Блинкен рассказал, как завершится конфликт на Украине Лавров заявил о готовности России к контактам с США 28 июня 2023, 18:03 Текст: Алексей Дегтярев

Американская сторона обращается к российской через помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, ведутся контакты по вопросу функционирования посольств, Москва готова к контактам с Вашингтоном, заявил глава МИД Сергей Лавров. Есть обращения по линии Салливана, есть контакты по вопросам функционирования российского посольства и американского посольства, сказал министр, передает ТАСС. На данный момент дипломаты «разгребают завалы», которые начал создавать 44-й президент США Барак Обама за три недели до инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа. Лавров уточнил, что речь идет про то, когда из США выгнали десятки российских дипломатов, отобрали пять объектов собственности. «Начало было положено именно тогда. Так что мы к контактам готовы», – подчеркнул глава ведомства. Он отметил, что не стал бы отказываться от контактов с западными коллегами. Кандидат в президенты США предложил ответ Вашингтона на ядерное оружие РФ в Белоруссии Кандидат в президенты США Кеннеди предложил вывезти ядерное оружие из нескольких стран Европы

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший в ответ на заявление американских сенаторов, осуждающих размещение ядерного оружия в Белоруссии, призвал в качестве первого шага по деэскалации вывезти ядерное оружие США из Германии, Италии, Бельгии, Турции и Нидерландов. Пост с предложением политик опубликовал в Twitter (заблокирован в России – прим. ВЗГЛЯД). Он предложил заменить порочный круг эскалации миростроительством. В посте отмечается, что сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументал приняли угрожающую России резолюцию из-за размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Кеннеди-младший согласился с тем, что Россия должна вывезти ядерное оружие из Белоруссии, но для начала Кеннеди предложил США сделать миролюбивый шаг и убрать американские ядерные заряды из Европы. Ранее сообщалось, что Белоруссия получила значительную часть ядерного оружия из России. США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов чартерным рейсом 27 июня 2023, 21:39 Текст: Ольга Иванова

Вашингтон разрешил вывезти из США чартерным рейсом российских дипломатических служащих, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Он подчеркнул, что Вашингтон, в свою очередь, ожидает, что Россия также будет поддерживать открытыми транспортные каналы для американских дипломатов и грузов в отношении посольства в Москве, передает РИА «Новости». Ранее в МИД России сообщили, что спецборт направляется в США для того, чтобы забрать российских дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну из-за завершения трехлетнего срока пребывания. Новости СМИ2 Москва обвинила Вашингтон в одержимости идеей поражения России Посольство РФ в Вашингтоне: США одержимы идеей нанести России стратегическое поражение

Новые поставки продукции военного назначения Украине лишь подтверждают одержимость Соединенных Штатов идеей нанести России стратегическое поражение, говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне. Как отметили российские дипломаты в Telegram-канале диппредставительства РФ в Вашингтоне, Соединенные Штаты предпринимают тщетные попытки победить Россию «на поле боя» руками киевских марионеток, объявляют о выделении режиму Зеленского все новых «пакетов» военной помощи. В посольстве подчеркнули, что очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести России стратегическое поражение, для этого толкает подопечных на все более отчаянные авантюры. При этом российские дипломаты выразили уверенность, что жизни украинцев для американских властей ничего не значат. Накануне Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли снаряды для комплексов противовоздушной обороны Patriot, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боевые машины пехоты Bradley и бронемашины Stryker. Напомним, 22 июня российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что западные союзники Украины решили воевать с Россией «до последнего украинца». NI: Украинские военные проходят через «сущий ад» в логистике при починке западных танков

В ходе эксплуатации украинской армией военной техники США выявились ее неготовность к местным условиям и сложность, указал американский журналист Патрик Дреннан. Американские боевые машины нередко испытывают проблемы в полевых условиях, танки Abrams непригодны к починке во время боя, указал Дреннан в статье для National Interest. Для замены разбитой оптики этого танка нужно извлекать целые подсистемы машины, отправлять их на склад, расположенный потенциально за сотни миль, и заказывать подсистемы на замену, пояснил журналист, передает РИА «Новости». Производство Abrams может обходиться в 10 млн долларов, а Leopard 2 стоит порядка 6 млн долларов, указал он. Логистические проблемы в этих ситуациях делают перспективу починки «похожей на сущий ад», заключил Дреннан. Ранее американский журнал Military Watch рассказывал, как российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» успешно уничтожает западные танки. Новости СМИ2 В США призвали СМИ не прикрывать взяточничество Байдена новостями про Россию Законодатель в США Боберт призвала американские СМИ не прикрывать в взяточничество Байдена новостями про Россию 28 июня 2023, 08:43 Текст: Александра Юдина

Американские СМИ отдают предпочтение связанным с Россией новостям вместо того, чтобы сообщать о причастности президента США Джо Байдена к коррупции, выразила мнение член Палаты представителей Конгресса США от республиканской партии Лорен Боберт (штат Колорадо). В своем Twitter (запрещен в России), она указала, что «средства массовой информации хотят, как обычно, говорить о России», однако найдется «кто-нибудь, кто выйдет вперед и сообщит американскому народу о 5 млн долларов, которые Байден получил в качестве взяток», передает ТАСС. «Кто выйдет вперед и обсудит сообщения с угрозами, которые по WhatsApp отправлял (сын президента США) Хантер китайскому бизнесмену на случай, если он не получит деньги? Где тот смелый журналист, который расскажет это народу?» – подчеркнула Боберт. Отмечается, что сообщение американского законодателя было опубликовано в 23.03 по местному времени 27 июня (05.03 мск 28 июня), однако затем удалено. Ранее в морской разведке США заявили, что Байден с 18 июня скрывал правду о состоянии батискафа «Титан» в Атлантическом океане – ВМС США зарегистрировали взрыв батискафа еще в воскресенье, однако Байден придерживал эту новость до показаний информатора о Хантере, чтобы отвлечь внимание общественности. Блинкен рассказал, как завершится конфликт на Украине Блинкен заявил, что конфликт на Украине завершится дипломатическим путем 28 июня 2023, 17:45 Текст: Кристина Цыцура

Конфликт на Украине завершится дипломатическим путем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала MSNBC. При этом страны НАТО настроены на поддержку Киева и укрепление оборонных возможностей, чтобы конфликт не повторился позже, передает ТАСС. Блинкен заявил, что рассчитывает на достижение «справедливого и устойчивого мира». При этом сроки завершения конфликта он называть не стал. Ранее СМИ сообщали, что официальные переговоры по ситуации на Украине могут состояться уже в июле. В Копенгагене 24 июня «в условиях строжайшей секретности» прошла встреча по Украине. Новости СМИ2 Трамп назвал Байдена подконтрольным Китаю

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнего главу страны Джо Байдена контролирует Китай. По словам Трампа, Байден ничего не предпринимает относительно действий Китая на Кубе. Причина того, почему он ничего не хочет делать заключается в том, что он скомпрометирован. Китай владеет им, передает РИА «Новости». По словам Трампа, в случае победы на выборах в 2024 году он потребует от Пекина вывезти военное и шпионское оборудование с Кубы. Источники американских СМИ ранее сообщили, что Китай якобы использовал военную базу на Кубе для сбора разведданных. Китай и Куба якобы заключили секретную договоренность о создании китайской базы на острове для возможного слежения за США. Американцы возмутились обращению Зеленского к США Пользователи Сети возмутились обращению Зеленского в связи с военной помощью Украине 28 июня 2023, 09:58 Текст: Александра Юдина

Пользователи Twitter (заблокирован в РФ) из Соединенных Штатов возмущены очередным заявлением президента Украины Владимира Зеленского, который поблагодарил США за пакет военной помощи в размере 500 млн долларов. Пользователи из США назвали Зеленского «клоуном-убийцей» и выразили сомнения, что «украинские мужчины, которых киевский режим заставляет воевать в этом конфликте, чувствуют то же самое», передает РИА «Новости». Пользователь Right Designs отмечает, что именно по этой причине «перестал платить налоги», так как никогда не соглашался на то, чтобы его деньги шли на иностранные войны, к которым США не имеют никакого отношения. «Я не буду участвовать в коррупции! Пусть Украина и Россия сами улаживают свои разногласия, не обкрадывая меня и мою семью. Мы не хотим в этом участвовать», – подчеркнул он. Комментатор под ником Joseph Pino в свою очередь заметил, что идут «бесконечные траты на Украину, в то время как американские города испытывают нужду». «Все американцы? Вы получаете это финансирование только потому, что администрация Байдена такая же коррумпированная, как и ваша», – заверил Gerald Celente. По словам пользователя Paul A. Szypula, Зеленский объявил, что новых выборов на Украине не будет до окончания военных действий, то есть украинский народ застрял в конфликте, в котором невозможно победить. Он также призвал США перестать финансировать что-либо из этого, особенно, когда нет переговоров о мире. «Больше бюджета на ваш кокаин», – подытожил пользователь Sentletse. Ранее стало известно, что Пентагон выделил Киеву новый пакет помощи в 500 млн долларов. Также в Вашингтоне заявили о планах поставить Киеву дополнительно 30 БМП Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, противотанковые ракеты Javelin и другое оружие. Новости СМИ2 США ввели санкции против компаний из ЮАР и ОАЭ, якобы связанных с Пригожиным 27 июня 2023, 21:59 Текст: Ольга Иванова

Минфин США ввел санкции против четырех юридических лиц, которые, как считает Вашингтон, связаны с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Под санкции попали российская компания ООО «ДМ», фирмы Midas Ressources и Diamville Sau (обе из Центрально-Африканской Республики), Industrial Resources General Trading (Объединенные Арабские Эмираты), передает ТАСС. Накануне глава МИД Сергей Лавров рассказал о работе посла США в России Линн Трейси в период попытки военного мятежа. Он отметил, что дипломат пыталась передавать сигналы, что Вашингтон «тут ни при чем». Подчеркивалось, что Белый дом очень надеялся на сохранность ядерного оружия и выражал надежды на безопасность американских представителей. Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.

В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию. Лавров назвал «лукавством» заявления Госдепа о невмешательстве в дела России

Заявления американской стороны о невмешательстве во внутренние дела России в связи с военным мятежом выглядят лукавством, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. У США большой «послужной список» по смене режимов, потому подобные заявления о невмешательстве выглядят «несколько искусственно», заявил Лавров в эфире Первого канала, передает РИА «Новости». Он напомнил, что до недавнего времени в России работали американские фонды, неправительственные организации. Учитывая то, чем занимались эти структуры и как они «всячески обхаживали и тренировали оппозицию», можно назвать заявления США о невмешательстве «явным лукавством», указал министр. Ранее сообщалось, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен направил сотрудникам ведомства по всему миру телеграмму с просьбой воздерживаться от комментариев о попытке мятежа в России. Новости СМИ2 Пентагон выделил Киеву новый пакет помощи в 500 млн долларов В Пентагоне заявили о выделении Киеву нового пакета помощи на сумму около 500 млн долларов 27 июня 2023, 20:43 Текст: Кристина Цыцура

США выделили новый пакет военной помощи Украине, сумма составила около 500 млн долларов, сообщили в Пентагоне. Транш будет содержать «ключевые вооружения, необходимые для поддержки контрнаступательных операций Украины», передает РИА «Новости». Киев получит бронетехнику, противотанковые вооружения и боеприпасы. Пакет будет включать дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot и зенитные ракеты Stinger. Помимо этого, в Вашингтоне заявили о планах поставить Киеву дополнительно 30 БМП Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, противотанковые ракеты Javelin и другое оружие. Лавров: Вашингтон приказал Киеву не использовать ситуацию с «Вагнером» Лавров выразил доверие к версии об указе Вашингтона Киеву не использовать ситуацию с «Вагнером»

Данные об указании Вашингтона Киеву о том, чтобы не использовать ситуацию с группой «Вагнер» для диверсий и провокации, вызывают доверие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Есть основания верить сведениям о том, что Госдеп США до начала военного мятежа в России или сразу после указал своим загранпредставительствам не комментировать ситуацию так, чтобы ее могли привязать к действиям Вашингтона, сказал Лавров, передает ТАСС. Такие же указания пошли в Киев, украинской стороне было приказано не использовать ситуацию для организации диверсий и провокаций на российской территории, добавил министр. По его словам, это очень надежные сведения, они «похожи на правду». Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что в случае, если ситуация с мятежом сложилась бы иным образом, США попробовали бы ей воспользоваться. Новости СМИ2 Кандидат в президенты США назвала самую опасную внешнюю угрозу Кандидат в президенты Хейли назвала Китай главным внешнеполитическим врагом США 28 июня 2023, 12:42 Текст: Александра Юдина

Китайское правительство готовит свой народ к войне с Тайванем, Вашингтон обязан сохранить мир всеми средствами с помощью своих союзников, выразила мнение каналу Fox News экс-постпред США при ООН и кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли. По ее словам, Китай для США является гораздо большим, чем просто конкурент, коммунистический Китай – враг, самая опасная внешняя угроза, с которой мы сталкивались со времен Второй мировой войны, передает «Газета.Ru». Хейли отметила, что коммунистическая партия крадет инновации США на сумму 600 млрд долларов в год, используя американское предпринимательство, чтобы подорвать силу Штатов. «Президент США Джо Байден позволяет этому происходить», – подчеркнула она. Кроме того, кандидат в президенты добавила, что США должны реагировать на «китайскую угрозу» как экономическим, так и военным путем, при этом Китаю «нужно запретить любое лоббирование на американской территории». «Китай относится к нашей родине как к своей личной игровой площадке», – заверила Хейли. Ранее президент США Джо Байден заявил, что у Китая «колоссальные проблемы» но не стал вдаваться в подробности. Спикер МИД КНР Мао Нин в ответ заявила, что Китай надеется, что США решат собственные внутренние проблемы и будут способствовать стабильности в мире. DN: США используют средства из пакета помощи Украине для снижения зависимости от Китая и России Defense News: США используют средства из пакета помощи Украине для снижения зависимости от Китая и России 28 июня 2023, 11:47 Текст: Александра Юдина

Минобороны США использует часть средств из пакета финансовой помощи Киеву в качестве грантов различным предприятиям американского оборонно-промышленного комплекса для снижения зависимости от России и Китая, сообщает издание Defense News. Согласно данным издания, около 2% от общей суммы в 40 млрд долларов, выделенной Конгрессом на помощь Украине, направляется на увеличение оборонных мощностей США, в частности, на добычу полезных ископаемых и производство боеприпасов, передает ТАСС. Отмечается, что сумма грантов составляет примерно 600 млн долларов с расчетом на то, что Пентагон, таким образом, решил обеспечить цепочки поставок и сократить зависимость индустриальной базы от России и Китая. В частности, программа грантов была запущена в апреле, когда компания Aerojet Rocketdyne получила 215,6 млн долларов на модернизацию предприятий в Арканзасе, Алабаме и Вирджинии. По словам высокопоставленного сотрудника Пентагона, отвечающего за распределение инвестиций в оборонное производство, Энтони Ди Стасио, в июне 45,5 млн долларов было направлено на поддержку производства алюминия, необходимого для изготовления самолетов и наземной техники, в штате Айова, в то время как 75% мирового алюминиевого рынка контролируется Россией. «Еще 15 млн долларов выделили на наращивание в штате Айдахо производства кобальта – критически важного металла для оборонной промышленности. Значительные объемы кобальта обрабатывались либо в Китае, либо на Украине и в других местах, где сейчас производство невозможно», – отметил он. Ранее США выделили новый пакет военной помощи Украине, сумма составила около 500 млн долларов. Новости СМИ2 Лавров объяснил логику США желанием «устранить бунтаря» в виде России 28 июня 2023, 13:49 Текст: Алексей Дегтярев

Действия американской стороны объясняются желанием «устранить бунтаря» в лице российской стороны, заявил глава МИД России Сергей Лавров в передаче на Первом канале. Лавров в эфире передачи «Большая игра» заявил, что опирается на оценки друзей, следящих за эволюцией позиции Вашингтона и за действиями коллективного Запада, передает ТАСС. По его словам, в действиях американцев заметна такая логика: необходимо «устранить немедленно бунтаря – Россию, которая посмела пойти поперек». Ранее американский миллиардер Илон Маск счел «тревожным» предположение другого бизнесмена из США Дэвида Сакса о том, что Вашингтон захочет добиться «американизации» конфликта на Украине.