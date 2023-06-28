Эксперт объяснил необходимость экстерриториальных избирательных участков

Эксперт Брод назвал своевременным создание механизма голосования на экстерриториальных участках

Создание так называемых экстерриториальных избирательных участков, на которых в сентябре смогут проголосовать военные, находящиеся на СВО, и жители, покинувшие свои дома до завершения СВО, позволит гражданам реализовать свои избирательные права, заявил председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), член СПЧ при Александр Брод.

«Решением ЦИК создан эффективный механизм, позволяющий в сжатые сроки развернуть инфраструктуру выборов для голосования на экстерриториальных участках. Он дает возможность проголосовать гражданам, находящимся в силу внешних обстоятельств либо по долгу службы вне своих регионов, и надежно обеспечит реализацию прав этой категории граждан на участие в формировании органов госвласти своих регионов», – приводятся его слова на сайте НОМ.



Эксперт назвал это своевременным, отметив одновременно готовность коллег по ассоциации включиться в решение задач общественного контроля в вопросах защиты и реализации избирательных прав при создании и проведении голосования на участках с учетом особенностей его организации. При должном общественном контроле подобные участки будут востребованы, считает эксперт.

Напомним, ЦИК России предложил использовать новый термин «экстерриториальные избирательные участки». Это избирательные участки, образованные при проведении выборов в органы государственной власти одного региона России на территории другого субъекта РФ.

Порядок создания экстерриториальных комиссий имеет универсальный характер, но в текущем выборном цикле он направлен, прежде всего, на создание возможности участия в выборах граждан, обладающих активным избирательным правом в новых регионах (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской обл.), находящихся вне их территории, а также избирателей других регионов, находящихся в новых субъектах Российской Федерации.

Основанием для включения в список избирателей на экстерриториальном избирательном участке гражданина, обладающего активным избирательным правом на соответствующих выборах, является его письменное заявление, поданное не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования, в экстерриториальную УИК, либо его устное обращение в нее, поданное в день (дни) голосования не позднее окончания голосования на избирательном участке.

В настоящее время предполагается, что в 81 регионе России будет образовано 328 экстерриториальных участков для голосования на выборах, которые проводятся в четырех новых субъектах Российской Федерации. Руководство ими может быть возложено на ТИК, уже существующие в этих регионах.