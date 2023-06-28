В Фонде «Защитники Отечества» рассказали об обеспечении ветеранов СВО протезами и средствами реабилитации

Обеспечение ветеранов СВО средствами реабилитации – одна из задач государственного фонда «Защитники Отечества», созданного по инициативе президента. Председатель фонда Анна Цивилева рассказала о том, как фонд будет обеспечивать ветеранов СВО техническими средствами реабилитации и высокофункциональными протезами, не входящими в федеральный перечень.

«Встречаясь с ветеранами, получившими тяжелые ранения с последующей ампутацией, мы видим, что все они хотят продолжать активную жизнь, работать и быть такими же членами общества, как мы с вами. Фонд будет обеспечивать их теми ТСР и протезами, которые не входят в федеральный перечень. Для этого создан экспертный совет, который определит перечень таких изделий, затем этот перечень утвердит попечительский совет фонда, и далее мы обеспечим их поставку ветеранам», – отметила Цивилева.

«Это вопрос, который определяет качество жизни людей с инвалидностью, прежде всего, молодых мужчин из числа участников СВО. Травма, полученная ими в ходе боевых действий, не должна исключать возможности жить полноценной жизнью, работать, создавать семью, заниматься любимым делом. Нужны понятные и доступные механизмы обеспечения инвалидов боевых действий необходимыми средствами реабилитации под их новые физические возможности», – подчеркнул губернатор Новгородской области, председатель Комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин.

По словам заместителя Министра труда и социальной защиты РФ Алексея Вовченко, ведомство работает над упрощением процедуры получения ТСР людьми, которые в этом нуждаются.



«Первое – мы начинаем с совершенствования назначения ТСР в учреждениях медико-социальной экспертизы. С июня мы наделили учреждения дополнительными полномочиями в части протезов: по подбору моделей, по подбору комплектующих, классификации. Приказы зарегистрированы в Минюсте, скоро они вступают в силу, сейчас мы активно обучаем самих врачей и экспертов», – рассказал Вовченко.

Второй шаг – расширение перечня предоставляемых изделий. Еще одна важная задача – упростить порядок предоставления ТСР. Сейчас все документы в медико-социальную экспертизу формируются в электронном виде от медицинских учреждений. Все способы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также переведены в электронный вид и доступны на портале Госуслуг. Там же человек может узнать, сертификат на какую сумму для приобретения ТСР ему может быть предоставлен.

Напомним, с 1 июня региональные филиалы фонда «Защитники Отечества» начали работу во всех субъектах РФ.

