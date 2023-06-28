Эксперт оценил идею ограничения стоимости отечественных автомобилей

Необходимо разобраться в причинах повышения цен на отечественные автомобили, а не пытаться бороться с последствиями, сказал газете ВЗГЛЯД партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, комментируя предложение установить максимальную надбавку к стоимости российских автомобилей.

СМИ сообщают, что Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) предложил установить максимальную надбавку к стоимости российских автомобилей в 15%. В организации уверены, что данное решение позволит исключить искусственные завышения цен со стороны автодилеров.



«Надо разобраться в причинах, а не пытаться бороться с последствиями. А причина заключается в том, что у нас дефицит автомобилей на рынке, особенно бюджетных. Поэтому дилеры взвинчивают цены на те автомобили, которые в дефиците – это законы рынка», – говорит Моржаретто.

При этом он подчеркивает, что на дорогие кроссоверы китайского производства цены, наоборот, снижаются, ведь таких машин на данный момент на российском рынке достаточно. Кроме того, он приводит в пример ситуацию на рынке автомобилей в России, которая наблюдалась до 2020 года, «до прихода коронавируса». Тогда машин был избыток, а наценки на них не превышали 5% – автомобили продавали практически «в ноль».

«Надо бороться с дефицитом, а не с тем, что кто-то накручивает деньги на дефицитных машинах. С этим, кстати, уже довольно активно борется тот же «АвтоВАЗ». Он уже нескольких дилеров наказал и предупредил, что будет лишать их дилерских соглашений. Вот пусть с жадностью дилеров и дальше борются сами производители, а не государство», – отмечает автоэксперт.

По мнению собеседника, в России достаточно промышленной политики, никаких дополнительных нововведений не требуется.

«Я думаю, что к концу этого года дефицит тех же автомобилей марки «Лада» сойдет на нет. У нас есть некий дефицит бюджетных машин, но сейчас в этот сегмент рванули уже многие компании – и в первую очередь наши «Лады». Нужно просто немного подождать», – заключил Моржаретто.

Ранее основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль выразил мнение, что до конца 2023 года в России не исключен рост цен на 30% на новые легковые автомобили иностранного производства. Такое повышение стоимости обосновано волатильностью курса валют и увеличением расходов на растаможку.