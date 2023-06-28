Минобороны Украины заявило о выполнении трех ключевых условий для вступления в НАТО

Глава минобороны Украины Резников заявил, что Киев выполнил три ключевых условия для вступления в НАТО

Киев выполнил три необходимых ключевых условия для возможности вступления в Североатлантический альянс, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

По его словам, Киев создал оперативную совместимость с силами НАТО, обеспечил прозрачную систему закупок и установил гражданский контроль над вооруженными силами, что является предварительными условиями к вступлению в Североатлантический альянс, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

Однако Резников отметил, что Киев не ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля приглашения в НАТО, только рассчитывает получить «гарантии приглашения в НАТО» после завершения военного конфликта.

Так, согласно 10-й статье Североатлантического договора, к кандидату на вступление выдвигается около десятка требований, включая урегулирование мирными средствами международных споров, внутренних межэтнических споров, защиту прав человека, отказ от угрозы применения силы.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, страна стала кандидатом в ЕС, то же самое будет и в ситуации с НАТО.

Ранее политолог Станислав Ткаченко оценил жалобы Украины на свой статус в отношениях с НАТО, заметив, что нежелание руководства Североатлантического альянса торопиться с принятием Украины свидетельствует о реальном отношении альянса к стране.