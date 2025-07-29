Российские войска освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной, пехотной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Красноармейска, Новоукраинки, Удачного, Чунишино, Муравки и Димитрова в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 395 военнослужащих, танк, девять бронемашин, в том числе американские бронетранспортер М113, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro, два орудия полевой артиллерии, израильская радиолокационная станция RADA.

Между тем подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Алексеевки, Храповщины, Кондратовки, Юнаковки и Андреевки в Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Амбарным и Меловым в Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли свыше 165 военнослужащих, две бронемашины и пять артиллерийских орудий. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы, склад с боеприпасами и материальными средствами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Торского, Шандриголово, Новоселовки в ДНР, Дружелюбовки и Купянска в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

Потери противника при этом составили более 250 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и семь складов боеприпасов.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Серебрянки, Щербиновки, Катериновки, Северска, Часова Яра, Александро-Шультино и Константиновки в ДНР.

Противник потерял до 270 военнослужащих, танк и четыре артиллерийских орудия, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены склад с боеприпасами и два склада материальных средств, перечислили в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии около Червоного, Темировки в Запорожской области и Сосновки в Днепропетровской области.

При этом ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад материальных средств.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ поблизости от Новоандреевки, Степногорска в Запорожской области, Антоновки и Никольского в Херсонской области.

Уничтожены свыше 55 военнослужащих и шесть станций РЭБ. Поражены склад боеприпасов и два склада с матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

В минувшие выходные российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области.

Всего за прошлую неделю неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в Сумской области и ДНР, в частности они освободили Варачино в Сумской области и Новоторецкое в ДНР.