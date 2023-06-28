Аналитик Дун: Хвастающейся экономической устойчивостью и стабильностью Европе следует снять розовые очки

Экономическая устойчивость Европы основана лишь на показателях южных стран региона, которым все же далеко до финансовой стабильности, заявил научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань.

В статье для издания «Хуаньцю шибао» он пишет, что как только стали снижаться цены на энергоносители в Европе, на Западе появились заявления, что «устойчивость европейской экономики превзошла самые смелые ожидания», ЕС и крупные державы могут «выжить и без России». По мнению аналитика, на Западе страдают хвастовством, передает РИА «Новости».

Он привел в пример Германию, которая была локомотивом всего европейского блока, всего блока. В ЕС уже пострадали от резкого роста цен, сокращения производства и снижения потребительского спроса, с серьезным кризисом стоимости жизни столкнулась и Южная Европа, пишет Дун Ифань.

По его словам, региональные СМИ опубликовали статью, в которой приводятся данные, что южноевропейские страны продемонстрировали большую устойчивость перед кризисом, чем Германия. Основным аргументом показаны низкие показатели ФРГ: немецкая экономика ушла в техническую рецессию, в то время как в Южной Европе наблюдался рост ВВП.

Аналитик считает, что ситуацию в Южной Европе сложно назвать подъемом, в то время как в образцовая экономика ЕС в Германии столкнулась с беспрецедентными трудностями, пишет аналитик. Если судить по другой информации, некоторым экономика южной части Европы до сих пор еще далеко до «устойчивости», пишет он.

Дун считает, что в европейском и международном обществе нужно как можно скорее снять розовые очки, рассуждая о прекрасных показателях Южной Европы. Он считает, что европейцам следует задуматься о первопричинах нынешнего европейского кризиса и слабого восстановления глобальной экономики, а также скорректировать в свою политику, чтобы выбраться из трясины рецессии, резюмировал автор.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз столкнется с серьезными проблемами, если будет придерживаться стратегии сворачивания экономических связей с Китаем.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, с какими энергетическими проблемами столкнулись Европа и США.