянса к стране.